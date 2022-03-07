Украине вполне подошла бы модель развития, по которой пошла Финляндия после Второй мировой войны. Это может быть непросто, но точно лучше, чем национальное унижение и поражение

Россия продолжает специальную военную операцию на территории Украины.

Началась операция утром 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России. Немирный атом, НАТО на Украине. Итоги 6 марта на Украине © Facebook, ТМ Мілітарист

При этом 7 марта должен пройти третий раунд переговор украинской и российской делегаций. В воскресенье, 6 марта, Владимир Путин проинформировал президента Франции Эммануэля Макрона о состоянии дел на переговорах РФ и Украины.

«Выражена готовность к продолжению диалога — при безусловном выполнении известных российских требований. Главное, чтобы украинская сторона серьезно подошла к достижению договоренностей, реализация которых важна для прекращения боевых действий», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

К чему могут привести переговоры, а также какое будущее ждёт Украину в целом, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Вторая Финляндия — модель для Украины

Россия с удовольствием будет иметь рядом с собой процветающую, нейтральную страну в лице Украины — например, вторую Финляндию, говорит президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов.

Если Украина хочет быть второй Финляндией — пожалуйста, но в этом случае нужно понимать, что вы берете на себя обязательства по невступлению в НАТО, по неразмещению западных ударных вооружений на территории и по реформированию своей политической системы. То есть действия, которые произвела Финляндия после Второй мировой войны.

«Напомню, финские войска стояли бок о бок с гитлеровскими войсками под Ленинградом, осуществляя с севера блокаду. Но в 1944 году Финляндия осознала, что она попала не в тот лагерь, где нужно оказаться в конце войны», — сказал Анпилогов. Алексей Анпилогов: Зеленскому нужно выучить слова «военный трибунал» и «военные преступления» © Журналистская правда

Он надеется, что сейчас, «если не киевское правительство, то военные на стороне Киева, и население Украины» — осознают, рано или поздно, что их страна оказалась не на той стороне баррикады, которую сейчас Запад пытается воздвигнуть на западных границах России. И выберут для себя новый, может быть, в чем-то сложный для Украины мир, чем эту бесконечную войну, которая ни к чему народ Украины не приведет, кроме национального унижения и поражения.

«Если бы Евросоюз взял к себе Украину, это было бы выгодно для России»

Украина долгие годы занималась тем, что продавала свой статус «жертвы российской агрессии», получая под это кредиты и разного рода поддержку. Она не без основания считала, что под это дело ей простят все долги, отмечает специалист по постсоветскому пространству Андрей Суздальцев. Это, продолжил он, такой промысел. А нейтральный статус означает, что надо жить на свои деньги и свои ресурсы.

«На Украине никогда не было самодостаточной экономики. Ей всегда предоставляли внешние рынки и источники дешевого сырья. Так что в экономическом плане нейтралитет она не потянет. Экономика Евросоюза построена на спонсорстве, и если бы Евросоюз взял к себе Украину, то России это было бы выгодно», — сообщил политолог.

При этом он прогнозирует, что на Украине «окончательно все затихнет не раньше конца марта», поскольку это большая страна, там много проблем. Андрей Суздальцев: Украину будет сложно заставить капитулировать, потому что там нет войны © Владимир Трефилов

«Мы же не собирались контролировать всю страну. Но сейчас, когда переговоры зашли в тупик, Путин сказал, что мы фактически будем устанавливать контроль над всей Украиной, а не над частью. Тем более, что мы не превращаем все в лунный пейзаж, как в Сирии, а это требует времени.

Но международная ситуация накаляется. Каждый день спецоперации сопровождается новыми санкциями, растет ненависть и дискриминация россиян на Западе, и с этим надо что-то делать. Переговоры затягиваются, и это провоцирует на то, чтобы что-то забрать и реквизировать у России», — заявил Суздальцев.

Нельзя выдавить Россию из мировой экономики

Cпецоперация России на Украине — это часть большой битвы с Западом. Развитие ситуации показывает, что Россия достаточно к ней готова, отмечает обозреватель РИА Новости Петр Акопов: готова морально и частично материально — в смысле ресурсов и экономики.

Другое дело, поясняет эксперт, что финансово-экономическая атака Запада приобрела такой масштаб, что уже бессмысленно говорить о том, насколько мы хорошо к ней подготовились.

Петр Акопов: Если Украина не капитулирует через две недели, там начнется гуманитарная катастрофа © Facebook, Петр Толстой

Россия зависит от мировой экономики, но и мировая экономика зависит от России. Невозможно изолировать страну такого масштаба, как Россию, которая играет важную роль в энергетике и продовольственной безопасности», — сказал Акопов.

Именно поэтому попытка затянуть операцию России на Украине приведет к тому, что мировой экономике придется перестраиваться по законам военного положения. Россия, Китай, Индия и Запад будут перестраивать экономику в условиях, которые сейчас невозможно просчитать.