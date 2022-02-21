Путин, Байден и Макрон за мир, но он у каждого свой. Три вопроса к «незначительному вторжению»

Если верить пресс-службе Елисейского дворца, то президенту Франции Эммануэлю Макрону удалось от своих коллег из России и США Владимира Путина и Джо Байдена добиться согласия на проведение саммита по вопросам безопасности в украинском Донбассе, где с 18 февраля 2022 года уже четвертый день продолжается эскалация вооруженного конфликта

Дипломатическая диспозиция

Макроне-де, «предложил провести саммит между президентом Байденом и президентом Путиным, а затем с соответствующими заинтересованными сторонами для обсуждения вопросов безопасности и стратегической стабильности в Европе. Президенты Байден и Путин оба согласились с идеей такого саммита в принципе», — бодро отчитался Елисейский дворец.

Если этот саммит состоится, то однозначно после 24 февраля, то есть после того, как пройдут переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. И при одном условии, непременном для всех встреч и контактов, — «что Россия не вторгнется в Украину». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Для такого прорыва к миру хотя бы на словах Макрон за последние два дня провел телефонным переговоры и с Путиным, и с Байденом, и с президентом Украины Владимиром Зеленским. С последнего французский президент, по его словам, выбил обещание «не реагировать на провокации и соблюдать режим прекращения огня в Донбассе».

При этом Елисейский дворец с особенной радостью сообщил, что с канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министрами Великобритании Борисом Джонсоном, Италии Марио Драги и «другими близкими партнерами» Макрон созвонился после договоренностей с Путиным и Байденом и поставил их в известность. Ну, чтобы поняли «пацаны», кто в Европе главный и обошел их в лидерстве на континенте на целые, как говорится, полшишечки.

Особую интеллектуально-извращенную работу мозга продемонстрировал, как и ожидалось, только госсекретарь Блинкен, который тупо и традиционно начал грозить России: «Если будет атака на Киев, где проживает почти три миллиона человек, это будет катастрофа. Но я должен также сказать: боюсь, что и россияне пострадают. Украинцы не встретят российских военных с распростертыми объятиями. Напротив. И, конечно, объединенное международное сообщество дало понять, что, если Россия снова проявит агрессию по отношению к Украине, будут очень серьезные последствия….Если есть шанс отыскать дипломатический путь в разрешении этой ситуации, я твердо намерен это сделать. Но если нам придется отвечать на агрессию России, мы сделаем это».

Ситуация в ЛДНР

При этом в Донбассе уже четвертый день продолжаются взаимные обстрелы со значительным разрушением жилого фонда и коммунальной инфраструктуры. Погибли двое граждан ЛНР. Украинская сторона попыталась организовать газовую атаку — взорвать емкости с отравляющими веществами и химикатами на заводе «Стирол». Несколько десятков тысяч граждан ДНР и ЛНР, в основном женщин, стариков и детей отправились в эвакуацию в России, где значительная часть регионов уже согласились принять и разместить у себя беженцев, и из федерального бюджета Кремль выделили 5 млрд. рублей. Деньги эти уже пошли в регионы, принимающие беженцев. Что это было? Зеленский в Мюнхене показал, чего хочет лично для себя в будущем © REUTERS, Ukrainian Presidential Press Service

В самих же ЛДНР объявлена всеобщая мобилизация и прозвучал призыв ко всем, кто способен носить оружие, встать на защиту своей земли. И чтобы понять весь трагизм ситуации и опасность для жизней простых мирных жителей, нужно помнить, что от линии соприкосновения до центра Донецка — 7 километров, а до центра Луганска — 12, а ВСУ подтянули на линию огня много ствольной артиллерии, которая может бить на расстояние 20-40 километров. «Если сейчас будет применена эта артиллерия, то мы не избежим огромного кровопролития», — не устает повторять представитель ЛНР в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Родион Мирошник.

Но и Блинкен, и, как оказалось, практически его брат-близнец по разуму немецкий канцлер Шольц не желают видеть в происходящем в Донбассе признаков геноцида тамошнего русского и русскоязычного населения, о чем говорит президент России Путин, сравнивая события в Донбассе с событиями на Балканах, когда там в огне гражданской войны в Югославии родилось Косово и Запад поспешил признать новое государство. И если с госсекретарем США Блинкеном, в принципе, все ясно (для него, по его словам, «идея геноцида неверна и попросту оскорбительна, этого просто не происходит»), то реакция канцлера Шольца все же немного удивила. Ему сообщения о геноциде русских в Донбассе кажутся «смешными».

И потому просто очень хочется поинтересоваться, а как Шольц относится к действиям одного из своих предшественников в кресле канцлера Адольфа Гитлера на украинской земле в 1941-1944 годах? Тоже смешно ему? Так чё ж тогда такая нервная реакция на обязательно возникающий ко Дню Победы лозунг многих россиян «Можем повторить!»? Страшно, что-таки могут или что могут вполне обоснованно? «Новые хозяева города окончательно распоясались». Почему немцы расстреляли «главного русофоба Киева» и его соратников © Public domain

Но не суть. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, сталкиваясь с таким цинизмом и двойными стандартами, уже предупредил Запад, что если его политики продолжат лицемерить и вести двуличную игру, то Кремль опубликует стенограммы переговоров Путина и лидеров западного мира. Ну, чтобы всем и всё было ясно строго по императору Петру I — «дабы дурь каждого видна была».

Подлинная суть происходящего

Вот в такой ситуации и случилось в Донбассе то, что уже можно назвать или «странной войной», или, если хотите, «незначительным вторжением», как и проговорился как-то президент Байден, описывая свои донбасские впечатления и прогнозы.

То есть войной без вторжения или вторжением без войны — серьезным конфликтом-обострением ситуации во взрывоопасном регионе, но без широкомасштабных боевых действий, рискующих перерасти в полномасштабную украинско-российскую, а потом, если Запада подтянется весь, и Третью мировую. С использованием, не исключено, ядерного оружия, что, собственно, и поставит жирный крест на человеческой цивилизации. Ведь если верить заверениям сторон, «никто не хочет отступать».

Зачем это нужно Западу и — тем более — Украине, на территории которой и может разыграться эта последняя трагедия? А очень просто: Запад тупо и безжалостно толкнул Украину на обострение, чтобы хоть как-то выйти из того совершенно дурацкого положения, в которое он, а особенно его лидер — США загнал себя сам. Например, разговорами о «неминуемом российском вторжении в Украину» и даже точными его датами, которые оказались не более чем горячечным бредом мистера Байдена, повторившего самые тупые измышления западных СМИ.

Вот чтобы, с одной стороны, вскрыть этот вонючий информационный нарыв и спасти хотя бы остатки политической репутации и политического же лица Байдена, его высокопоставленных подпевал из разных стран и всего Запада, и понадобилось это обострение в Донбассе. Так просто, подло и цинично. И совершенно безжалостно к «аборигенам», которых обрекли на братоубийственную войну.

Однако, с другой стороны, если у этого обострения в украинском Донбассе еще одна стратегическая цель — вообще отвлечь внимание мирового сообщества от российских предложение по обеспечению стратегической стабильности и новой архитектуры безопасности, которые учитывали бы «красные линии» и, как говорят в Москве, озабоченности России.

США и НАТО с самого первого дня появления российских требований в декабре 2021 года пытались сузить глобальную проблему, свести ее к украинским событиям в Донбассе и тем самым заболтать и замылить в региональной сваре и ее перипетиях. Для этого Запад задействовал все медийные и прочие ресурсы, мобилизовал всех своих союзников и активировал всех «спящих» агентов влияния по всему миру, которые и понесли эту пургу про «вторжение» и «агрессивную Россию». Кулеба назвал отказ Украины от ядерного оружия ошибкой © Facebook, Dmytro Kuleba

Ну, а несчастная Украина стала средством, тараном, инструментом, если хотите, простой бандитской фомкой в умелых руках взломщика мирового спокойствия и безопасности. Что бы там о себе не думал президент Зеленский, который под шумок решил воспользоваться ситуаций и не только продлить свое пребывание у власти, но и получить с Запада гарантии и деньги на безбедность такого существования. Не зря же он 19 февраля сего года, нарушив даже приказ Байдена, мотанулся в Мюнхен на конференцию по безопасности и фактически подтвердил будущее реноме Украины — попрошайка, которая хочет все: от предоставления «четкой европейской перспективы» — четких и обозримых временных рамок вступления в НАТО и ЕС до создания для Украины некоего Фонда устойчивости и обновления, программы ленд-лиза — поставок новейших вооружений, пакета превентивных санкций против России и гарантий энергетической безопасности Украины.

Иначе, заверил всех Зеленский, Украина разорвет Будапештский меморандум 1994 года и начнет создавать свое ядерное оружие. Как какой-то Ким Чен Ын, только на Днепре и в центре Европы, в нищей и полуголодной стране, зараженной национализмом и неонацизмом.

Три вопроса по сути вместо резюме

В этой ситуации всем очень важно точно знать и представлять ответы на три главных вопроса такой нестабильной современности:

— первый: готовы ли США идти о конца в использовании войны в Украине или где-либо еще для противостояния с Россией и Китаем за глобальное лидерство? Если да, то Украине точно конец. Как, впрочем, и всей планете, ибо в ядерной войне победители сомнительны;

— второй: готова ли Россия до конца отстаивать свои позиции в вопросе новой системы безопасности и собственного места в ней, а значит, и до конца защищать интересы самопровозглашенных ЛДНР в Донбассе? Решимость России противостоять диктату и союзничество ее с Китаем, все же могут побудить коллективный Запад к пробуждению у него здравого смысла и банального инстинкта самосохранения;

— третий и самый важный: готовы или Росси и США (читай — весь коллективный Запад) к новым переговорам о мире и безопасности в новом много полярном, как минимум, трехполюсном мире? Ведь то, что происходит сегодня в Донбассе, вполне можно сравнить с Карибским кризисом 1962 года, когда США и СССР тоже уперлись друг в друга ядерными ракетами, но смогли найти компромисс и уйти от войны. А сейчас ведь тоже США перебрасывают свои войска в Европу поближе к России, а она демонстративно проводит проверку своих Ракетных войск стратегического назначения и сдерживания, Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Северного и Черноморского флотов, и внепланово оставляет ограниченный контингент войск в Белоруссии после окончания плановых учений. «Союзная решимость». Военные учения Белоруссии и России: техника, география, легенда, реакция Запада © Министерство обороны РФ / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанк

И наблюдают за всем этис президенты России и Белоруссии, которые увидели, что успешно проведены пуски гиперзвуковых аэробаллистических ракет «Кинжал», крылатых ракет «Калибр» и гиперзвуковой ракеты «Циркон», крылатой ракеты наземного базирования «Искандер», межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс», баллистической ракеты «Синева» и т. д. Причем стреляли как с разных полигонов, так и из акватории Баренцева моря, со стратегических ракетоносцев дальней авиации Ту-95мс и атомного подводного крейсера «Карелия». По морским и наземным мишеням, включая полигон «Кура» на полуострове Камчатка.

И все это, заметьте, на своей территории. То есть другими словами россияне всё охватили, всё проверили и использовали то, аналогов чему на Западе пока нет. Может, потому Макрон и засуетился с переговорами, а все остальные согласились?

Так что надежда на мир есть. Хотя стороны и остаются пока при своих, что называется. Со стороны Запада в поставках в Украину в общей сложности на миллиарды долларов участвуют, помимо американцев, Великобритания, Канада, Франция, Польша, Турция, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Эстония. А Россия их предупреждает словами Пескова: «…Россия на протяжении всей своей истории никогда ни на кого не нападала. И Россия, которая пережила столько войн, — это последняя страна в Европе, которая вообще хочет говорить, даже произносить слово «война».

…А когда напряженность нагнетена до максимума, как сейчас, например, на линии соприкосновения, то любая искра, любое незапланированное происшествие или любая мелкая спланированная провокация может привести к непоправимым последствиям».

Зеленский это уже, кажется, понял и завибрировал: в Мюнхене предложил «в ближайшие недели созвать саммит государств — постоянных членов Совбеза ООН с участием Украины, Германии и Турции с целью решения вызовов безопасности в Европе и наработки новых, действенных гарантий безопасности для Украины. Гарантий сегодня, пока мы не являемся членом оборонного Альянса».