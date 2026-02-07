https://ukraina.ru/20260207/starlink-lg-u-nas-a-ne-u-moskaley-chto-govoryat-na-ukraine-o-situatsii-na-fronte--1075306624.html

""Старлинк" лёг у нас, а не у москалей". Что говорят на Украине о ситуации на фронте

На этой неделе украинские военные и блогеры достаточно много внимания уделяли вопросу об использовании систем спутниковой связи "Старлинк" для управления дронами. На прошлой неделе новый глава Минобороны Украины Федоров писал гневные письма Илону Маску, требуя отключать "Старлинк" для россиян

2026-02-07T07:06

эксклюзив

илон маск

украина

россия

александр федоров

сумская область

мирошник

минобороны

вооруженные силы украины

"рубикон"

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/06/1075306853_0:62:1280:782_1920x0_80_0_0_4cb895ae5c4d6f59e4ede434b327c314.jpg

На этой же неделе украинские военные отчитались, что незарегистрированные "Старлинки" отключили. Советник министра обороны Сергей Бескрестнов с радостью сообщил, что у россиян на фронте в связи с этим якобы даже не проблема, а катастрофа, поскольку, дескать, "легло управление войсками". "На многих участках остановлены штурмовые действия", — рапортует Бесркестнов. Тем не менее, украинские паблики в эти дни фиксировали продвижение российских войск.Украинский военкор Богдан Мирошников рассказывает, что есть вопросы по дронам "Молния", которые могут лететь 70-75 км/ч, и в лимит теоретически вписываются. "Именно "Молнии" сейчас создают больше всего проблем в тылах, потому что это пока что — самый масштабируемый многоцелевой дрон врага малой дальности", - утверждает Мирошников.В то же время украинский военный с позывным "Алекс" сообщает, что и у ВСУ начались перебои со Starlink в войсках после начала верификации."Волевое и мужественное, а главное – быстрое решение нового министра обороны Михаила Федорова "немедля отключить незарегистрированные Старлинки" положило связь всем боевым бригадам Сил обороны, ведущим бои на первой линии", - пишет бывший советник офиса президента Алексей Арестович*. По его словам, 80% Старлинков в передовых батальонах ВСУ волонтерские и, конечно, регистрацию, как государственные, не проходили.Бывший лидер Майдана и экс-депутат, а ныне командир взвода 72 бригады Татьяна Черновол пожаловалась, что ее боевики остались без Starlink после начала отключений незарегистрированных терминалов. "Даже Маск так не гадил, как свои. Хорошо, что сейчас мои позиции не в таких "злобных" местах, как год назад… это у нас всё легло, а не у москалей", - жалуется Черновол.Возмущена и депутат от "Евросолидарности" Маруся Зверобой. "Выключенные "Старлинки" завалили нам всю работу…Если коротко, так закончился громкий пиар под названием "мы сейчас этим русским "Старлинки" выключим". А ничего, что мы тоже на них работаем? А ничего, что 80% "Старлинков" - волонтерские и они у вас не двигаются", - пишет депутат.Украинское издание "Страна" пишет 5 февраля, что проблема со "Старлинками" у россиян сильно преувеличена, так как на них использовалось лишь около 10% российской военной связи, остальная же связь работала через штатные российские сети, а технические решения по замене "Старлинков" уже находятся в проработке.Кроме того генерал Сергей Кривонос (бывший глава Сил специального назначения ВСУ) жаловался на этой неделе, что БПЛА – не панацея от наступления русских."Побежали за дронами, но забыли о людях. Вот русские четко вычислили слабые места в украинской армии и уже с лета прошлого системно начали охоту не за техникой ВСУ, хотя это тоже, но их львиная доля усилий направлена ​​на поиск и уничтожение операторов дронов. И они создали огромное количество подразделений под общим названием "Рубикон" и значительно уменьшили наши наступательные возможности", - сетует генерал.Он говорит, что определенные бригады ВСУ были вынуждены отступать, потому что были уничтожены все те, кто управляли украинскими дронами. Аналога российскому "Рубикону", по его словам на Украине до сих пор не создали.В то же время командир 443 отдельного морского дивизиона Neptun Shadow 9-й бригады Сил беспилотных систем Украины с позывным "Вельбот" пугает скорым массовым применением российских морских дронов. Он утверждает, что россияне наращивают мощности по их производству. "Это большая угроза, и не нужно их недооценивать. Если они еще не применили, то не надо недооценивать и считать, что они не могут этого сделать", - рассказывает украинский дронщикв эфире канала "Милитарный".Определенный резонанс на Украине на этой неделе вызвало также сообщение, что войска РФ перешли границу еще на одном участке в Сумской области, войдя в село Покровка. Украинские СМИ со ссылкой на разведку одной из бригад, воюющих в Сумской области, сообщают, что российская армия с осени 2025 года ежемесячно увеличивает численность своей группировки в регионе. Россияне якобы стягиваются к густому большому лесу, расположенному к северо-западу от Сум.Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев считает случившееся "стыдом и ужасом" ВСУ, сравнивая взятие Покровки с недавним взятием ВС РФ Грабовского в том же регионе. Селезнев отмечает, что ВСУ уроки не извлекают и по-прежнему ведут себя беспечно в регионах, где до сих пор не велись активные боевые действия.Украинский оппозиционный телеграм-канал "Картель", комментируя взятие Покровки, отмечает, что ключевым фактором давления является дроновое превосходство российской армии."БПЛА фактически превращаются в главный инструмент выдавливания ВСУ с позиций и срыва снабжения. Беспилотники есть и у Украины, но на практике реформа, о которой говорили как о прорыве, результата не дала: положительного эффекта, скорей наоборот. БПЛА Мадяра концентрируется на ударах по давно разбитой технике ради отчётных "е-баллов" и премий, вместо прикрытия собственных войск", - пишет "Картель".История с отключением "Старлинк" дала официальным спикерам Минобороны возможность заявить хоть о какой-то "перемоге", пробуждая надежды на преодоление дронового превосходства ВС РФ. Однако, как это всегда бывает, "перемога" вскоре оборачивается "зрадой", а наступление российской армии продолжается.Украинский военный эксперт Константин Машовец в четверг 6 февраля рассказывал, что Россия, дескать, готовит весной полномасштабное наступление. По его оценкам сейчас командование российской армии формирует и развертывает крупные стратегические резервы, а также накапливает ресурсы оперативного и стратегического уровня на ключевых направлениях, проводит скрытую перегруппировку сил и средств. Он считает, что наступление может начаться в апреле, когда появится "зеленка", позволяющая прятаться наступающим группам бойцов. Наиболее вероятными направлениями наступления он называет Ореховско-Запорожское и Славянско-Краматорское.Машовец считает, что в случае провала мирных переговоров, Москва хочет к лету завершить военную кампанию, но силовым путем и на своих условиях. Впрочем, если судить по заявлениям украинских военных экспертов, можно подумать, что российский Генштаб с ними каждый раз созванивается, чтобы проинформировать о своих планах.* внесён в РФ в список экстремистов и террористовЧитайте также: Владимир Разин: Россия меняет "Старлинк" на оптоволокно и раздергивает фронт ВСУ возле Константиновки

украина

россия

сумская область

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

эксклюзив, илон маск, украина, россия, александр федоров, сумская область, мирошник, минобороны, вооруженные силы украины, "рубикон", сво, прогнозы сво, новости сво