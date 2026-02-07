Военкор: На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов - 07.02.2026 Украина.ру
Военкор: На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
Военкор: На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
Военкор: На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов
На восточном фланге Запорожского направления подразделения Группировки войск "Восток" продолжают продвижение в направлении Орехова на левом берегу реки Гайчур. Об этом 7 февраля сообщает военный обозреватель Юрий Котенок
2026-02-07T10:01
2026-02-07T10:02
5 февряля по данным военкор Тимофея Ермакова, ВСУ отвели силы в лесной массив, центральная часть населённого пункта Александровка находится под устойчивым контролем ВС РФ. Подробнее в материале Подразделения ВСУ покидают село Александровка на Краснолиманском направлении

Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре На складах "Рошен" под Киевом продолжается пожар. Главное к этому часу

Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Военкор: На Запорожском направлении продолжаются бои за ряд населённых пунктов

10:01 07.02.2026 (обновлено: 10:02 07.02.2026)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Отработка боевого слаживания подразделениями ВДВ в Курской области
На восточном фланге Запорожского направления подразделения Группировки войск "Восток" продолжают продвижение в направлении Орехова на левом берегу реки Гайчур. Об этом 7 февраля сообщает военный обозреватель Юрий Котенок
По данным военкора, западнее Гуляйполя российские штурмовые группы, после занятия Староукраинки, вышли на северную окраину посёлка Зализнычное (Железнодорожное). Подразделения, атаковавшие с юга, заняли центральную часть посёлка северо-восточнее железнодорожных путей. По информации источника, гарнизон ВСУ ведёт бои в условиях полуокружения.
Сообщается, что с направления Староукраинки российские подразделения продвигаются северо-западнее Железнодорожного и вступили в бои за опорные пункты западнее посёлка. Южнее посёлка, по данным обозревателя, почти ликвидирован "карман" между Железнодорожным и Дорожнянкой к востоку от железной дороги.
Также отмечается, что севернее российские подразделения вышли к опорным пунктам ВСУ севернее Криничного, которые прикрывают подступы к Цветковому, и ведут за них бои. Из опорных пунктов восточнее Цветкового подразделения ВСУ, согласно сообщению, выбиты.
На других участках, по информации Котенка, западнее Жовтневого (Еленоконстантиновки) российские войска продвинулись по балке Гороховой, а западнее Придорожного и южнее атакуют в направлении Рождественского.
Обозреватель указывает, что ВСУ перебрасывают резервы, пытаясь удержать рубеж Верхняя Терса — Воздвижевка — Рождественское, чтобы не допустить прорыва к дороге Новониколаевка — Орехов. На рубеже Братское — Терноватое, как сообщается, российские подразделения отражают контратаки.
"В целом, несмотря на предпринимаемые усилия, противник продолжает отходить на запад", — резюмирует Юрий Котенок.
5 февряля по данным военкор Тимофея Ермакова, ВСУ отвели силы в лесной массив, центральная часть населённого пункта Александровка находится под устойчивым контролем ВС РФ. Подробнее в материале Подразделения ВСУ покидают село Александровка на Краснолиманском направлении
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре На складах “Рошен” под Киевом продолжается пожар. Главное к этому часу
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Лента новостейМолния