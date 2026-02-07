"Система входит в режим развала": Анпилогов про каскадный коллапс энергетики Украины - 07.02.2026 Украина.ру
"Система входит в режим развала": Анпилогов про каскадный коллапс энергетики Украины
"Система входит в режим развала": Анпилогов про каскадный коллапс энергетики Украины - 07.02.2026
"Система входит в режим развала": Анпилогов про каскадный коллапс энергетики Украины
Энергосистема Украины достигла критического порога разрушений и начала разваливаться. Накопительный эффект от ударов привёл к каскадным сбоям, которые невозможно остановить даже аварийными отключениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
2026-02-07T06:15
2026-02-07T06:15
Ранее в МО РФ подтвердили, что российские военные нанесли массовый удар по объектам украинского ВПК и энергетики, завершив "морозное перемирие". Под удар попали цели в ряде регионов, включая ключевые энергообъекты Киева — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Трипольскую ТЭС и подстанцию "Киевская-750". По заявлению противника, было выпущено 65 ракет и 350-500 дронов "Герань", однако эксперты отмечают, что реальный расход средств поражения был меньше, а результат — высокоэффективным.Комментируя массированные удары по объектам украинского ВПК и энергетики, эксперт пояснил глубину кризиса. "Украина действительно оказалась в ситуации, когда ее энергосистема валится и без огневого воздействия наших ВКС. Это тот самый накопительный эффект, о котором мы давно говорили", — заявил Анпилогов.По его словам, таким образом система входит в режим развала, когда каждый следующий выпадающий из системы электрогенератор порождает каскадную и неуправляемую из диспетчерского пункта цепную реакцию.По его словам, ситуацию усугубляют погодные условия и физические ограничения. "Большая часть генерирующих мощностей Украины, за исключением гидроэлектростанций, в той или иной степени основаны на паровой технологии", — отметил Анпилогов. Он пояснил, что при остановке такие станции замерзают. "Все замерзает. Рвутся трубы в достаточно нежных теплообменниках", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
2026
Украина.ру
Новости
"Система входит в режим развала": Анпилогов про каскадный коллапс энергетики Украины

06:15 07.02.2026
 
Энергосистема Украины достигла критического порога разрушений и начала разваливаться. Накопительный эффект от ударов привёл к каскадным сбоям, которые невозможно остановить даже аварийными отключениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее в МО РФ подтвердили, что российские военные нанесли массовый удар по объектам украинского ВПК и энергетики, завершив "морозное перемирие". Под удар попали цели в ряде регионов, включая ключевые энергообъекты Киева — ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Трипольскую ТЭС и подстанцию "Киевская-750".
По заявлению противника, было выпущено 65 ракет и 350-500 дронов "Герань", однако эксперты отмечают, что реальный расход средств поражения был меньше, а результат — высокоэффективным.
Комментируя массированные удары по объектам украинского ВПК и энергетики, эксперт пояснил глубину кризиса. "Украина действительно оказалась в ситуации, когда ее энергосистема валится и без огневого воздействия наших ВКС. Это тот самый накопительный эффект, о котором мы давно говорили", — заявил Анпилогов.
По его словам, таким образом система входит в режим развала, когда каждый следующий выпадающий из системы электрогенератор порождает каскадную и неуправляемую из диспетчерского пункта цепную реакцию.
По его словам, ситуацию усугубляют погодные условия и физические ограничения. "Большая часть генерирующих мощностей Украины, за исключением гидроэлектростанций, в той или иной степени основаны на паровой технологии", — отметил Анпилогов.
Он пояснил, что при остановке такие станции замерзают. "Все замерзает. Рвутся трубы в достаточно нежных теплообменниках", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Алексей Анпилогов: Россия так ударила по энергетике Украины, что в феврале она может рухнуть сама по себе" на сайте Украина.ру.
Также на тему коллапса украинской энергетики — в материале Анны Черкасовой "Нельзя позволить откормленной собаке нас кусать. Юрий Станкевич об энергетическом перемирии с Украиной" на сайте Украина.ру.
