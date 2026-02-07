https://ukraina.ru/20260207/vs-rf-nanesli-udar-po-klyuchevym-ukrainskim-energoobektam-1075348812.html
ВС РФ нанесли удар по ключевым украинским энергообъектам
ВС РФ ночью и утром нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, особенно на западе страны. Ожидаются масштабные перебои с электричеством. Об этом 7 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру
2026-02-07T10:17
2026-02-07T10:17
2026-02-07T10:17
Удары наносились по: 🟥 Подстанции 750 кВ "Киевская", одной из самых критически важных подстанций, связывающей Ровенскую (и Хмельницкую) АЭС с центральными областями Украины (Киевский энергоузел); 🟥 Подстанции 750 кВ "Западноукраинская", крупной подстанции, обеспечивающей выдачу мощности на запад Украины и связь с европейской энергосистемой; 🟥 Бурштынской ТЭС, которая питает Закарпатскую область и части Львовской и Ивано-Франковской областей; 🟥 Добротворской ТЭС, которая существенно покрывает Львовскую область, может питать Волынь и Ровно через западный узел; 🟥 Трипольской ТЭЦ, которая покрывает Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области. В большинстве областей уже введены экстренные отключения. Графики не работают.Энергосистема Украины достигла критического порога разрушений и начала разваливаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Подробнее в материале "Система входит в режим развала": Анпилогов про каскадный коллапс энергетики УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраля
🟥 Подстанции 750 кВ "Киевская", одной из самых критически важных подстанций, связывающей Ровенскую (и Хмельницкую) АЭС с центральными областями Украины (Киевский энергоузел);
🟥 Подстанции 750 кВ "Западноукраинская", крупной подстанции, обеспечивающей выдачу мощности на запад Украины и связь с европейской энергосистемой;
🟥 Бурштынской ТЭС, которая питает Закарпатскую область и части Львовской и Ивано-Франковской областей;
🟥 Добротворской ТЭС, которая существенно покрывает Львовскую область, может питать Волынь и Ровно через западный узел;
🟥 Трипольской ТЭЦ, которая покрывает Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области. В большинстве областей уже введены экстренные отключения. Графики не работают.
Энергосистема Украины достигла критического порога разрушений и начала разваливаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Подробнее в материале "Система входит в режим развала": Анпилогов про каскадный коллапс энергетики Украины
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру