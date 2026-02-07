https://ukraina.ru/20260207/vs-rf-nanesli-udar-po-klyuchevym-ukrainskim-energoobektam-1075348812.html

ВС РФ нанесли удар по ключевым украинским энергообъектам

ВС РФ нанесли удар по ключевым украинским энергообъектам - 07.02.2026 Украина.ру

ВС РФ нанесли удар по ключевым украинским энергообъектам

ВС РФ ночью и утром нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины, особенно на западе страны. Ожидаются масштабные перебои с электричеством. Об этом 7 февраля сообщает телеграм-канал Украина.ру

2026-02-07T10:17

2026-02-07T10:17

2026-02-07T10:17

новости

украина

россия

хмельницкий (город)

украина.ру

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/03/1075142720_0:0:2780:1565_1920x0_80_0_0_8ab89093df7daa26e09643faea1cffe1.jpg

Удары наносились по: 🟥 Подстанции 750 кВ "Киевская", одной из самых критически важных подстанций, связывающей Ровенскую (и Хмельницкую) АЭС с центральными областями Украины (Киевский энергоузел); 🟥 Подстанции 750 кВ "Западноукраинская", крупной подстанции, обеспечивающей выдачу мощности на запад Украины и связь с европейской энергосистемой; 🟥 Бурштынской ТЭС, которая питает Закарпатскую область и части Львовской и Ивано-Франковской областей; 🟥 Добротворской ТЭС, которая существенно покрывает Львовскую область, может питать Волынь и Ровно через западный узел; 🟥 Трипольской ТЭЦ, которая покрывает Киевскую, Житомирскую и Черкасскую области. В большинстве областей уже введены экстренные отключения. Графики не работают.Энергосистема Украины достигла критического порога разрушений и начала разваливаться. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание" Алексей Анпилогов. Подробнее в материале "Система входит в режим развала": Анпилогов про каскадный коллапс энергетики УкраиныБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре "Что-то может произойти": переговоры по Украине. Хроника событий на утро 7 февраляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

украина

россия

хмельницкий (город)

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, хмельницкий (город), украина.ру, украина.ру