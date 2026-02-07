https://ukraina.ru/20260207/chempionka-sochi-2014-oskandalivshiysya-znamenosets-i-provokatory-kto-predstavlyaet-ukrainu-na-olimpiade-1075213584.html

Чемпионка Сочи-2014, оскандалившийся знаменосец и провокаторы: кто представляет Украину на Олимпиаде

Чемпионка Сочи-2014, оскандалившийся знаменосец и провокаторы: кто представляет Украину на Олимпиаде - 07.02.2026 Украина.ру

Чемпионка Сочи-2014, оскандалившийся знаменосец и провокаторы: кто представляет Украину на Олимпиаде

На Олимпийские игры в Италию приехала представительная команда Украины. Однако МОК опасается, что она запомнится вовсе не спортивными достижениями, а выходками в адрес России и её атлетов, выступающих в нейтральном статусе

2026-02-07T07:05

2026-02-07T07:05

2026-02-07T07:05

эксклюзив

украина

министерство молодежи и спорта

мок

валентина семеренко

италия

олимпийские игры

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/02/05/1075261304_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d55d8c1c74b4c6b1af4b3a0eca804685.jpg

Сборная Украины на Олимпиаде-2026, как и на предыдущих зимних Играх, насчитывает 46 спортсменов. Для сравнения, максимальное количество было на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити – 68.Самыми представительными будут команды по биатлону и санному спорту – по 10 человек в каждой; 9 человек – во фристайле; 6 человек - в лыжных гонках, по 2 человека – в горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, прыжках с трамплина и шорт-треке, по 1 – в скелетоне, сноуборде и фигурном катании.Уже на этом этапе можно выделить рекорды. Страна впервые получила максимальное количество квот во фристайле – 8 лыжных акробатов (4 мужчины и 4 женщины, благодаря чему смогут принять участие в смешанных командных соревнованиях). Это стало возможным как за счёт хорошего выступления украинцев на отборочных турнирах, так и за счёт передачи нескольких мест от Италии, которая как страна-хозяйка получила их автоматически, но из-за отсутствия спортсменов нужного уровня их перераспределили следующим по списку. Кроме того, Катерина Коцар стала первой украинкой, квалифицировавшейся в соревнования по слоупстайлу и биг-эйру.А фигурное катание установило антирекорд – никогда прежде страна не была представлена одним-единственным спортсменом. Спортивная пара София Голиченко/Артём Даренский, танцевальный дуэт Мария Пинчук/Никита Погорелов и одиночница Татьяна Фирсова не смогли пройти квалификационный отбор осенью в Пекине. В отличие от них одиночник Кирилл Марсак занял 4-е место и заработал олимпийскую путёвку для Украины. Поскольку квота не была именной, решение, кому её отдать, принимал Национальный олимпийский комитет Украины, и выбор пал на действующего чемпиона страны Марсака, ставшего 8-м на чемпионате Европы в Шеффилде в январе (это лучший результат для украинских одиночников на этом турнире за последние 26 лет), а не на Ивана Шмуратко, который на Играх-2022 занял 24-е место в личном турнире и пропустил командные соревнования из-за положительного теста на COVID-19.Таким образом, на Играх-2026 Украина будет представлена в 11 из 16 олимпийских дисциплин.Министр молодёжи и спорта Украины Матвей Бедный заявил в январе в одном из интервью, что рассчитывает на "несколько медалей". Удобная формулировка: никаких даже примерных ориентиров не обозначаешь, но при этом выражаешь веру в сборную (главные надежды возлагают на фристайл и скелетон). Из Пхёнчхана и Пекина Украина привозила всего по 1 медали, причём благодаря одному человеку – фристайлисту Александру Абраменко. В 2018 году он стал олимпийским чемпионом, а в 2022-м – серебряным призёром и первым украинским спортсменом, завоевавшим медали на двух разных зимних Играх. Впрочем, широкой публике Абраменко запомнился не только своим спортивными достижениями, но и дружескими объятиями с россиянином Ильёй Буровым: и в 2018-м, и в 2022-м они тепло поздравляли друг друга с наградами, несмотря на недовольство украинских радикалов и властей.Любопытно, что в справочнике сборной Украины на итальянской Олимпиаде, опубликованном на сайте Национального олимпийского комитета страны, у тех фристайлистов, у которых в анкете заполнена строка "кумир в спорте", указан Абраменко, который теперь по совместительству тренер команды.За всю историю участия в зимних Играх - с 1994 года – на счету независимой Украины всего 9 медалей, из них золотых 3, и обладательница одной из их выступит в Кортина-д'Ампеццо-2026. Это известная биатлонистка Юлия Джима, которая вместе с Еленой Пидгрушной, Витой и Валентиной Семеренко одержала победу в эстафете на Олимпийских играх в Сочи-2014. Она единственная из той "золотой четвёрки" осталась в строю.Помимо Абраменко и Джимы, напомним, золото Украине принесла фигуристка Оксана Баюл в 1994 году в норвежском Лиллехаммере.На предыдущей Олимпиаде в Пекине именно Джима была знаменосцем национальной сборной на церемонии закрытия. В этот раз флаг на открытии Игр-2026 несли дебютантка Олимпиады шорт-трекистка Елизавета Сидорко и скелетонист Владислав Гераскевич, для которого это третьи Игры – ставка Национального олимпийского комитета Украины сделана на сочетание молодости и опыта.Впрочем, не исключено, что такой чести они удостоены за свою "активную гражданскую позицию". Сидорко часто рассказывает про семью, в частности про отца, который сейчас находится на фронте, роль знаменосца на Олимпиаде девушка воспринимает как способ выразить ему поддержку и повод, чтобы отец гордился, когда увидит, как его дочь открывает Игры. В контексте продолжающихся боевых действий шорт-трекистка высказывалась о "необходимости бороться на своём фронте — спортивном".В целом провокационных и политических заявлений Сидорко не делала, в отличие от Гераскевича – ярого противника присутствия россиян на международных стартах. На Олимпиаде в Пекине 11 февраля 2022 года после завершения заезда скелетонист показал в камеру лист бумаги в цветах украинского флага с надписью "No war in Ukraine" ("Нет войне на Украине"), этот плакат попал в трансляцию крупнейших мировых телеканалов. Своим поступком Гераскевич нарушил правило 50 Олимпийской хартии, запрещающее любую политическую, религиозную или расовую пропаганду на олимпийских объектах, однако Международный олимпийский комитет не наказал спортсмена, расценив его действия как "общий призыв к миру".Тем не менее, в преддверии Игр-2026 МОК предпочёл перестраховаться и обратился к Украине с предупреждением о недопустимости возможных провокаций и протестов против россиян и просил передать эту информацию Гераскевичу."МОК никогда не говорит о чём-либо просто так, значит, есть о чём переживать. Политические высказывания или действия часто происходят. В последние годы спортсмены с Украины игнорировали все правила и законы, которые есть в спорте. Не знаю, будут ли санкции в адрес спортсменов, которые могут вступить в политический конфликт. Всё будет зависеть от степени приемлемости их высказываний", - считает депутат Госдумы, трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина.Тот же Гераскевич в 2023 году обвинил НОК и Министерство молодёжи и спорта Украины в абсолютной некомпетентности в вопросе отстранения представителей РФ и Белоруссии с мировой спортивной арены. Таким образом он отреагировал на приказ о запрете украинским атлетам принимать участие в соревнованиях с россиянами и белорусами, хотя скелетонисты и бобслеисты обеих стран были отстранены от международных стартов. "В этом случае гораздо действеннее приезжать на соревнования и делать протесты, давать интервью СМИ, оказывать давление на организаторов соревнований", - сказал Гераскевич.На такое поведение украинца российские скелетонисты не отреагировать не могли. Олимпийский чемпион, чемпион Европы и мира Александр Третьяков сказал: "Каждый пусть говорит, что хочет, на что хватает ума. Если ему не хватает храбрости победить нас в спортивном поединке, пусть молит о нашем отстранении".К слову, лучший результат Гераскевича в карьере – 4-е место на этапе Кубка мира и на прошлогоднем чемпионате мира.В свою очередь двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы по санному спорту Семён Павличенко рассказывал в 2023 году, что после начала спецоперации со спортсменами из европейских стран продолжилось нормальное общение, только украинцы вдруг начали говорить: "Давай, выходи на улицу!""Я отвечаю: "Пацаны, вы больные или нет? Я понимаю, что у вас сейчас паника. Но ведь всё время в мире шли войны, а мы не лезли в это, занимались спортом". У вас это идёт с 2014 года, но я не видел ни одного вашего поста против постоянных бомбёжек Донбасса. Вы сейчас на нас несёте всякую чушь, а мы ни разу не видели, что вы за всё это время сказали: "Остановите войну, прекратите бомбить Донбасс". Вы же не просили своего президента прекратить военные действия. Украинцы - наши друзья, и мы всегда с ними хорошо общались. У них были сложные ситуации с инвентарём, и мы им всегда помогали и санями делились. Но нельзя себя поставить на место другого человека, пока сам там не окажешься", - заявил он в интервью Р-спорт.Так что лично от Гераскевича в Италии можно ожидать чего угодно, как и от других ярых сторонников отстранения россиян, в частности, он капитана биатлонной команды Дмитрия Пидручного, публично осудившего решение МОК допустить российских атлетов в нейтральном статусе, из-за чего Пидручный вступил в конфликт с 5-кратным олимпийским чемпионом по биатлону французом Мартеном Фуркадом, приветствовавшим этот шаг.Чем в итоге запомнится на Олимпиаде-2026 сборная Украины – спортивными результатами или провокационными выходками – увидим уже очень скоро.Читайте также: Скандал в четыре оборота: Украина впала в истерику от допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

украина

италия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, украина, министерство молодежи и спорта, мок, валентина семеренко, италия, олимпийские игры, спорт