Непрекращающиеся слухи о неминуемом российском вторжении привели к тому, что Украина фактически оказалась в воздушной блокаде. На фоне падения гривны, бегства инвесторов и посольств это еще больше ухудшает экономику Киева. Если за воздушной блокадой последует морская, Украина по вине своих западных партнеров потеряет миллиарды долларов

Первой об отказе от полетов заявила голландская авиакомпания KLM, отменив рейсы еще в субботу 12 февраля. Голландцы, вероятно, прекрасно помнят, какой трагедией летом 2014 года в разгар боевых действий в Донбассе привело незакрытое небо Украины.

Прочие западные компании, в частности Lufthansa, Swiss, Australian Airlines, не оставляли свои самолеты в Киеве на ночь, стараясь улететь как можно быстрее. В воскресенье, 13 февраля, лайнер компании SkyUp из Португалии вообще отказался лететь в Киев, сел в Кишиневе, после чего пассажиров уже автобусами везли на Украину. В аналогичную ситуацию попал рейс Ryanair FR3076 Братислава — Киев, который вернули в Братиславу вскоре после взлета. Ранее компания Ryanair отменила продажу билетов из Харькова и Херсона, городов возле российской границы. Даже украинские самолеты компания Игоря Коломойского МАУ («Международные авиалинии Украины») частично отправляет на хранение в Испанию и Сербию, временно отказываясь от их эксплуатации по требованию лизингодателя. Пока держится и продолжает полеты Turkish Airlines. Украина готовится к войне: Запад нагнетает, власти успокаивают, а люди паникуют © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Страховые риски

Причина отмены полетов в том, что международные страховые компании хотели с понедельника 14 февраля отменить гарантии на перелеты над территорией Украины.

Большинство самолетов авиакомпаний находятся в лизинге, а лизингодатели требуют страховать их (стоимость самолета плюс 10%). Кроме страховщиков, есть еще и перестраховщики. Конечным собственником лайнеров являются зачастую банки или же они находятся в залоге у банков и инвестфондов. Примечательно, что страховые компании не прекращали страховое покрытие для украинских авиакомпаний в 2014 и 2015 годах, когда на территории страны велись активные боевые действия. В настоящее время на территории Украины не ведутся активные боевые действия, но страховые компании предъявляют ультимативные требования и называя Украину небезопасной зоной.

По словам нардепа от «Евросолидарности» Алексея Гончаренко, западные авиакомпании опасаются повторения истории со сбитым в 2014 году малазийским Боингом. Российский экономист Михаил Делягин также подчеркивает, что авиакомпании стали отменять рейсы сразу же после поставок Киеву из Литвы зенитно-ракетных комплексов Stinger.

«После того, как НАТО (руками Литвы) поставили на Украину "Стингеры", страховые компании превратили её в бесполетную зону с середины завтрашнего дня, полностью прекратив коммерческое авиасообщение», — говорит Делягин.

При этом власти Великобритании намеренно путают причину и следствие, считая отмену рейсов подтверждением планов вторжения РФ, словно коммерческие компании гражданской авиации обладают собственной разведкой, а не ориентируются на заявления западных политиков и разведструктур. «Москва может вторгнуться в Украину в любой момент, поскольку коммерческие авиакомпании начали отменять рейсы», — говорит премьер-министр Борис Джонсон. Кризис перезрел. Войну заказывали? © Facebook, ТМ Мілітарист

Ему в ответ жалуется посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, утверждая, что нагнетание ситуации не дает его родственникам возможности спешно эвакуироваться. «Проблема в том, что украинцев подталкивают к панике. Авиакомпании отменяют рейсы, инвесторы выводят свои средства. Украинцы чувствуют, что их бросили. Многие не могут уехать с Украины. Моя семья не может, моя мама, брат и многие друзья», — плачется посол в интервью телеканалу CNBC.

Полмиллиарда долларов за спокойствие страховщиков

Поскольку воздушная блокада бьет по экономике Украины, бюджетный комитет Рады единогласно поддержал распоряжение Кабмина о выделении 16,6 млрд гривен для обеспечения безопасности полетов над территорией Украины. Деньги будут храниться на специальном счете Мининфраструктуры и использоваться для гарантий безопасности полетов для страховых компаний, лизингодателей и авиаперевозчиков. Этих средств хватит для покрытия страховых случаев 23 самолетов, если вдруг что-то с ними случится, как утверждают в Мининфраструктуры.

И в понедельник 14 февраля некоторые компании решили отложить отмену полетов, но ежедневно оценивать риски. Возобновила рейсы компания SkyUp, поблагодарив правительство за поддержку, но украинскому бюджету это стоило более полумиллиарда долларов, которые пришлось потратить на ровном месте — из-за нагнетания паники в западных СМИ.

Тем не менее небо над Украиной могут полностью закрыть в любой день, вне зависимости от какого-нибудь вторжения, а даже на основании очередных панических публикаций в западных СМИ. В такой ситуации немногие решаться планировать свои авиаперелеты. Кроме того, для тех компаний, которые еще решаются летать над Украиной, повышается сумма страховки, что они затем закладывают в стоимость билета. «Если страховка вместо 2 тысяч за рейс будет стоить 50 000 за рейс, то понятно, что билет не сможет стоить столько же, как сейчас», — утверждает бывший глава Госавиаслужбы Украины Денис Антонюк. США предупредили авиакомпании об опасности полетов над Украиной и Россией © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Как украинцам вернуться домой

Поскольку миллионы украинцев являются трудовыми мигрантами в Португалии и Италии, добираться домой им будет непросто. Придется лететь сначала в Варшаву, Братиславу или Кишинев, а оттуда уже добираться наземным транспортом. Но и здесь могут возникнуть проблемы, так как пассажирские перевозки тоже требуют страховки. Если страховые компании и этого направления признают Украину небезопасной территорией, их могут отозвать.

Однако пассажиры, купившие билет на отмененный авиарейс, вправе требовать от авиакомпаний возврата средств или замены билета на другие даты с обеспечением гостиницей и питанием на этот период.

В то же время десятки украинских депутатов, поддавшись паническим настроениям, за последние дни покинули Украину вместе с десятками олигархов и патриотических блогеров. Президент Зеленский требует от них немедленно вернуться, но отсутствие рейсов сможет стать для них удобным оправданием пребывания заграницей. Тем более что призывать соотечественников сопротивляться российской агрессии и не щадить своих жизней удобнее всего из Мюнхена и Лондона.