Переговоры между Западом и Россией, в том числе – по украинскому вопросу, ведутся. Уже получены определённые результаты (США дали письменный ответ на российские предложения), но разрядки не наблюдается. СМИ и государственные органы Запада продолжают раздувать истерию, эвакуацию своих граждан и продолжают оказывать военную помощь киевскому режиму

На этом фоне позиция украинской стороны выглядит конфликтной по отношению к США и НАТО. Во всяком случае, правительство старается успокоить общественность, даже если для этого приходится идти против линии Запада. Впрочем, одновременно проводятся мероприятия противоположного смысла

Переговоры Россия-Запад

Положительные моменты:

Во-первых, США согласны идти на переговоры по контролю над вооружениями в Европе.

Естественно, что переговоры эти будут касаться только стран НАТО, но никак не Украины, Грузии и Молдавии. Впрочем, США в принципе хотелось бы свести переговоры о безопасности к переговорам о безопасности между Россией и Украиной. Ну и отрапортовать об «отражении российской агрессии».

Во-вторых, США согласны на переговоры по ракетам средней дальности.

Если речь будет идти только о баллистических ракетах, то на уступки придётся идти только России (США и НАТО считают ракетами средней дальности «Искандеры»). Если речь будет идти также о крылатых ракетах, то под ограничения опять же попадёт преимущественно Россия («Калибры»).

США могут отказаться от возможности размещений ракет на территории Украины, но это именно возможность — планов у них таких видимо не было. В конце концов, ракеты на Украине мало чем отличаются от ракет к Польше или Румынии.

Негативные моменты:

Во-первых, отказа от расширения НАТО на восток не будет.

Не потому не будет, что организацию действительно собираются расширять, а потому что «открытые двери» — идеологический принцип, заложенный в основу НАТО.

Ну и с политической точки зрения — морковка перед носом украинцев. Им, кстати, в очередной раз было указано, что они не соответствуют каким-то критериям для получения ПДЧ НАТО (по мнению главкома ВСУ Валерия Залужного «таким количеством стандартов (НАТО, как ВСУ — Ред.), насколько я знаю, овладели далеко не все вооруженные силы европейских стран, которые уже являются членами альянса»).

Во-вторых, не будет отвода войск на позиции 1997 года.

Судя по всему, этот вопрос даже не обсуждается. Если эта позиция и не относится к числу принципиальных (а она относится — восточноевропейские страны согласия на это не дадут), сейчас для этого не время — на фоне разрекламированной концентрации российских войск на территории России.

В-третьих, Запад будет поддерживать Украину.

В смысле — неадекватность украинского режима будет подзуживаться, её будут накачивать оружием и подталкивать к восстановлению территориальной целостности силовым путём. Наиболее жёстким было заявление Столтенберга, который потребовал от России вывода войск с территории Грузии, Молдавии и Украины (включая, разумеется, Крым).

Запад продолжает намекать, что решить эту проблему можно будет только военным путём и ценой разрыва с Западом. Или путём капитуляции.

При этом страны Запада продолжают кампанию по раздуванию военной тревоги вокруг Украины: сообщения СМИ (причём ВВС, руководствуясь своими легендарными «журналистскими стандартами», уже указало, что Харьков — это Россия…), эвакуация членов семей дипломатического персонала и просто гражданских лиц, отправка военной помощи, обсуждение отправки военных контингентов (пока что речь идёт только о канадских и чешских военных — остальные отказываются) и т.п.

Парижские переговоры советников Нормандского формата

Итоги достаточно скромные.

Во-первых, стороны в очередной раз договорились об обеспечении режима прекращения огня.

Во-вторых, провели инвентаризацию разночтений Минских соглашений с тем, чтобы через две недели в Берлине попытаться найти новые решения для выполнения «Минска». Ключевой момент — проведение прямых переговоров Украины с ДНР и ЛНР, но Андрей Ермак прямо заявил, что таких переговоров не будет. Никак не свидетельствует о готовности налаживания отношений с Россией и попытка изгнания российской делегации из ПАСЕ (инициатором был Алексей Гончаренко).

Есть, правда, и позитив — в Раде отозвали законопроект о переходном периоде в ОРДЛО, который фактически утверждал оккупационный режим.

Вопрос о встрече глав государств не рассматривался и даже не инициировался никем из сторон из-за разночтений в позициях.

Существует точка зрения, что США будут принуждать Украину к выполнению Минских соглашений. Пока что это незаметно — заявленная ранее позиция Запада состоит в том, что выполнять Минские соглашения должна Россия — в одностороннем порядке.

Вообще же Владимир Зеленский выполнять Минские соглашения не будет. Если он под давлением Запада пойдёт на выполнение Минских соглашений, то не будет его, а новое правительство выполнять Минские соглашения всё равно не будет.

Позиция Украины

С одной стороны, украинское руководство прилагает все усилия для того, чтобы стабилизировать крайне напряжённую ситуацию внутри страны.

Впервые за всё время правления Зеленского заседание СНБОУ было проведено исключительно для завершающего обращения членов совета и лично президента с рассказом о том, что в стране всё хорошо.

В стране, на самом деле, не всё хорошо, но и никакой катастрофы пока что нет — военная угроза минимальная (хотя Запад и пытается представить демонстративную игру мускулами со стороны России как угрозу Украине, а не как подталкивание самого Запада к переговорам о взаимной безопасности), экономика работает, отопительный сезон Украина должна пройти нормально.

Смысл усилий украинского руководства понятен. В условиях военной тревоги из страны выводятся капиталы, усиливается влияние радикалов всех мастей (штурм Рады представителями малого бизнеса привёл к необходимости эвакуации депутатов) и т.п. Это не говоря о том, что военный конфликт приведёт к катастрофе киевского режима.

С другой стороны, предпринимаются меры совершенно противоположного характера. Которые только усиливают напряжённость в стране.

МВД, например, планирует проведение тренировок для населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, а во Львове стартовали военные тренировки для работников коммунальных предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Причём последняя новость вызвала изумление даже среди «патриотов» — «наше "не надо сеять панику" руководство теоретически допускает боевые действия и во Львове?».

Кстати, мы последнее очень даже допускаем: «бойцам» территориальной обороны разрешено использовать личное охотничье оружие с боевыми патронами в случае, если им покажется, что его стоит использовать. Среди «патриотов» это вызвало бурю восторга — ведь фактически это разрешение на разного рода уголовную деятельность.