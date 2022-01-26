В команде Владимира Зеленского на фоне слухов о предстоящем «российском вторжении» продолжают борьбу против потенциальных конкурентов президента. В понедельник, 24 января, на внеочередном заседании Кабмин Украины принял решение изменить порядок назначения и увольнения глав районных государственных администрации в Киеве и Севастополе

И, если с Севастополем всё понятно, в нем кабмин и так не принимает решений о реальном назначении глав районов, поскольку Крым и Севастополь находятся в составе России, то с Киевом не всё так однозначно.

Отныне их кандидатуры глав районных администраций будут предлагаться главой правительства. Ранее их утверждал президент по представлению главы горадминистрации. И если главы украинских районных администраций в Севастополе просто занимают какой-нибудь офис и получают зарплату, ни на что не влияя, то в случае Киева это удар по мэру Виталию Кличко. КГГА теперь никак не сможет воздействовать или принять решение о назначении, утратив серьезный рычаг влияния на хозяйственную и экономическую деятельность в городе. «Без всякого выстрела». В Киеве «политики пакуют чемоданы» © pixabay.com/Skitterphoto

Борьба с Кличко в Офисе президента идет уже второй год. Она ознаменовалась серией обысков в коммунальных предприятиях Киева и обвинениях в коррупции против киевских чиновников. Параллельно «Слуги народа» хотели специальным законопроектом «О столице» разделить должности мэра и главы горадминистрации, которые Кличко совмещает, чтобы ослабить его политический вес. Сам Кличко назвал это «политическим давлением на власть Киева».

«Делается это с одной целью — опорочить мою репутацию. И создать основу, чтобы, вопреки Конституции, назначить главой КГГА залетного ставленника, а не того, кого избрали киевляне», — говорил Кличко. Тем не менее, у Зеленского нашли еще один способ ослабить Кличко, лишив его лояльных глав районов столицы, параллельно усиливая давление, связанное с коррупционными делами.

Во вторник, 25 января, первому заместителю председателя Киевской городской государственной администрации Николаю Поворознику вручили подозрение в деле о лишении аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) земельного участка.

Кличко называет дело сфабрикованным, утверждая также, что СНБО просто хочет на этой земле построить высотки. «СНБО не оставляет намерений застроить территорию высотками и через правоохранителей продолжает оказывать давление на столичную власть», — прокомментировал подозрение своему заместителю Виталий Кличко.

Речь идет о земельном участке в Киеве на улице Щусева возле станции метро «Сирец», который был выделен в пользование аппарата СНБО для строительства жилых домов и необходимой инфраструктуры еще в 2009 году. В 2019-ом власти Киева на основании того, что там ничего не возводилось, изъяли участок, разбив на нем городской сквер. Но в Киевской городской прокуратуре утверждают, что это было произведено с нарушениями.

Лишив Кличко возможности представлять глав районов, в принципе, можно не спешить с принятием законопроекта о столице, а постепенно лишать мэра-боксёра влияния и полномочий. С другой же стороны, отныне любые аварии или провалы в работе инфраструктуры районов Кличко теперь сможет валить на президента. Виталий Кличко: кто он © kiev.klichko.org

В случае конфликта интересов или попыток отобрать хлебное место украинские политики традиционно апеллируют к «старшему» — пытаются найти покровительство и защиту в посольстве США. Ради этого Петр Порошенко посещает всевозможные западные саммиты и конференции. Виталий Кличко тоже старается хотя бы помелькать рядом с западными политиками. В августе прошлого года мэр-боксер жаловался в СМИ, что его не пустили в аэропорт на встречу Ангелы Меркель, когда она перед отставкой посешала Киев.

И поскольку западные партнеры сейчас озабочены «российским вторжением», этот шанс грех не использовать и не подпеть им. Центральные и региональные власти ринулись перетягивать одеяло на фоне слухов о грядущем российском вторжении. На 28 января Кличко собирает в Киеве заседание правления Ассоциации городов Украины, на котором обсудят мероприятия по организации территориальной обороны каждой области от «российского вторжения». Об этой идее Кличко достаточно критично высказался секретарь СНБО Алексей Данилов. На брифинге он заявил, что защитой страны должна заниматься армия.

Не найдя в очередной раз понимания в Офисе президента и в СНБО Виталий Кличко обратился к «вышестоящим органам». Во вторник 25 января он встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Обсуждали возможности защищать Киев силами территориальной обороны. «Обратился к временной поверенной и о помощи экспертов в сфере организации эффективной системы местной самообороны», — сообщил Кличко. Кличко обвинил Германию в предательстве Украины © kyivcity.gov.ua

Смысл этого обращения, очевидно, не в организации с помощью американских экспертов каких-то баррикад в Киеве, которые должны остановить российские танки.

Виталий Кличко просто прибежал нажаловаться на «плохого мальчика» Зеленского, который отбирает у него «игрушку». Вряд ли посольство США будет заниматься такими мелочами, как принцип назначения глав районов Киева, но Виталию Кличко важно продемонстрировать, что он находится под защитой посольства.

По мере усиления конфликтов между разными представителями украинских властей Кристине Квин, а возможно и самому Джо Байдену, чтобы «перед лицом российской агрессии» продемонстрировать единство, придется разбираться, кто у кого «отжал» участок под застройку в Киеве. Смешная, конечно, роль, на которую толкают американских политиков и дипломатов украинские разборки.

Так в дальнейшем Вашингтону придется тогда разбираться и в вопросах переименования улиц в Житомире, а заодно и в краже пачки канцелярской бумаги из местного суда.