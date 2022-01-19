В последние дни цены на рынках Евросоюза начали неторопливо снижаться, оставаясь при этом на сверхвысоком уровне. Причина - производители электроэнергии стали все больше переходить на такие «грязные» энергоносители, как мазут и дизтопливо - в дополнение к массово используемому углю. Как следствие - вверх пошли уже нефтяные цены

Самое чистое с точки зрения выбросов СО2 ископаемое топливо — природный газ — падает в цене. 19 января цены на европейских биржах снижались до уровня $833 за тысячу кубометров, хотя на прошлой неделе были существенно выше — до $1130 за такой же объем.

Запад хочет наказать Россию за собственные ошибки. Газа меньше, вопросов больше © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

Вся «зеленая» политика европейских властей разбивается о суровую реальность. То, что хорошо выглядит в кабинете в Брюсселе, оказывается губительным для экономики ЕС.

Попытки избавить Европу от «зависимости от российского газа», обусловленные антироссийской политикой США, пока выглядят совершенно провальными, а разговоры о защите экологии оборачиваются только большим вредом для природы из-за вынужденного сжигания не только газа, но и угля, и мазута.

Согласно отчету Международного энергетического агентства (МЭА), переход на сжигание нефтепродуктов в электрогенерации ЕС и Китая продлится как минимум до конца марта. Как следствие — растут мировые цены на нефть.

Нефтегазовые сверхдоходы

Стоимость российской марки Urals впервые с октября 2014 года выросла до $87 за баррель. Это еще не абсолютный рекорд 2008 года, составляющий $140,78 за баррель, однако тенденции таковы, что в текущем году и стоимость нефти продолжит свой рост.

Это неизбежно на фоне того, что страны ОПЕК+ не стали наращивать темпы добычи выше запланированного уровня слишком быстро, как этого требовали Соединенные Штаты, хотя и нарастили добычу нефти в декабре на 20%.

Да и возвращение к допандемийному уровню добычи в декабре не гарантирует насыщения рынка, так как потребление нефти стало больше за счет более широкого использования нефтепродуктов в электрогенерации.

Российским энергокомпаниям 2022 год сулит огромные прибыли, что положительно скажется на наполнении бюджета страны и даст толчок экономическому восстановлению.

Европа весь год будет вынуждена платить за электроэнергию баснословные суммы, так как вырабатывается она в основном путем сжигания ископаемого топлива — газа, угля и нефтепродуктов.

Из-за роста стоимости нефти больше за российский газ придется платить и тем странам, которые не отказались от нефтяной привязки в своих контрактах с «Газпромом».

Как проведут нынешнее лето

Аналитики Bank of America считают, что нынешний период сверхвысоких цен завершится после окончания отопительного сезона, однако прибыль «Газпрома» за 2022 год может превысить прошлогодние рекорды.

Европа без туркменского газа: США уже 25 лет не могут обойти Россию © AP,

В первом квартале 2022 года средняя цена в европейских контрактах «Газпрома» вырастет еще больше — до $700 за тысячу кубов.

Это, кстати, отлично объясняет падение объемов прокачки газа через украинскую ГТС, которое столь сильно возмущает Киев. У европейцев сейчас просто нет денег покупать больше российского газа.

При этом среднегодовая цена 2022 года составит для «Газпрома» $400 за тысячу кубов, полагают американские эксперты.

Это означает, что они прогнозируют резкое падение цен на газ в летний период. Очевидно, что такая ситуация возможна только в том случае, если «Северный поток-2» все же будет успешно сертифицирован и введен в эксплуатацию — если не рассматривать ситуацию с новым локдауном, вероятность которого постоянно снижается с ростом числа вакцинированных.