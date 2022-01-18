Итог первого дня судебных заседаний по избранию меры пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко известен: суд после пяти часов в совещательной комнате не смог принять решения и перенес оглашение вердикта на среду, 19 января 2022 года. Порошенко немедленно отправился на телеканал хвастаться своей победой

И это действительно победа экс-главы Украины над режимом действующего президента Владимира Зеленского. Тактическая или стратегическая, это станет ясно попозже. Но в том, что это победа однозначно политическая, сомнений нет: суд перешел в режим работы «отпущенный против опущенного». Это когда роли уже известны: Порошенко отпустили на свободу, а Зеленского со всеми его правоохранителями, пограничной службой, прокурорским работниками, спецслужбами и судебной системой, как образно говорят тинэйджеры, опустили ниже городской канализации. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

И с этим трудно спорить и эмоционально, и с точки зрения фактологии. Человек, который, по идее, должен был быть арестован прямо у трапа самолеты или после прохождения паспортного контроля по обвинению в государственной измене и содействию терроризму, — на свободе.

И прямо в суде рекомендует действующему главе Украине не принимать наркотики ибо это ведет его к принятию неадекватных решений. А вся государственная машина ищет оправдания и объяснения такого провала. Известный блогер Анатолий Шарий предположил, что в лучшем случае пиарщики Зеленского могут выпустить разоблачительный ролик о том, как Порошенко любит бухнуть. А значит, украинская политика перейдет в еще один удивительный режим — «кокс против шнапса». Или наоборот, в зависимости от того, кто доминирует.

Короче, сложно у них все там, запутано и запущено донельзя. Но ясно одно: победа Порошенко и поражение Зеленского зиждется на трех китах.

Во-первых, действующий президент подтвердил свою полную и несостоятельность, и несамостоятельность. За месяц, проведенный вне Украины, Порошенко смог мобилизовать внешних кураторов, которые, собственно, и запретили Зеленскому его трогать. Прямо к судебному заседанию коллективное мнение кураторов от имени «семипосольщины» (коллективного «смотрящего» от Запада за Украиной из числа послов стран «Большой семерки») глава дипмиссии Великобритании Мелинда Симмонс написала в «Twitter»: «Всем политическим лидерам в Украине нужно объединиться против российской агрессии прямо сейчас. В это время важно не потерять это из поля зрения и не отвлекаться на поляризацию внутренней политики».

И многие сразу обратили внимание на то, что ее слова на 100% коррелируется с главными посылами самого Порошенко, который изначально, еще в аэропорту «Жуляны» говорил, что Зеленскому нужно не с ним, таким на всю голову патриотичным, а с Владимиром Путиным и Россией бороться. И делать все, «чтобы обеспечить единство» и «бок о бок все украинцы способны были дать отпор Путину».

А уж как Порошенко, обращаясь к своим сторонникам, проехался по режиму Зеленского перед тем, как отправиться на свободу, — это просто любо-дорого наблюдать. «Слушайте, какие мы с вами крутые… Мы им показали, что мы Украину любим больше всего. Они испугались. Сегодня, 17 января, для этого зеленого неподобства станет началом конца. Сегодня, когда они пытались арестовать пятого президента, что-то пошло не так. Механизм начал не действовать, потому что на защиту стали украинцы. В первую очередь — члены партии «Европейская солидарность»… На сегодня у них пока этот сценарий сорвался. У них пока люди отказываются выполнять их приказы. Люди ощущают, что с неправдой долго жить нельзя. Мы демонстрируем ответственную политику. Потому что нельзя раскалывать страну, когда на пороге стоит враг — Путин». Зеленский и Порошенко играют в искусственную оппозицию - Кацман © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При это Порошенко отлично понимает, что власть еще может оправиться и даже арестовать его вопреки приказам кураторов. Но главное, по словам Порошенко, сделано: «Сегодня мы не выиграли войну и даже бой. Но мы не дали им продвинуться». Это факт!

Во-вторых, хотели этого или не хотели люди Зеленского и он сам, но они фактически превратили Порошенко в единственного и признанного лидера оппозиции, вокруг которого могут (или смогут?) сгруппироваться и объединиться все, кто по разным причинам ненавидит Зеленского. И Порошенко может возглавить борьбу этих людей. Более того — он готов это сделать. Порошенко и оставлен в Украине на свободе, чтобы быть противовесом Зеленскому и делать его сговорчивее.

В-третьих, — и это самое главное! — судьба Украины зависит не от ее политиков, дерущихся за власть и кормушку, а от решения внешних кураторов во главе с США. Однако те еще, похоже, не определились, что им делать с Украиной и своей набранной из «автохтонов» челядью там во власти. И потому оставили Украину в том положении, в котором она и находилась все последние месяцы, когда США вошли в клинч в борьбе с Россией и Китаем и им понадобились любые дополнительные рычаги давления на «врагов».

Вот сейчас Украина и оставлена в полной неопределенности, но в агрессивной готовности на западные деньги и подачки такого-сякого оружия выступить инструментом провокаций против России, чтобы та отвлекала силы и ресурсы на купирование возможного удара в подбрюшие с юга-запада, через Донбасс.

А для пущей сговорчивости России могут предложить еще два варианта использования Украины. Первый — «агрессивный» — укрепить в Украина власть до какого-то подобия квазидиктатуры Зеленского, Порошенко или кого-то еще и бросить ее на провокацию в Донбассе, чтобы втянуть-таки Россию в войну.

Второй — «умиротворительный» — успокоить Украину, заставить ее власть (опять же — Зеленского или Порошенко, не важно) выполнить «Минские соглашения-2» и в таком виде предложить России в качестве ее зоны влияния и интересов. Зачем? А в обмен на торможение сближения с Китаем. И чтобы вернуть ЛДНР в состав Украины и потом уже побороться с ними в составе унитарного государства, задавив силой автономистские позывы, если Россия не оценит «подарок» и не откажется от сближения с Китаем.

Видимо, с целью прощупывания обстановки и изучения ситуации на прошлой неделе, по данным телеканала CNN и его источников, на прошлой неделе Украину посетил директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс и встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским и провел консультации с коллегами из разведки «в связи с опасениями дальнейшего вторжения России на Украину».

«Они обсудили текущие оценки рисков для Украины. Находясь там, он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряженности», — утверждает источник CNN. И вот что делать с этой информацией, если всем известно, что мистер Бернс в течение нескольких месяцев служит ключевым посредником между США, Россией и Украиной и даже в прошедшем ноябре провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, чтобы выразить «серьезную» озабоченность США действиями России? Любой диалог с РФ должен проходить в присутствии Киева - Боррель © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

Хотя надо признать, что международная конъюнктура складывается для Зеленского (или его сменщика, того же Порошенко) очень даже не благоприятная. С одной стороны, Запад по-прежнему демонстрирует свое желание устроить бойню руками украинцев и россиян, которых ему не жаль. И в лучшем случае отправить Украину на войну с Россией самостоятельно, оказав ей немного своей помощи.

США, например, поговаривают, что могут отдать Украине оружие, которое у них осталось после вывода войск из Афганистана. Но вот новая глава МИД Германии Анналена Бербок, на которую молились украинские русофобы всех мастей, во время вчерашнего визита в Киеве подтвердила: ее страна оружия Украине не даст, более того — кровно заинтересована в налаживании отношений с Россией. По-своему ей вторит глава парламента ЕС Боррель, заявивший, что никаких превентивных санкций в отношении России принимать ЕС не будет. Порошенко в суде «заново родился» как оппозиционер - Кацман © REUTERS, Gleb Garanich

С другой — Россия в который раз продемонстрировала, что не боится ни угроз Запада, ни провокаций Украины, для которой они могут закончиться потерей государственности. И абсолютно не собирается уступать каким-либо хотелкам Киева, например, его желанию обсудить двухсторонние отношения и мир в Донбассе с президентами России и США Владимиром Путным и Джо Байденом.

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков сказал прямо: «Зачем привлекать Соединенные Штаты, чтобы обсуждать двусторонние российско-украинские отношения, когда они целиком и полностью сейчас индексированы на ход выполнения Минских договоренностей, то есть, точнее, на отсутствие хода? Не думаю, что для этого нужны Соединенные Штаты Америки».

По словам Пескова, до тех пор, пока Киев считает Россию стороной конфликта в Донбассе и не собирается выполнять «Минск-2», а хочет к проблеме Донбасса приплести проблему Крыма, Москве не о чем с ним говорить.

Четко, коротко и предельно ясно, а главное — последовательно.

Следовательно, Украина по-прежнему остается на растяжке между Западом и Россией. И снимать ее должен кто-то из тандема Зеленский — Порошенко, а победитель там до сих пор не ясен. Хотя на ум приходят предновогодние данные опроса украинской социологической группы «Рейтинг», согласно которым Зеленского считают сильным президентом лишь 16% опрошенных, 40% — называют слабым, а еще 43% — никаким, ни слабым, ни сильным. Правда и у Порошенко самый высокий антирейтинг популярности: по данным того «Рейтинга», за него ни при каких обстоятельствах не хотят голосовать 47% участников опроса. Еще 37% опрошенных заявили, что не проголосовали бы за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко, а 35% — за одного из лидеров «Оппоплатформы — За жизнь» («ОПЗЖ») Юрия Бойко. За Зеленского никогда не проголосовали бы 33%, каждый третий.

Вот и согласитесь, как сложно Украине жить с такими лидерами, а Западу — выбирать с кем ей жить…