В понедельник, 17 января, в Украине намечено очередное политическое шоу «Возвращение сывочолого крыголама-гетмана» в лице экс-президента и лидеры партии «Евросолидарность» (ПЕС) Петра Порошенко. Седовласого ледокола, если кто не допонял пафоса в погонялах бывшего главы Украины. На меньшее он не согласен - не барыга возвращается, а будущее страны

Причем сам Порошенко уверен, что будущее будет светлым, ибо он вернется во власть, после стремительного и блистательного реванша. А действующий президент Украины Владимир Зеленский с этим, разумеется, не согласен и будет делать все, чтобы Порошенко либо законопатить на нары, либо так с ним договориться, дабы и самому патриотом и борцом с олигархами быть, и Порошенко перед ним, как говорят в таких ситуация, ходил на цырлах и особо не отсвечивал, домогаясь выполнения собственных целей. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Задачи Зеленского и Порошенко

Сложнейшая, надо сказать, задача у Зеленского. Потому что, по общему мнению, более-менее светлое будущее ждет его лишь в одном случае — когда он реально посадит Порошенко даже не под домашний арест, а на нары и таким образом нейтрализует его политическую активность. Все остальные варианты — указанный домашний арест, подписка о невыезде, свобода под залог — провальные для действующего президента. Потому что по ненависти людей к ним Порошенко и Зеленский уже почти сравнялись, а значит, людям все равно, кто будет их грабить дальше. И будущее обоих будет зависеть от наличия у каждого из них команд, личных политического опыта, безбашенности и готовности рискнуть всем, а главное — иностранных покровителей, которые и решат, кому из них рулить.

Поэтом главный вопрос сегодняшнего дня — не в том, куда вернется Порошенко — в Киев или во Львов (от греха первичного ареста подальше), как встретят Порошенко в аэропорту «Борисполь» или во Львове — с помпой или без, арестуют его прямо там и отправят в суд в наручниках (по-украински — в «кайданках») или он самостоятельно поедет в Печерский суд Киева, где на 11.00 назначено заседание по определению ему меры пресечения. Страсти-мордасти по Порошенко. Сядет ли пятый президент Украины в тюрьму © коллаж Украина.Ру

Главное — куда и как он поедет из суда. А вот это зависит о самого главного — где валандался Порошенко последний месяц и удалось ли ему за это время заручиться железобетонной поддержкой внешних кураторов, которые и запретят Зеленскому трогать «сывочолого».

Хронология Порошенко проста: 17 декабря прошлого года ему пытались вручить подозрение в совершении преступления и повестку на допрос в Госбюро расследований (ГБР), но он послал их в пеший эротический тур и срочно выехал из страны якобы в нужную загранкомандировку. Уже 20 декабря ГБР огласило Порошенко подозрение в совершении госизмены в виде содействия террористам под видом закупки угля в 2014-2015 годах в самопровозглашенных республиках Донбасса — ЛДНР. Дурее этого обвинения придумать сложно, но в Украине такое катит на раз, и потому уже 6 января 2022 года было арестовано все имущество Порошенко, а 14 января было решено взять его под стражу и поближе познакомить с бытом СИЗО, а потом и тюряги.

Стороны настроены решительно. Во время анонсированного прибытия Порошенко в Киев ГБР объявило проведение брифинга, посвященного теме «угольного дела», по которому экс-президент и обвиняется. Следаки типа будут публично, для понимания всем «пиплом», разбирать схемы снабжения Украины углем в 2014-2015 годах, а также взаимодействие Порошенко с «террористическими организациями» ЛДНР. Как Зеленский из Порошенко сделал автомат Калашникова. Накануне главных событий © коллаж Украина.Ру

Но и Порошенко настроен по-ледокольски и накануне возвращения огласил: «Я не окажусь за решеткой. Не хватит ни духу, ни сил, ни воли. Послушайте, я же все-таки пятый президент. Я не могу не вернуться для того, чтобы не предать миллионы и миллионы голосов, которые были отданы за меня и мою команду и 2014 году и в 2019-м. Я не могу не вернуться, потому, что сейчас именно с нашей командой большое количество людей связывает свои надежды на будущее».

Нужна зачистка. Тотальная

Но по-любому, самым же интересным является развитие событий, когда Порошенко-таки арестуют и посадят, выведя за рамки политических игрищ как сильного и дееспособного конкурента. В этом случае у Зеленского останется всего один сильный политический даже не конкурент, а именно враг — ультраправая украинствующая часть оппозиции его режиму, радикалы из парамилитарных структур и их потенциальные бенефициары из числа политиков и олигархов.

Всех остальных Зеленский уже, так уж получается, зачистил. На левом или точнее на так называемом оппозиционно-пророссийском фланге он уже практически вывел из игры «Оппоплатформу — За жизнь» («ОПЗЖ»), когда загнал под домашний арест и исключил из активной политики одного из ее лидеров — Виктора Медведчука. Этим же Зеленский фактически прервал и публичный возможный контакт с Москвой, замкнув эти потенциальные возможности исключительно на себе и своих службах.

С посадкой Порошенко Зеленский проделает тот же трюк с и правой оппозицией — зачистка справа состоится. После этого Зеленскому останутся лишь радикалы — неонацисты-русофобы, неофашисты-антизападники (и такие есть, для них суть классического бандеровского учения — это изоляционистская опора на украинские силы исключительно, «свой к своему по свое»), активисты-соросята, платные патриоты всех мастей, ветераны АТО и прочая шушера, которая подъедается на платной любви к «нэньке» и на грабежах.

Поэтому после посадки Порошенко самая актуальная проблема для Зеленского — не дать слиться в политическом экстазе сторонникам Порошенко с разномастными радикалами. А сегодня украинские СМИ как раз и сообщают, что, например, неонацистская партия «Национальный корпус» («НК») Андрея Билецкого и аффилированное с нею общественное «Азовское движение» контактируют с начальником предвыборного штаба Порошенко Александром Турчиновым. А также по-прежнему активно отвечают на долларовые заигрывания с ними экс-главы МВД Арсена Авакова и самого богатого человека Украины Рината Ахметова. А «НК» и «азовцы» — самая мощная и структурированная часть постмайданных отморозков — формально у них есть в каждом регионе свои ячейки, и политические, и общественные и даже парамилитарные — в виде всевозможных муниципальных «варт» (страж). Тюрьма или новый Майдан. Что будет с Порошенко после возвращения на Украину © AFP, Sergei SUPINSKY

Бороться с радикалами Зеленский может двумя путями — либо запугать их и нейтрализовать страхом репрессий и разгрома, либо перекупить и поставить на службу исключительно себе. Возможен и компромиссный вариант — подкуп сочетать с репрессиями и утилизацией самых харизматичных и упоротых «фюреров». И сейчас режиму Зеленского идеально подошли бы перекупка Билецкого и «несчастный случай», например, с Дмитрием Ярошем, экс-лидером «Правого сектора» и боевиков из Добровольческого украинского корпуса (ДУК), которых он сейчас мобилизует для карательных акций в Донбассе. Можно и наоборот: Ярош может уже работать на Зеленского (ему привычно ходить под олигархами), а вот «Белый вождь» Билецкий может нечаянно и на перочинный ножик напороться (он же, говорят, мастер ножевого боя).

Долго ли, умеючи?

В Украине такие штуки возможны запросто — были бы желание и мастера этого дела. А они есть. В свое время глава МВД Украины Арсен Аваков, как известно, расправился в Сашком Билым, который обещал его повесить, очень быстро и продуктивно: Сашко со связанными сзади руками решил побегать от спецназовцев, а потом передумал и, по официальной версии, дважды выстрелил себе в сердце. И ничего — прокатило. И Аваков живой и даже наслаждается жизнью, бросая вызов президенту и желая любым путем вернуться во власть — это, знаете ли, прибыльное дело, а Арсен Борисович уже поиздержался в отставке без контроля за потоками «контрабаса» и прочими ништяками на западной границе «нэньки». Скандал с Гогилашвили: Аваков мстит Зеленскому, реализуя план по его смещению © коллаж Украина.ру

Зачем это Зеленскому нужно? А очень просто — западными кураторами перед ним поставлена одна из задач — попробовать выполнить «Минск-2» и обеспечить мир в Донбассе. Западным кураторам это может понадобиться для успешных переговоров с Россией, чтобы оторвать ее от сближения с Китаем. А без мира в Донбассе по «Минску-2» Украину практически нельзя мирно вернуть в первозданное состояние и потом предложить России в качестве ее зоны влияния. Таковы, увы, расклады. Геополитический, мать их, как говорят в таких случаях.

И Зеленский гипотетически может эту задачу выполнить, если окончательно зачистит и подомнет под себя все политическое поле Украины. Включая, повторяя, улицу и отморозков из патриотов, неонацистов и прочих активистов.

Но даже без «Минска-2» и мира в Донбассе подведенная под единый знаменатель, а не расхристанная и непредсказуемая «махновско-атаманная» Украина без руля и парусов — важнее западным кураторам. Так ее можно оперативнее использовать для провокаций с целью втягивания России в войну, если Западу не удастся договориться с Москвой. Иметь такой ручной актив под рукой Западу всегда сподручнее.

Вместо резюме

Такая вот каннибальская геополитика получается для Украины под самозваным и новоявленным эрзац- или квазидиктатором, который может получиться из ее президента. А Зеленский это будет или кто-то другой, его сменщик, например, тот же Порошенко, наученный нарами, не так и важно. А согласны ли Украины и украинцы с таким исходом, их об этом не спрашивают.