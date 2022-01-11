Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) помогла спасти Казахстан от потери государственности. Прибытие миротворцев сорвало атаку боевиков на резиденцию президента страны Касым-Жомарта Токаева. Что могло быть триггером мятежа и почему не был реализован украинский сценарий, когда госпереворот оказался успешным – разбиралась Украина.ру

Кто и на чьей стороне был

Пока казахстанские силовики продолжают отлавливать боевиков, открытым остается вопрос – почему бойцы и командиры многочисленных правоохранительных структур на какое-то время сдали крупнейший город республики – Алма-Ату. Загадочности всем событиям придало и то, что в день траура, объявленного в Казахстане 10 января, прозвучало несколько новостей о смерти высокопоставленных силовиков и офицера уровнем пониже. Министерство внутренних дел республики информировало о гибели начальника департамента полиции Джамбульской (Жамбылской) области генерала Жаната Сулейменова.

По сведениям журналистов, ему грозил трибунал в рамках уголовного дела о массовых беспорядках. В столице – Нур-Султане – под окнами было найдено тело начальника технической службы Комитета национальной безопасности (КНБ) полковника Азамата Ибраева. В Алма-Ате остановилось сердце у замначальника районного управления полиции.

И это была только часть странностей – известия о кадровых перестановках в главной спецслужбе отличались некоторой хаотичностью и создавали впечатление несогласованности в принятии решений. Цепь смертей офицеров МВД и КНБ стала лишь продолжением скандалов, которые сопровождали работу силовых органов Казахстана во время беспорядков. Так, сначала появилась информация об отставке с постов председателя и первого зампредседателя Комитета нацбезопасности Карима Масимова и Самата Абиша – племянника первого президента республики Нурсултана Назарбаева.

Протесты в Казахстане: митингующие ворвались в здание мэрии © Telegram/strana.ua назвала и человека, который должен был заменить Абиша: «Распоряжением главы государства Нуртлеу Мурат Абугалиевич назначен первым заместителем председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан».

Затем появились сведения о задержании Абиша, сразу же опровергнутые как фейк. После чего выяснилось, что родственник елбасы вообще остался на своем посту, продолжая работать одним из руководителей главной спецслужбы страны. Как у нового главы КНБ могут быть сразу два первых зама – пока никто не пояснял. Это дало почву слухам о якобы ведущемся торге из-за того, кто останется у власти – тем более, что Абиша и Сатыбалды бездоказательно обвиняли в том, что они контактировали с криминальными структурами. Обвинял в этом, кстати, бывший глава КНБ, осужденный на родине, Альнур Мусаев. Бывший главный чекист Казахстан сейчас живет в Австрии. Стоит ли верить беглому руководителю контрразведки – вопрос к правоохранительным органам республики.

Зато судьба другого главы Комитета нацбезопасности – Масимова оказалась другой – КНБ сообщил, что бывший председатель задержан и водворен в изолятор по подозрению в государственной измене. К слову, это не первый глава контрразведки, которого преследовали в уголовном порядке – до того были осуждены бывшие руководители Комитета нацбезопасности Мусаев – за попытку насильственного захвата власти и Нартай Дутбаев – за разглашение государственных секретов и превышение власти. Это не считая других скандалов с отставками и смертями. Из таких событий можно сделать вывод, что спецслужбы республики сильно втянулись в политические интриги внутри страны, что могло критически сказаться и, очевидно, сказалось на их боеспособности. Но до января 2022-го все ограничивалось локальными эксцессами, которые все же иногда проливали свет на внутреннюю политическую кухню в стране.

Повод вывести на улицу

Вылазки экстремистов и просто беспорядки сотрясали Казахстан и ранее – в 2016-м в Актюбинске (Актобе) оружейные магазины и воинскую часть атаковали «радикальные приверженцы нетрадиционных религиозных течений». В результате погибли семь человек – четверо мирных жителей, трое военных, 18 нападавших было позднее ликвидированы.

В том же году в Алма-Ате террорист убил 10 человек. Отмечен был подобными событиями и 2011-й – в Актюбинске себя подорвал смертник у здания департамента КНБ, в Таразе (бывшем Джамбуле) «последователь джихадизма» напал на охотничий магазин и убил несколько человек – преимущественно полицейских. Но главным событием 2011 года стали трагические события в Жанаозене в западной Мангистауской области республики – там в декабре акции социального протеста переросли в беспорядки, в результате которых погибли 15 человек. По одной из версий, эти события могли быть спровоцированными боевиками бывшего акима (главы) Атырауской области Бергея Рыскалиева, покровителем которого называли тогдашнего руководителя администрации президента страны Аслана Мусина. Причиной был передел доходов с нефти.

Там же на западе, в Жанаозене разгорелись и возмущения в январе 2022-го, на этот раз причиной было повышение цен на газ для автомобилей. К слову, правительство страны пошло навстречу требованиям протестующих и снизило «в ручном режиме» цены на топливо. Впрочем, российский политолог Петр Милосердов посчитал, что «подорожание сжиженного газа — это только повод собрать людей и вывести их на улицы». «В Казахстане старшие собирают сельскую молодежь и раздают им палки в руки», – отмечал он.

Решающие дни. Казахстан в шаге от катастрофы © © REUTERS / Mariya Gordeyeva рассказал глава республики о начале мятежа в стране.

Действительно, митинги сначала перекинулись на другие города Казахстана, в частности, Алма-Ату, а затем акции протеста вылились в вооруженный мятеж. Почему силовики так быстро сдали крупнейший город страны экстремистам, объяснил бывший советник Назарбаева и министр информации, один из ведущих идеологов республики Ермухамет Ертысбаев. «Президент открыто сказал еще два дня назад о заговоре и заговорщиках. Я обладаю эксклюзивной информацией – все-таки я 30 лет был на госслужбе – что, например, за 40 минут до нападения на аэропорт была дана команда полностью убрать оцепление и охрану», – поделился он сведениями.

Примечательно, что по некоторой информации разворачивающиеся в Казахстане российские и союзные миротворцы брали под контроль не только объекты инфраструктуры, но и резиденцию президента и здания КНБ. Это могло говорить о том, что у Токаева были основания не доверять, как минимум, части силовиков. И в этом случае силы ОДКБ помогли спасти государственность республике – едва вспыхнувшая гражданская война, в которой какие-то люди в погонах искали, на чьей стороне им быть, была потушена прибытием миротворцев ОДКБ.

В условиях, когда под охраной дружественного контингента оказывается ключевые объекты жизнеобеспечения, транспорта и безопасности, заговорщикам практически невозможно диктовать свою волю властям. Ставший на волне этих событий госсекретарем Ерлан Карин подчеркнул, что «привлечение ОДКБ позволило защитить государственную целостность». «Мы не просто восстановили порядок, мы защитили государство. Ценой вопроса было сохранение государства», — пояснил он.

Это подтвердил и сам Токаев – по его словам, именно появление миротворческих войск ОДКБ войск сорвало атаку участников переворота на высшую власть в стране. «Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие, оно оказалось крайне своевременным. Узнав о прибытии трех военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции», – подчеркнул глава республики.

Помощь предшественника

Моральную поддержку в критические минуты президенту Казахстана оказал его предшественник – Нурсултан Назарбаев. По крайней мере, так уверяла пресс-служба последнего.

«Однако ситуация складывалась весьма сложно и поэтому елбасы (официальный титул первого главы государства, на русский чаще переводится как «лидер нации» – Прим.ред.) сам принял решение передать пост председателя Совета безопасности президенту, так как хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны», – объяснял представитель Назарбаева тот факт, что Токаев без лишних разъяснений занял пост главы Совета безопасности, на котором елбасы должен был находиться пожизненно.

Впрочем, и в остальном Назарбаев, как минимум, в публичной сфере практически никак не проявился в эти дни. Беспорядки в стране «библиотека» – так неофициально называют рабочую резиденцию первого президента – какое-то время не комментировала. Елбасы не показывался на ТВ-экранах.

Не только Казахстан. Как 98-я дивизия ВДВ остановила гражданскую войну в Бессарабии © РИА Новости, И. Зенин / Перейти в фотобанк Александр Лукашенко. Такой формат общения бывшего главы государства с внешним миром породил конспирологические версии о том, что кто-то из внешних игроков выступил посредником в переговорах между Назарбаевым и Токаевым. Однако вскоре появилось успокоительное заявление пресс-службы елбасы о том, что «лидер нации» «призывает всех сплотиться вокруг президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны». Это не остановило, правда, шквал мемов и постов в социальных сетях с вопросом «Где Назарбаев?»

То, что елбасы долго не показывался на публике, породило слухи и предположение. Ведь отсутствие по уважительной причине или недомогание первого президента могло стать триггером мятежа – заговорщики, например, решили, что изменение баланса сил, когда Назарбаев олицетворял авторитет высшей государственной власти и был арбитром во внутриэлитных спорах, дает им шанс.

Хотя время для выступления могло быть выбрано и по другим причинам. Например, из-за череды праздничных дней. Как отметил с мрачным юмором казахстанский политолог Данияр Ашимбаев, юбилеи независимости преподносят властям неприятные сюрпризы: на десятилетие республики пришлось создание ставшей впоследствии экстремистской организации, на двадцатилетие — беспорядки в Жанаозене. После празднования тридцати лет произошли террористические атаки в Алма-Ате. Так что организаторы переворота могли соблюсти традицию выступления в дни, связанные с красными днями календаря.

Этим, конечно, вопросы о несостоявшемся перевороте не ограничились – многие пользователи полюбопытствовали, кто из иностранцев принимал участие в попытке государственного переворота. О том, что среди задержанных есть и граждане других стран, а происшедшее – это «заговор внутренних и неких внешних сил», говорил, в частности, новоназначенный госсекретарь Ерлан Карин.

Но пока из иностранцев общественности предъявили обладателя паспорта соседней Киргизии, который, как оказалось, был джазовым музыкантом. Он оговорил себя, признавшись в участии в насилии, лишь для того, чтобы его пораньше освободили. Джазмена, действительно, отпустили. И пока других подтверждений того, что это не только внутренняя казахстанская история, не появилось.

Хотя СМИ рассказывали о боевиках, «среди которых не было казахов». По свидетельству очевидцев, опубликованных в медиа, участники беспорядков в Алма-Ате вели себя крайне осмотрительно — собирали гильзы с асфальта, старались не попадать в объектив камеры, использовали рации, действовали слаженно и скоординированно разными группами, выносили с поля боя своих погибших. И даже, как отметил Токаев, выкрадывали трупы из моргов. Словом, делали все, чтобы затруднить опознание.

Упоминание Киргизии привело к тому, что политики там также начали комментировать внутренние дела Казахстана. Так, бывший премьер, министр внутренних дел и безопасности республики Феликс Кулов посчитал, что ответственными за произошедшее может быть руководство казахстанских спецслужб и президенту Казахстана не стоит слишком полагаться на некоторых своих силовиков и переоценивать их лояльность.

«Неслучайно, что до сих пор ни одна международная террористическая организация не взяла на себя ответственность за происходящие события, – указал бывший киргизский милиционер и чекист на отсутствие видимого зарубежного следа в событиях в Алма-Ате и других городах страны. – Для меня очевидно, что недобросовестные правоохранители, чтобы спасти свои шкуры, будут продолжать давать Токаеву искаженную информацию в подтверждение своих прежних, высосанных из пальца, сообщений». Кулов заодно разъяснил, что президент Казахстана имел все основания обратиться за помощью в ОДКБ.

О том, кого власти Казахстана сочтут виновными в произошедшем, можно будет судить, наверное, по анонсированным заранее и назначенным на 11 января перестановкам. В Кремле отметили, что хотя оказание помощи и было союзным долгом, дальнейшее – выяснение причин – прерогатива соседнего государства. «Это не дело России – называть. Это внутреннее дело Казахстана, суверенной страны», – подчеркнул официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

Понятно, что в ближайшее время мы узнаем ответы на многие вопросы, связанные с организацией мятежа и его участниками.

Но один вопрос, который остается на сегодня, пожалуй, самым острым — где Нурсултан Назарбаев и почему вот уже более 10, самых тяжелых для страны дней, его не показывают по ТВ?