Переговоры Россия - Запад. Что будет с Украиной, НАТО и США

Быстрый и, в принципе, провально-позорный для его организаторов исход казахстанского мятежа в виде кровавого и жестокого «шайтан-майдана» просто не мог не ужесточить позицию США на российско-американских переговорах о стратегической стабильности 9-10 января 2022 года в Женеве

Ровно как следует ожидать такого же поведения США и на переговорах в рамках НАТО и ОБСЕ 12-13 января в Брюсселе и Вене.

Потому что США просто необходимо делать хорошую мину при плохой игре, которая должна была в Казахстане вольно или невольно создать рычаг давления на Россию, отвлечь внимание и ресурсы и смягчить ее позицию в трех указанных еврогородах.

Но организаторы «шайтан-майдана», извините, проиграли и быстро, и разгромно, а Россия, мобилизовав усилия ОДКБ, выступила показательно. Как безусловных лидер и хозяин положения на среднеазиатском постсоветском пространстве. Точно так же, как она полтора года назад выступила в Белоруссии, оказав помощь тамошнему президенту Александру Лукашенко в подавлении «белмайдана». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Американцам нужно для мобилизации евросоюзников мускулами поиграть или хотя бы грозно щеки надуть. А их «автохтонный» американский зверек скунс вообще в таких случаях пытается всех запугать зловонным душком, который он испускает при виде врага.

И США по итогам первого дня предварительного дипломатического «обнюхивания» российской делегации во главе с замминистра иностранных дел России Сергеем Рябковым повели себя как бы жестко. В их понимании, конечно.

Вот пожалуйста, сравните. Если Рябков после двухчасового с небольшим ужина с первым замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявили, что переговоры с США «прошли потрясающе», то Госдеп США дал свою версию первых переговоров. «Разговор был сложный, но деловой, мы погрузились в материю предстоящих дел. Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда (им. — Авт.) руководствуюсь», — сказал Рябков.

А высокопоставленный представитель администрации США в телефонном брифинге еще 8 января то есть перед переговорами предупредил свои СМИ: «Мы идем с ощущением реализма, не оптимизма». И подтвердил, что США не верят России, которую будут оценивать не по словам, а по делам: «Что они делают за закрытыми дверями будет важнее их заявлений».

И 9 января в своем пресс-релизе были сдержаны, не разделили российский оптимизм и указали: «Соединенные Штаты обсудят определенные двусторонние вопросы с Россией, но не будут обсуждать европейскую безопасность без наших европейских союзников и партнеров».

Какие-то подвижки, конечно, могут быть сегодня, в понедельник, 10 января, но, как мне кажется, позиции сторон предельно ясны. По словам Рябкова, Россия не собирается отказываться от своих требований на переговорах и не будет поддаваться на давление Вашингтона. То есть российские уступки «полностью исключены». Потому что российская делегация приехала «не с протянутой рукой», а «с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить» на условиях России. Вот они: положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения Североатлантического альянса, в том числе за счет бывших республик СССР и т. д.

И хотя Рябков подчеркнул, что шансы договориться всегда есть, президент России Владимир Путин еще раньше как известно, многократно заявлял, что дальнейшее расширение НАТО на восток и размещение на украинской территории и в сопредельных с Россией странах наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. Следовательно, что односторонние подходы, которые продвигают США и НАТО, не могут быть основанием для диалога по гарантиям безопасности. Главная, но бесправная: место Украины в переговорах России и США по гарантиям безопасности © коллаж Украина.Ру

Но и Штаты предельно ясно обнародовали свои позиции:

— на переговорах с Россией обсуждают только двухсторонние отношения, а все остальное — на многосторонней основе;

— никто не может диктовать НАТО, что ей делать в своей политике расширения/нерасширения за счет новых членов, в том числе, Украины, Грузии и Молдавии;

— США не будут обсуждать с Россией свое военное присутствие в Европе;

— отказ от строительства военных баз в постсоветских странах называется «неприемлемыми для США».

Есть и много других нюансов, болезненных для самолюбия бывшего «гегемона планеты».

Но что же может быть результатом переговоров в Женеве, Брюсселе и Вене?

Однозначно можно пока только сказать, что для нынешнего режима президента Владимира Зеленского в Украине, который увязал свое безбедное существование с конфронтацией с Россией, ничего хорошего. Украину или забудут вообще и разменяют в большой игре, или и дальше будут использовать, как русофобский таран, и тогда ее рано или поздно ждет грузинского-казахстанский вариант «принуждения к демократии». Не зря же тот же Путин несколько раз повторил, что военное и кровавое дергание против самопровозглашенных республик Донбасса — ДНР и ЛНР будет стоить Украине ее государственности.

От этого тезиса в Киеве и нужно плясать — его забвение может дорого стоить правящему режиму. И его нынешней радикально-неонацистской опоре, разумеется.

Почему так? Да очень просто: во-первых, уже есть предварительная договоренность президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, которые в ночь с 30 на 31 декабря 2021 года декабря также провели 50-минутную телефонную беседу и лично прояснили позиции. Хозяин Белого дома четко заявил, что США не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения, но при этом предупредил — будет нападение России на Украину, США введут «адские санкции». В свою очередь, Путин предупредил, что пугать Россию не надо, за санкциями может последовать полный разрыв отношений.

И вопрос упирается в то, готовы ли США и их европейские партнеры, сателлиты и подпевалы даже не к войне, а к полному разрыву отношений с Москвой? Очень, ну очень интересный вопрос. Особенно на фоне энергетического кризиса в Европе.

Во-вторых, США сами поставили себя на дипломатическую растяжку. Без потери лица и признания собственного поражения они, конечно же, не могут согласиться с Россией и подписать юридический обязующий документ о нерасширении НАТО на восток. Но и к полномасштабной конфронтации с Россией ни США, ни Европа не готовы. Особенно за Украину, которая все больше и больше превращается для американцев и особенно европейцев в старый чемодан без ручки: бросить жалко, а нести тяжело.

Означает это лишь одно: переговоры однозначно затянутся. А американские СМИ уже подсказывают Белому дому и рассказывают общественности о том, как можно выйти из сложившейся ситуации: как минимум, «слить Украину» — вернуть ее первоначальный — нейтральный и внеблоковый — статус. Решающий момент в отношениях между НАТО и Россией. Американские СМИ о предстоящих переговорах © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Уже даже термин к этому процессу присматривается и подбирается — «австриизация» Украины. То есть как Австрия в 1955 году провозглашение «вечного нейтралитета», отказа в будущем от участия в каких-либо военных альянсах и запрета на размещение любых военных баз на своей территории обменяла на окончание оккупационного режима и выведение со своей территории войск и военных миссий СССР, США, Великобритании и Франции.

Во всяком случае, американская газеты «Вашингтон Таймс» непосредственно перед переговорами процитировала анонимного «высокопоставленного сотрудника администрации», который якобы сказал: «Россия заявляла, что чувствует угрозу в связи с перспективой размещения на Украине наступательных ракетных систем. Как президент Байден сказал президенту Путину, Соединенные Штаты не собираются этого делать. Так что это одна из областей, где мы можем достичь взаимопонимания, если Россия готова взять на себя взаимные обязательства». Американский политолог объяснил, почему некоторые союзники приносят США больше вреда, чем пользы © CC0, Pixabay

Представитель администрации США в разговоре с журналистами сказал также: «Россия говорит, что ее безопасность также находится под угрозой из-за учений США и НАТО. Так что мы готовы изучить возможность взаимных ограничений на размер и масштаб подобных учений. Речь идет как о полетах стратегических бомбардировщиков вблизи от территории обеих сторон, так и о наземных учениях». То есть демонстрация силы может быть поставлена под контроль.

И вы не поверите, но с этим частично согласен даже генсек НАТО Йенс Столтенберг, который 9 января сего года в интервью изданию «Financial Times» сказал, что существует возможность прийти к общему политическому решению ситуации вокруг Украины, при этом учитывая озабоченности России: «Возможно вместе найти путь, политический путь вперед, и также учесть озабоченности России… Но риск конфликта продолжает существовать».

Конечно продолжает, ибо в США полно «ястребов войны», которые даже язык за зубами накануне переговоров держать не хотят. Например, главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал ВВС США Тод Уолтерс предложил увеличить контингент военных сил Альянса на восточной границе Европы «в связи с наращиваем военного присутствия России на границе с Украиной» — ему неймется повоевать.

Бывший представитель НАТО в России, отставной американский военный Гарри Табах вообще призвал США ни в чем не уступать России и быть с нею максимально жесткой, ибо Путин переигрывает США и Байдена. «…На Путина опять полился этот золотой дождь, он опять стал вставать с колен. Он видит эту слабую, беззубую, импотентную власть в Америке, которая сразу ему говорит — «никаких военных действий, никакого летального оружия, Германия тоже не должна давать», и не дает. И посла нет. И мы никогда не пошлём свои войска, он это постоянно говорит, защищать Украину. Он получил все, он уделал всех, как лохов на батуте, нашими же руками», — сказал этот отставной капитан 1-го ранга. Боррель и Ялта: позиция ЕС перед переговорами с Россией © REUTERS, Frederick Florin

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтверждает воинственность своего ведомства: «Появились некоторые сообщения от NBC о вариантах действий, которые США рассматривают перед переговорами с Россией. Могу недвусмысленно заявить, что мы не рассматриваем возможность сокращения численности войск в Европе или изменение позиции по данному вопросу».

Феерит и госсекретарь США Энтони Блинкен, который по поводу замирения мятежа в Казахстане войсками ОДКБ и России заявил, что «один урок из прошлой истории — когда в твоем дома оказались русские, их бывает сложно заставить уйти», а Белый дом поспешил всех заверить, что его слова «отражают позицию США в переговорах».

Но переговоры тем не менее идут. А американцам в МИД России напомнили: «…Пошутил в привычной для него хамской манере.

…Если Энтони Блинкен так любит уроки истории, то пусть имеет в виду следующий: когда в твоем доме оказались американцы, бывает сложно остаться в живых, не быть ограбленным или изнасилованным».

И американцы с этим конечно, не согласны. Но что они могут возразить по существу? И мир это уже понимает все больше и больше. Поэтому переговоры и продолжаются.