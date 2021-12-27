За несколько дней до нового года Украину опять «спiткали три зради» (постигли три предательства): вопреки предсказаниям британской разведки и советника главы Офиса президента Украины (ОПУ) Алексея Арестовича 25 декабря 2021 года 100 тысяч российских войск не вторглись в Украину, а Россия не сняла свое требование о нерасширении НАТО на восток

Борьба с вторжением

Вторжение давало бы возможность украинцам показать всю свою смелость и мощь в защите «нэньки».

«За восемь лет мы пережили таких пугалок страшных, наверное, штук пять — резких обострений и т. д. Мы все это хорошо знаем, для нас это рутинная типовая деятельность. К войне мы давно готовы — и морально, и психологически, и материально, и во всех остальных отношениях. Ну, по крайней мере, силовики. Если там начнется страшная война и на нас пойдут страшные русские, мы будем в них лупить всем, чем только можно. Консенсус полный есть, все с удовольствием потирают руки и надеются подраться как следует», — заявил Арестович. Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

И если Арестович просто, как сейчас говорят, сознательно стебется и троллит общественность, распушая павлиний хвост идиота, как перьевую завесу, то многие другие в Киеве действительно так и думают — что Украина непобедима. А это раззадоривает горячие головы.

Неумные, но горячие. Они реально готовятся воевать и очень надеются, что НАТО, узрев мужество и непобедимость, однозначно устыдится своей нерешительности, придет на помощь и, как изящно и точно выражается мэр Киева Виталий Кличко, поимеет Украину своим членом. В смысле примет полноценные члены Альянса, а не учинит какие-то глупости. Ну а дальше украинские безмерно доблестные войска под зонтиком НАТО или без него «покончат с российской агрессией» в Донбассе и, ясное дело, в Крыму, вернув оба региона в родное материнское лоно.

НАТО стоять на месте

Однако — увы и ах. Официальный представитель МИД России Мария Захарова еще раз напомнила всем заинтересованным лицам не только в Киеве: «В США и ряде западных стран появились заявления о том, что в ходе предстоящих в ближайшее время обсуждений российского предложения о разработке правовых гарантий безопасности тема нерасширения НАТО рассматриваться не будет. В этой связи подчеркиваем: именно нерасширение НАТО и непоявление у российских рубежей угрожающих нашей безопасности систем вооружений являются главными, ключевыми вопросами на предстоящих переговорах с США и НАТО. Это должны для себя предельно четко уяснить те, кто до сих пор не разобрался в существе российской позиции».

А потом гвоздь в гробик украинских чаяний вбил и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, который в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» опять совершенно эксклюзивно предупредил Украину и ее внешних спонсоров-кураторов: «Конфликт в Донбассе не должен решаться военным путем, иначе будет стоять вопрос украинской государственности. Да, это то, о чем неоднократно говорил президент Путин и то, что прекрасно знают в Киеве, прекрасно знают в Вашингтоне. Но одернуть Киев почему-то никто не хочет».

И в этой фразе Пескова важно все. И то, что позиция России и ее руководства во главе с президентом Владимиром Путиным остается неизменной: расширение НАТО на Украину — это красная линия российской безопасности, которую она переступить не даст больше никому. И то, что Россия отлично видит, что коллективный Запад (США, НАТО, ЕС) сознательно не спешит одергивать Киеве в его милитаристских приготовлениях. Потому что Запад надеется на главное — на начало переговоров, на время которых ему удастся получить передышку, необходимую для подготовки к более успешному противостоянию России. И ему, и, разумеется, Украине. В ожидании войны. Почти половина граждан Украины живут фейками пропаганды © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Украина готовится воевать

Ведь то, что сегодня продолжается в Украине, не является даже намеком на здравый смысл, позволяющий уйти от войны и военного поражения, которое может поставить крест на государственности. Режим президента Владимира Зеленского по-прежнему готовится отражать «агрессию России» (теперь уже в конце января 2022 года) и продолжает наращивать военные мускулы, уже впадая в откровенный маразм.

С одной стороны, украинская власть, например, порождает приказ Минобороны об обязательной постановке на воинский учет с последующей возможной мобилизацией в армию всех украинских женщин от 18 до 60 лет. Включая беременных.

С другой же — пытается обмануть самопровозглашенные республики Донбасса — ДНР и ЛНР, а также стоящую за их спиной Россию подачей неких «Десяти шагов» по установлению мира в регионе и прекращению гражданской войны.

«Шаги» эти — чистой воды политический обман-пустышка, в которые Россия и ЛДНР не верят. Потому что шесть из них полностью дублируют все 13 пунктов «Минского соглашения-2» («Минска-2»), выполнить которое Киев имел возможность с 12-17 февраля 2015 года, когда этот документ был подписан и подтвержден резолюцией Совбеза ООН. За прошедшее время два правящих в Украине режима сделали все, чтобы похоронить «Минск-2» или, по крайней мере, извратить его до неузнаваемости и заменить на новый документ, а ЛДНР раздавить военным путем и зачистить эту территорию от всех несогласных. Владимир Жарихин: позиция России по Украине состоит в том, что Минских соглашений больше нет © РИА Новости, Владимир Трефилов

Так что изменилось так резко, что сейчас Киев вдруг сам захотел выполнять «Минск-2»?

И потому, что остальные четыре шага из десяти посвящены организации встречи президентов Украины и России. Зеленскому кровь из носу нужна встреча с Путиным, чтобы еще раз подтвердить свою легитимность внутри украинского общества и подтвердить свои претензии на власть: мол, видите же, дорогие сограждане, что меня принимают не только на Западе — со мной ручкается лично «великий и ужасный» Путин.

Ну и, конечно же, потому, что встреча с Путиным нужна Зеленскому еще и для банального и крайне примитивного шантажа все того же Запада, чтобы и помощь оказал, и денег больше дал, и оружия вдоволь поставил за бесплатно. Иначе, дескать, «уйду под Россию». Ну такой вот, этот Зеленский: почему-то думает, что он — самый умный и может всех обмануть и пропетлять.

Переговоры начинаются

Но если не случится ничего непредвиденного в новогодние праздничные дни, то переговоры между Россией и коллективным Западом-таки начнутся. Уже на 12 января 2022 года анонсировано заседание Совета Россия — НАТО, тема переговоров на котором, равно как и представительство пока известны, наверное, только генсеку Альянса Йенсу Столтенбергу, но он никому об этом не говорит. И якобы уже даже названы пофамильно участники переговоров в формате Россия — США.

И длиться эти переговоры могут сколь угодно долго. Потому что решать они будут два глобальных вопроса, которые поставил мейнстрим. Первый: кто в современном мире вправе решать свою и чужие судьбы, исходя из полномочий, силы, набора предлагаемых ценностей и ориентиров?

США уверены, что исключительно они. Россия с этим категорически не согласна. Равно как и Китай, Индия и другие новые центры силы и влияния, которые очень радостно восприняли кончину монополярного мира. Мураев придумал встречное требование для НАТО к РФ © Евгений Мураев

Второй вопрос — более конкретный: имеет ли кто-нибудь еще, кроме США, желание защищать свою безопасность, иметь свои «красные линии» и зоны влияния и что-либо диктовать другим своим соседям, исходя из своих национальных интересов? США опять же уверены, что раз они утрачивают монопольное право гегемона, то никто не имеет. В том числе, и Россия не имеет права запрещать Украине вступление в НАТО.

Переговоры такой тематики и такого накала и не могут закончиться очень быстро. Ломка геополитических с устоев и стереотипов потребует времени. Но вопрос расширения НАТО в Украину встал остро и никуда не отодвигается: либо Запада отказывается от своей идеи угнездиться и военным путем «освоить» Украину, либо, если Украина и Запад не захотят и не пойдут России навстречу, то тогда, как сказали в российском руководстве, будет «военно-технический ответ». Особенно если Украина еще и захочет «установить конституционный строй в ЛДНР».

«Обуздание» Украины

Что может сделать Россия? Даже если исключить оккупацию украинской территории вследствие традиционных армейских операций с танковыми ударами и продвижением мотопехоты, то и так рычагов влияния, превращающих Украину в нечто несуразное, предостаточно. Как военных, так и военно-технических и прочих, которые легко можно отыскать в открытых источниках и экспертных оценках:

— точеные ракетные удары высокоточным оружием по украинским штабам, центрам принятия решений и военным объектам;

— грамотные и целенаправленные кибератаки на центры управления военными и военно-техническими объектами Украины, с целью обездвижить технику и лишить средств связи войска и командование;

— объявление беспилотной зоны над Украиной и морская блокада портов в Черном и Азовском морях;

— признание независимой государственности ДНР и ЛНР. С перспективой их вхождения в Россию по крымскому образцу или без оной. Это вполне способно положить начало дальнейшего развала и распада Украины;

— введение «карты русского» (по примеру «карты поляка» в Галичине) на всем юго-востоке Украины с последующим представлением российского гражданства всем желающим. А ведь можно и сразу гражданство, безо всякой «карты»;

— масштабные и тотальные экономические санкции, которые свернут двухстороннюю торговлю объемом в 10 млрд. долл. Включая, разумеется, и жизненно необходимые товары — нефть, нефтепродукты, ГСМ, газ, электроэнергию, продовольствие и все такое, что парализует украинскую экономику изнутри;

— запрет на экспортно-импортные операции с украинскими товарами и продукцией по российской территории в Среднюю Азию и куда-либо вообще, что повлечет нарушение международных экономических связей;

— подключение к этой блокаде Белоруссии как члена Союзного государства;

— координация своих действий на международной арене с тем же Китаем, МИД которого уже заявило: «Китай считает, что в нынешней обстановке российские предложения соответствуют основным нормам международных отношений, способствуют повышению взаимного доверия между странами, снижают риск конфликтов, отстаивают глобальную и региональную стратегическую стабильность». «Булава», «Циркон», «Калибр». Военный эксперт о том, что сделает Россия с подводным флотом США © Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Пресс-служба ОАО "ПО "Севмаш" / Перейти в фотобанк

И Китай можно понять: кроме нерасширения НАТО на Украину, Москва требует так же запрета на любую военную деятельность НАТО в Закавказье и Центральной Азии. А последняя — зона интересов Китая, и отказ от милитаризации региона способствует китайской безопасности. Равно как отказ от развертывания дополнительных войск и вооружений за пределами стран, в которых они находились по состоянию на май 1997 года, — его тоже требует Россия.

Обидный конец

В итоге, за двумя главными «зрадами» наметились и другие, помельче. Зеленскому отправлена петиция об отмене воинского учета для женщин с очень красноречивым названием «Издевательство над женщинами! Не должны все женщины, имеющие специальность и/или профессию быть военнообязанными!». Если под документом подпишутся 25 тысяч граждан Украины, то президент обязан будет рассмотреть его. И или упразднить этот дурацкий приказ Минобороны, или взять на себя ответственность за издевательства над женщинами. Злые женщины — это такой удар по имиджу и рейтингу, после которого можно и не оправиться.

А британское издание «Daily Express» со ссылкой на источники в армии Соединенного Королевства в воскресенье, 26 декабря 2021 года, сообщило: британские военные инструкторы, размещенные в городе Яворив Львовской области для превращения ВСУ в непобедимую армаду, в случае военного конфликта с Россией отправятся к польской границе и будут эвакуированы с территории Украины.

Вот и с кем тогда, скажите на милость, Зеленскому проводить «парад победы» на Красной площади в Москве, которые ему обещают всевозможные городские сумасшедшие? Это, согласитесь, тоже вопросик.