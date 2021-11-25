«Они семь лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу, она называется "Годзилла". "Гад" — это гады, с английского "болезнь". Эта "Годзилла" предназначена для того, чтобы при нажатии специальными лучами от 5G можно было человека, если этим глобалистам даже мысли его не нравятся, уничтожить», — заявила журналистам участница акции противников вакцинации, которая прошла в Киеве 24 ноября.
Подобных теорий у местных антивакцинаторов множество: люди уверены, что власть их «чипирует», называют QR-коды «бесовскими» (имея в виду начертание зверя, упоминаемое в последней книге Нового Завета), а справки о вакцинации «ветеринарными».
Протестующие выходят на улицы с плакатами вроде: «Скажи "Нет" обязательной вакцинации», «Мы против медицинских экспериментов над нашими детьми» и даже «Геть (долой — укр.) Зеленского». Одна из групп активистов, попавшая в объективы СМИ 24 ноября в Киеве, держала таблички с перечеркнутыми QR-кодами — как выяснилось, коды вели на сайт партии «Единая Россия». Участники акции объяснили, что они выступают не только против «принудительной» вакцинации, но и против российских политиков.
При этом в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в акциях противников вакцинации умудрились найти российский след: там уверены, что все это — результат спецоперации РФ.
Антипрививочники в истории
Движение против вакцинации — далеко не российское изобретение, как хотелось бы думать украинским властям. Первые антивакцинаторы появились вскоре после разработки английским врачом Эдвардом Дженнером вакцины против натуральной оспы. В 18 веке оспа каждый год убивала около полумиллиона человек, пока Дженнер не начал экспериментировать, вводя пациентам небольшую дозу коровьей оспы — более легкой версии заболевания. Врач прививал от оспы детей и вскоре доказал, что введение облегченного вируса развила у них иммунитет.
Именно от экспериментов Дженнера и произошло слово «вакцинация», в основе которого лежит латинское слово «vacca» — корова.
Первыми антивакцинаторами стали духовенство, а также коллеги доктора: они считали, что введение людям коровьей оспы сделает их «быкоподобными».
Вскоре прививки от оспы в Великобритании стали обязательными, а движение антивакцинаторов разрослось до невероятных размеров. Жители Англии стали выходить на митинги, а один из активистов даже отправился в США, чтобы продвигать свои идеи там.
Из-за популярности антипрививочного движения, а также отмены закона об обязательной вакцинации, во второй половине 19 века число случаев заболевания оспой в Соединенных Штатах резко выросло. Антипрививочное движение также поддерживали некоторые защитники гражданских прав. По их мнению, принудительная вакцинация — это посягательство на свободу выбора.
Другой всплеск антипрививочных настроений произошел в 1950-е годы в США: тогда выяснилось, что некоторые вакцины компании Cutter Laboratories, которыми привили от полиомиелита более 200 тысяч детей, оказались некачественными. Препараты по ошибке содержали активный вирус, что привело к тому, что несколько десятков людей были парализованы, а в некоторых случаях вакцинация привела к летальному исходу.
Эта ситуация на долгие годы поселила в головах американцев страх перед вакцинами. Вскоре британский врач Эндрю Вейкфилд опубликовал исследование о том, что комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, которую вводят младенцам, вызывает аутизм. Ученые уже давно опровергли доводы Вейкфилда, но противники вакцинации до сих пор используют их как аргумент для отказа прививаться.
В эпоху социальных сетей информация о якобы вреде вакцин разносится еще быстрее, чем раньше. В 2019 году США столкнулись с самой массовой вспышкой кори в стране за последние 25 лет. По мнению медиков, важную роль в этом сыграла дезинформация о вакцинах.
Примерно в это же время «столицей» эпидемии кори в Европе стала Украина. По данным ВОЗ, за 2018 год в Европе корью заболели более 82 тысяч человек, и доля Украины составила более половины — 52 тысячи заболевших. Лидировала Украина и по летальным исходам: за год от заболевания скончались 16 человек. По мнению специалистов, связано это с низким уровнем вакцинации населения.
Последние два года история повторяется с коронавирусом, только в более серьезных масштабах: по данным на 25 ноября с начала пандемии COVID-19 в стране заразились более 3,5 млн человек, 88 тысяч скончались от осложнений.
Кто организовывает протесты на Украине
Масштабные акции противников вакцинации в Киеве состоялись 3 и 24 ноября. Их организаторы своих личностей не скрывают. Один из них — 38-летний предприниматель, юрист и глава правозащитной организации «Дело принципа» Александр Гумиров. Он известен тем, что подал к Кабинету министров Украины иски с требованием признать карантин незаконным, а также признать незаконность включения COVID-19 в перечень особо опасных вирусных заболеваний.
Второй и более популярный в Сети — 36-летний депутат Львовского горсовета, основатель ГО «Идея нации» и движения «Права человека» Остап Стахов.
Проекты StopFake и VoxUkraine не единожды уличали Стахова в публикации фейков о коронавирусе. В частности, пандемию он считает выдумкой, а в своих видеороликах цитирует других конспирологов и повторяет уже известные теории. Видео Стахова набирают сотни тысяч просмотров и активно распространяются в соцсетях.
Львовские депутаты, коллеги Стахова, в начале ноября обратились в СБУ с заявлением о привлечении его к ответственности за распространение фейков о вакцинации. Вскоре к нему действительно нагрянули спецслужбы, правда, обвинение объявили куда более серьезное — депутата подозревают в подготовке государственного переворота в стране с целью свержения власти. Сотрудники спецслужб уверены, что у Стахова есть «российские кураторы», которые якобы координировали и финансировали акции протеста на Украине.
На первое судебное заседание Стахов не явился — от правосудия он попытался скрыться в медучреждении на Закарпатье. Но 18 ноября его задержали и арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в размере 998,8 тысяч гривен. Связи с россиянами Стахов отрицает, зато подчеркнул, что поддерживает контакт с Робертом Фрэнсисом Кеннеди-младшим, представителем американских противников вакцинации.