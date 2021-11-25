На Украине, несмотря на свободный доступ к нескольким популярным европейским вакцинам, полностью привиты только 23,2% населения. Для сравнения, в России с населением в три раза больше вакцинировались 37,5% жителей. При этом Киев охватили массовые антипрививочные митинги – не спасает даже печально известная «вовина тысяча»

«Они семь лет в коллайдере разрабатывали самую большую частицу, она называется "Годзилла". "Гад" — это гады, с английского "болезнь". Эта "Годзилла" предназначена для того, чтобы при нажатии специальными лучами от 5G можно было человека, если этим глобалистам даже мысли его не нравятся, уничтожить», — заявила журналистам участница акции противников вакцинации, которая прошла в Киеве 24 ноября.

Борьба с COVID-19: в Австрии вакцинируют в борделе, а США открывают границы © коллаж Украина.Ру

Протестующие выходят на улицы с плакатами вроде: «Скажи "Нет" обязательной вакцинации», «Мы против медицинских экспериментов над нашими детьми» и даже «Геть (долой — укр.) Зеленского». Одна из групп активистов, попавшая в объективы СМИ 24 ноября в Киеве, держала таблички с перечеркнутыми QR-кодами — как выяснилось, коды вели на сайт партии «Единая Россия». Участники акции объяснили, что они выступают не только против «принудительной» вакцинации, но и против российских политиков.

При этом в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины в акциях противников вакцинации умудрились найти российский след: там уверены, что все это — результат спецоперации РФ.

Антипрививочники в истории

Движение против вакцинации — далеко не российское изобретение, как хотелось бы думать украинским властям. Первые антивакцинаторы появились вскоре после разработки английским врачом Эдвардом Дженнером вакцины против натуральной оспы. В 18 веке оспа каждый год убивала около полумиллиона человек, пока Дженнер не начал экспериментировать, вводя пациентам небольшую дозу коровьей оспы — более легкой версии заболевания. Врач прививал от оспы детей и вскоре доказал, что введение облегченного вируса развила у них иммунитет.

Именно от экспериментов Дженнера и произошло слово «вакцинация», в основе которого лежит латинское слово «vacca» — корова.

Первыми антивакцинаторами стали духовенство, а также коллеги доктора: они считали, что введение людям коровьей оспы сделает их «быкоподобными».

Вскоре прививки от оспы в Великобритании стали обязательными, а движение антивакцинаторов разрослось до невероятных размеров. Жители Англии стали выходить на митинги, а один из активистов даже отправился в США, чтобы продвигать свои идеи там.

Из-за чего на самом деле был митинг в Киеве. Врет ли украинская статистика о коронавирусе © коллаж Украина.Ру

Другой всплеск антипрививочных настроений произошел в 1950-е годы в США: тогда выяснилось, что некоторые вакцины компании Cutter Laboratories, которыми привили от полиомиелита более 200 тысяч детей, оказались некачественными. Препараты по ошибке содержали активный вирус, что привело к тому, что несколько десятков людей были парализованы, а в некоторых случаях вакцинация привела к летальному исходу.

Эта ситуация на долгие годы поселила в головах американцев страх перед вакцинами. Вскоре британский врач Эндрю Вейкфилд опубликовал исследование о том, что комбинированная вакцина против кори, эпидемического паротита и краснухи, которую вводят младенцам, вызывает аутизм. Ученые уже давно опровергли доводы Вейкфилда, но противники вакцинации до сих пор используют их как аргумент для отказа прививаться.

В эпоху социальных сетей информация о якобы вреде вакцин разносится еще быстрее, чем раньше. В 2019 году США столкнулись с самой массовой вспышкой кори в стране за последние 25 лет. По мнению медиков, важную роль в этом сыграла дезинформация о вакцинах.

На Украине свирепствует корь. Смертельная эпидемия по политическим мотивам © РИА Новости, Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Последние два года история повторяется с коронавирусом, только в более серьезных масштабах: по данным на 25 ноября с начала пандемии COVID-19 в стране заразились более 3,5 млн человек, 88 тысяч скончались от осложнений.

Кто организовывает протесты на Украине

Масштабные акции противников вакцинации в Киеве состоялись 3 и 24 ноября. Их организаторы своих личностей не скрывают. Один из них — 38-летний предприниматель, юрист и глава правозащитной организации «Дело принципа» Александр Гумиров. Он известен тем, что подал к Кабинету министров Украины иски с требованием признать карантин незаконным, а также признать незаконность включения COVID-19 в перечень особо опасных вирусных заболеваний.

Второй и более популярный в Сети — 36-летний депутат Львовского горсовета, основатель ГО «Идея нации» и движения «Права человека» Остап Стахов.

«Две тысячи гривен стоит жизнь». Кто на Украине верит не в вакцину, а в теории заговора © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Львовские депутаты, коллеги Стахова, в начале ноября обратились в СБУ с заявлением о привлечении его к ответственности за распространение фейков о вакцинации. Вскоре к нему действительно нагрянули спецслужбы, правда, обвинение объявили куда более серьезное — депутата подозревают в подготовке государственного переворота в стране с целью свержения власти. Сотрудники спецслужб уверены, что у Стахова есть «российские кураторы», которые якобы координировали и финансировали акции протеста на Украине.

На первое судебное заседание Стахов не явился — от правосудия он попытался скрыться в медучреждении на Закарпатье. Но 18 ноября его задержали и арестовали на два месяца с возможностью внесения залога в размере 998,8 тысяч гривен. Связи с россиянами Стахов отрицает, зато подчеркнул, что поддерживает контакт с Робертом Фрэнсисом Кеннеди-младшим, представителем американских противников вакцинации.