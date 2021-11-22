Украина переживает глубокий кризис, и события нынешней осени напоминают события перед Майданами 2004-го и 2013 годов. При этом уже в ближайшие дни станет ясно, превратится ли президент Владимир Зеленский в «хромую утку»

Геополитические аспекты украинского кризиса затронул политолог, соучредитель Национальной платформы «Диалог о мире и безопасной реинтеграции» Олег Саакян. О кризисе он рассказал в ходе заседания «круглого стола» на тему «Углубляется ли кризис в Украине? Новые измерения и аспекты», состоявшегося в агентстве Интерфакс-Украина в понедельник, 22 ноября.

По его словам, коллективного Запада, на который возлагали такие надежды украинцы в ходе двух Майданов, больше нет, Запад — не един, а «образ Европы, который в Украине был есть движителем, он очень часто не совпадает с тем, какой в действительность есть Европа»

«Искать опору вовне нам уже не удастся», — сказал он, добавив, что мир входит в фазу турбулентности, а ситуация с якобы наблюдающимся скоплением российских войск на украинской границе показывает, что «испытание Россией, по крайней мере, с первой попытки, Запад не проходит». Любая попытка заставить соблюдать Минские соглашения будет расценена Украиной как российская агрессия — Асафов © РИА Новости, Владимир Трефилов

По мнению Саакяна, Украина вовсе не так уникальна и не нужна Западу в той степени, какую любят описывать «адепты внешнего управления» и сторонники теорий заговоров. Напротив, как раз царящий в Украине хаос свидетельствует об отсутствии внешнего управления — если бы оно на самом деле осуществлялось, то в стране, «возможно, было бы немножко больше порядка». Украина для Запада скорее «чемодан без ручки», который и нести тяжело, и бросить нельзя, считает эксперт.

«Система мутирует»

По словам Саакяна, такая ситуация диктует задачу поиска опоры внутри, для чего необходим консенсус между элитами и обществом: «эпоха разъединения и создания «красных линий» внутри страны… является абсолютно проигрышной». Политолог подчеркнул, что «фанатский синдром» в Украине сохраняется, но в нынешних условиях он может оказать стране медвежью услугу, «иммунитет превратится в лихорадку»

Что касается внутренней политики, то Саакян сообщил, что антирейтинг Зеленского растёт, президент в этом смысле прочно «вышел на первое место». И этот антирейтинг будет только усиливать «клеймо вагнеровцев», от которого Зеленскеому, скорее всего, уже не избавиться.

При этом не спадают антирейтинги ни Порошенко, ни Бойко- Медведчука, и рост антирейтинга Зеленского «не даёт туда конвертации», отметил политолог. По его мнению, это означает, что «их электоральная ниша исчерпана», новую социальную базу найти они пока не могут.

А вот антирейтинг лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, по словам Саакяна, упал: она отстаёт в этом от Зеленского в два раза, от Порошенко и Бойко-Медведчука — в полтора раза. По мнению эксперта, причина в том, что Тимошенко затрагивает социальную проблематику, это находит отклик у избирателей.

«Соревнуются не рейтинги, соревнуются антирейтинги», — подчеркнул Саакян, предположив, что Зеленскому «трудно будет выйти из пике», ведь страну ждёт не просто кризис, но — «идеальный шторм». «Свобода - это праздник»: Зеленский поздравил украинцев с «днем гидности» © president.gov.ua

При этом он отметил, что нынешняя власть имеет ряд достижений и побед — но все они достигнуты «за счёт наращивания стратегических рисков». Накопленные ранее проблемы, которые и стали причиной прихода к власти Зеленского — как «приговора Порошенко» — не решаются, система остаётся той же, более того, она ухудшается и «мутирует».

Разговоры, война и советский спутник

Принимавший участие в заседании «круглого стола» политолог Константин Матвиенко отметил, что «в информационном поле Украины и вокруг Украины всё больше звучит информации о том, что Российская Федерация угрожает Украине полномасштабной войной». Об этом говорит Госдепартамент, об этом говорит Пентагон, про это впервые заговорил глава МИД Франции, это обсуждают «экспертные сообщества как в евроатлантическом измерении, так и внутри Украины, а также и журналисты говорят, что ситуация более угрожающая, чем была в апреле-мае этого года».

Вот и новый глава разведки МО Украины Кирилл Буданов в интервью американской газете заявил об угрозе со стороны РФ и подтвердил информацию о скоплении российских войск на границе с Украиной (что ранее в Киеве отрицали). А раз все говорят о войне, то… нет дыма без огня.

«Можно констатировать, что факт угрозы со стороны РФ на самом деле имеет место», — заявил Матвиенко. В США заявили, что Россия ждет холодов, чтобы напасть на Украину © РИА Новости, Евгений Котенко / Перейти в фотобанк

Политолог напомнил о недавних испытаниях Россией противоспутникового оружия, подчеркнув, что сбитый на орбите старый советский спутник был произведён в своё время (в 1988 году) на Южмаше, а значит, спутник этот — «фактически украинского производства». По мнению Матвиенко, это «более чем символичная демонстрация того, как собирается действовать РФ».

«Власть отмалчивается»

«Очень большие риски агрессии» должны способствовать сплочению украинцев, считает эксперт. В то же время, по его словам, «на фоне этой эскалации» внутри Украины ряд проблем (падение экономики, энергокризис, рост тарифов и т.д.) создают сегодня «элементы социального напряжения». Власть пытается найти способы отвлечь внимание масс, но делает это неудачно. Так, «вангергейт» некие силы используют «в качестве тарана», а власть отмалчивается — более того, пытается «уйти от открытой коммуникации», отметил Матвиенко.

Он согласился с оценкой Вадима Карасева, сравнившего кризис осени нынешнего года с осенними кризисами 2004-го и 2013-го годов, когда власти тоже не удалось выстроить коммуникацию. Нынешняя власть, по словам Матвиенко, в силу ряда причин (неправильная фискальная политика и административное давление в связи с пандемией) уже превращается во «врага общества».

«Конец кино» и досрочные выборы

События, которые переживает сейчас Украина, можно определить как «конец кино», заявил политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев. Он пояснил: кино «Слуга народа» побило другое кино — документальный фильм о «вангергейте».

«То есть кино на кино», — констатировал эксперт, добавив, что, тем не менее, политикам не удастся и дальше пребывать в кинореальности.

По его словам, ситуация с обвинениями в измене — «это шаг из кино… в реальность украинской политики, которая всегда наказывает тех или иных фигурантов за пагубное самодовольство, самонадеянностьт, игнор и за цезаристские или диктаторские замашки и наклонности». Снова Майдан? В центре Киева протестуют против Путина и Зеленского

Карасев отметил, что давно назрели перемены: монобольшинство в Украине играет дестабилизирующую роль, а туборежим генерирует «турбулентность во всём, от энергетики до геополитики». Впрочем, добавил эксперт, кризис — это не приговор, но шанс найти некую оптимальную форму политического существования. По его словам, необходимо определиться, будут ли в стране править институты или же будет ручное управление.

Ещё одна проблема — постоянные попытки править поверх демократических процедур (демократия или демократура?). Это было свойственно всем украинским президентам и эта проблема не решена за все эти годы, отметил эксперт. Он подчеркнул, что «ловушка, в которую попал Зеленский — попытка играть на электоральном поле Порошенко». Доверия у этой части общества он не получил, отметил Карасев, добавив, что это показали и события у Офиса президента 21 ноября.

В восьмую годовщину начала Евромайдана 21 ноября группа участников марша «Не теряем достоинства. Защищаем свободу» пыталась прорваться к зданию Офиса президента, произошли столкновения с полицией. Протестующие поставили Владимиру Зеленскому ультиматум, потребовав в десятидневный срок уволить главу ОП Андрея Ермака. Новый митинг пообещали провести 1 декабря.

Карасев отметил, что уже в ближайшие дни станет понятно, превратится ли Зеленский в «хромую утку». Эти выступления пока ещё не массовые, но это не должно никого обманывать: протесты, поводом к которым сейчас послужил «вагнергейт», могут пойти по нарастающей, власть Зеленского будет ослабевать. Пока требуют отставки Ермака, потом выдвинут требования тарифные, потом эти протестные волны и требования объединятся. Просто о сложном. Почему именно Зеленский стал президентом Украины? © Facebook, Студия "Квартал 95"

Главное же требование, по мнению Карасева, уже прозвучало — «это требование досрочных парламентских выборов». Он отметил, что это реальный выход, поскольку монобольшинство себя не оправдало, более того, оно генерирует нестабильность и «спровоцировало этот кризис». И вполне возможно, что к марту 2022 года такие будут проведены.

Карасев также подчеркнул, что досрочные выборы в любом случае предпочтительнее очередного Майдана и переворота — по той причине, что, по его мнению, «РФ готова на вторжение, а Запад не готов этому препятствовать».

В свою очередь Матвиенко напомнил, что новые парламентские выборы пройдут уже по новому избирательному кодексу, без «мажоритарки». И в результате Украина может получить власть «чрезвычайно сомнительную».