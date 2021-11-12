Как утверждают американские чиновники, Россия, пользуясь сложной обстановкой на границе между Белоруссией и Польшей, якобы готовит наступление на Украину. Однако как раз-таки Киев собирается использовать миграционный кризис в Восточной Европе.

Американские СМИ не перестают рассуждать на тему мнимого стягивания российских войск к границам Украины, несмотря даже на опровержения самого Киева. Агентство Bloomberg сообщило, что официальные лица США передали союзникам из ЕС сведения о том, что Москва, вероятно, оценивает возможность вторжения на Украину на фоне напряжённости из-за ситуации с мигрантами и поставок энергоресурсов. «Россия давно бы перешла границу Украины». Киев опроверг слова Вашингтона и встал на сторону Москвы © РИА Новости, Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

«По словам чиновника, близкого к Кремлю, Россия сейчас не собирается начинать войну с Украиной, однако Москва должна показать, что в случае необходимости готова применить силу. Как сказал другой чиновник, наступление маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах, но существует план ответных действий на провокации со стороны Украины», — говорится в статье.

В свою очередь, издание The National Interest утверждает, что после плановых военных учений не все воинские подразделения вернулись в места постоянной дислокации, а остались в соседних с Украиной районах, что якобы подтверждают спутниковые снимки и фотографии в соцсетях. Однако с этим «доказательствами» часто выходят конфузы: газета Politico опубликовала 1 ноября снимки, сделанные компанией Maxar Technologies, утверждая, что они доказывают наращивание российских бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии на границе с Украиной, в районе Ельни, однако этот город расположен в Смоленской области, граничащей с Белоруссией, а не с Украиной (до неё около 250 километров).

Комментируя сообщения американских СМИ о том, что Россия якобы концентрирует войска у границы с Украиной, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 11 ноября заявил журналистам: «У нас есть право собирать войска там, где мы хотим. Это не территория Украины, это территория России. И если вы вспомните конкретные угрозы, которые высказывают на Украине в отношении России и её территориальной целостности, то поймете, что определённая предосторожность — это логический шаг в данной ситуации». «Сдерживать мигрантов нет ни сил, ни денег»: как можно разрешить кризис на границе Белоруссии и ЕС © REUTERS, via REUTERS

Украинские политики говорят о намерении вернуть под контроль Киева Крым, который с 2014 года входит в состав РФ, то есть их слова следует трактовать как покушение на территориальную целостность России. Кроме того, в акватории Черного моря вблизи побережья полуострова регулярно проходят военные учения Украины и стран НАТО, проходят они и в настоящее время, причём внеплановые, да ещё и с привлечением Болгарии, Грузии, Румынии, Турции и Украины. По словам официального представителя Министерства обороны России Игоря Конашенкова, речь идёт о создании Соединёнными Штатами многонациональной группировки вооруженных сил в непосредственной близости от российской границы, подобные действия дестабилизируют обстановку в черноморском регионе и направлены в том числе на военное освоение территории Украины.

А тем временем Украина создает угрозу для самой НАТО, точнее для её европейских членов. Словацкое издание DenníkN обращает внимание на роль Украины в миграционном кризисе на границе Белоруссии и Польши.

«Все хорошо знают, что мигранты приезжают в ЕС с украинской территории, но не говорят об этом. Украинцы уже давно покинули свою страну и уехали с Украины в поисках работы, которая нередко связана с нарушением закона. В СМИ все чаще появляются новости о том, что в Польше задержаны украинские граждане, которых обвиняют в помощи нелегальным мигрантам — они тайно переправляют их через границу», — говорится в публикации.

Так, 18 октября польский пограничный патруль сообщил о задержании гражданина Украины, который перевозил в грузовике 27 мигрантов из Ирака. На следующий день в ДТП попала машина с чешскими номерами с 15 иностранцами, водитель, который оказался украинцем, скрылся с места происшествия, но его вскоре нашли. 1 ноября в 30 километрах от границы с Белоруссией польские правоохранители задержали 24-летнего украинца, который без водительских прав перевозил 11 граждан Ирака, нелегально проникших на территорию страны. В Польше опасаются, что мигранты перейдут границу из Украины © AP, Czarek Sokolowski

«Украинцы, которые занимаются переправкой нелегалов с территории Белоруссии, способствуют обострению миграционного кризиса в Европейском союзе. Это происходит потому, что ЕС совершил ошибку, приняв решение о том, что граждане Украины могут свободно въезжать на территорию Европейского союза. Теперь мы видим последствия этого решения», — пишет DenníkN.

Согласно установленному Брюсселем режиму безвизового режима для Украины, он не даёт права на трудоустройство или обучение, тем не менее украинцы используют его как билет в одну сторону, не возвращаясь на Родину по истечении разрешённого срока пребывания в ЕС.

Теперь все чаще звучат предложения привлечь Украину к урегулированию миграционного кризиса на белорусско-польской границе. Австрийский эксперт по миграции и председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус считает, что приехавших можно принять в приграничной зоне, затем переправить на Украину, в Молдавию, Грузию и уже там начать рассматривать их ходатайства о предоставлении убежища, а взамен оказать Киеву, Кишиневу и Тбилиси финансовую поддержку от ЕС.

10 ноября депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Нильс Шмид в эфире радиостанции Deutschlandfunk сказал, что Берлин может провести переговоры с Украиной — страной, которая не входит в ЕС, но всячески стремится к этому — о временном размещении на её территории мигрантов с Ближнего Востока до тех пор, пока не будут рассмотрены их заявки на предоставление статуса беженца в Германии. Таким образом, по мнению немецкого политика, Евросоюз даст понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС.

На это предложение резко ответил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов: «У нас есть предложение социал-демократам Германии взять себе домой беженцев, по 2, по 3, по 5. Если мало места в Бундестаге, у них там есть кабинеты, пусть они их берут к себе, и пусть они там находятся. С какого перепуга мы должны их брать к себе, если немцы о них должны заботиться? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать». Климкин посоветовал властям Украины добиться от ЕС гарантий в кризисе с мигрантами © МИД Украины

Этот же вопрос можно переадресовать украинским чиновникам, которые постоянно требуют от США и Европы увеличить финансовую помощь их стране — а почему, собственно, Запад должен кормить Украину в ущерб собственным гражданам?

Так что пока Запад пытается под предлогом миграционного кризиса на рубежах ЕС выдвинуть очередные обвинения в адрес России, что вполне может стать поводом для расширения санкционного пакета, реально ситуацией в своих интересах пользуются совершенно другие страны, в частности, Украина.