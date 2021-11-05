В День народного единства, 4 ноября 2021 года, таки последовал «наш ответ чемберленам» на Западе - Россия и Белоруссия фактически возродили создание Союзного государства: подписали и утвердили более 30 двухсторонних документов о создании ими Союзного государства

Случилось это на заседании Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства, которое проводилось в режиме видеоконференции. Были подписаны три ключевых документа: общий интеграционный декрет, Военная доктрина и новая концепция миграционной политики. Первый документ — декрет — утверждает 28 союзных, если так можно сказать, отраслевых программ, над которыми последние годы с разной скоростью и интенсивностью работали правительства двух стран.

«Очень важно обеспечить более тесное взаимодействие между российскими и белорусскими министерствами и ведомствами. Конечно, повышается роль постоянного комитета Союзного государства. При этом особое значение приобретает формирование на наших внешних границах атмосферы стабильности и безопасности. Мы намерены сообща противостоять любым попыткам вмешательства во внутренние дела наших суверенных государств», — подытожил президент России Владимир Путин.

Более того, президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически признал Крым российским, когда поздравил крымчан с Днем народного единства и сказал, что ему хочется «пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время».

«Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена», — обратился Лукашенко к Путину и попросил пригласить его при случае на полуостров. Или хотя бы в ближайшее время — в Санкт-Петербург. Путин, разумеется согласился, иронично заявив при этом, что Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией «там еще не был», он готов показать памятник в Севастополе хоть сейчас.

Во всяком случае, председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Белоруссии Андрей Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» сказал, что его мнению, Минск давно считает Крым российской территорией, просто это не было «формализовано для российского медийного пространства». А теперь, значит, получается, что формализовано.

И этому не помешало даже то обстоятельств, что сам президент России находился как раз в Крыму, в Севастополе, а Лукашенко — в Минске. Тот факт, что такое важное мероприятие проходит в онлайн-режиме, скептики восприняли, как некое назидание белорусскому президенту, который фрондирует и ведет в отношении Украины политику, не совсем согласованную с Москвой.

В частности, известный российский политолог и политтехнолог Максим Жаров накануне события написал у себя в телеграм-канале: «Сам факт перехода Путина на онлайн общение с Лукашенко никакой сенсации в себе не содержит. К этому все и шло, и странно, что этого не случилось значительно ранее. Бессмысленно встречаться тет-а-тет с как бы союзником, который сразу по прибытии на родину начинает досужие разговоры о состоявшейся встрече в своем окружении, которое, в свою очередь, ретранслирует эти разговоры далеко за пределы страны. Уже неоднократно говорилось, что лучший для Кремля способ сдвинуть ситуацию в Белоруссии в свою пользу — это увеличить дистанцию с Лукашенко и дать ему возможность лично и публично перейти границы допустимого в отношениях с Путиным».

И хочется, и колется, и гонор не велит. Будет ли Украина закупать электроэнергию у Белоруссии? © коллаж Украина.Ру Петра Порошенко, одного из главных и агрессивно-воинственных русофобов страны. Причем с парламентской трибуны, откуда нардеп от ПЕСа Артур Герасимов сказал: «Угля на складах в пять раз меньше, чем нужно. Из 88 энергоблоков ТЭС 55 не работают. Если бы не аварийные перетоки из Белоруссии, то у нас веерные отключения начались бы еще вчера, при плюс восьми за окном. А что будет, когда через неделю ударят первые морозы? Люди останутся без света и тепла».

Однако и этот «риф», похоже, преодолен. Подписи двух президентов под документами имеются. Причем Лукашенко сам заявил, что через 25 лет с момента подписания договора об образовании сообщества Белоруссии и России стороны «делают очередной важный шаг на пути союзного строительства». И попросил участников мероприятия: «Нами утвержден масштабный пакет интеграционных документов. Они нацелены на укрепление экономического потенциала двух стран. Я прошу членов ВГС, правительств и парламентов, Постоянного комитета (Союзного государства. — Авт.) обеспечить в рамках своей компетенции практическую реализацию союзных программ и принятых решений».

А своеобразный общий итог случившемуся подвел уже Путин, когда сказал: «Те договоренности, которые были достигнуты нашими правительствами в предыдущий период времени и которые мы сегодня формализовали, подписывая документы, ради которых собрались — это серьезный шаг вперед, и он абсолютно не связан с внутриполитическими повестками в наших странах. А связан с необходимостью эффективно функционировать… экономикам и создавать конкурентоспособные преимущества для того, чтобы повышать эффективность…работы, которая в конечном итоге направлена на повышение благосостояния наших граждан».

По мнению Путина, это очень важно именно сегодня, когда «в связи с потерями в экономике, социальной сфере, потерями, связанными с коронавирусной инфекцией, в качестве одного из наиболее эффективных инструментов преодоления этих кризисных явлений считается объединение усилий расположенных близко друг от друга стран, которые идут по пути кооперации своих усилий в области экономики в целом, отдельных отраслей производства и ищут решения в том числе не путях интеграции. Это происходит во всем мире… в Юго-Восточной Азии, в Африке, в Южной Америке, в Центральной и Северной Америке — везде, в том числе и в Европе».

При этом Путин констатировал, что создание Союзного государства идет с отставанием и на разных скоростях: «Мы не используем в полной мере те возможности, те конкурентные преимущества, которые достались нам со времен Советского Союза. Имею ввиду общую инфраструктуру, общую энергетику, русский язык, который является объединяющим и позволяет нам легко общаться друг с другом. Но по линии строительства Союзного государства мы продвинулись, конечно, дальше, чем по другим трекам… Ничего здесь особенного нет. И то, что мы продвинулись вперед, Александр Григорьевич сказал, говорит только о том, что мы подаем хороший пример нашим партнерам в ЕАЭС, в других структурах на постсоветском пространстве».

И ко всему сказанному можно добавить и то, что не скрывал своего удовлетворения подписанной новой Военной доктриной и министр обороны России Сергей Шойгу.

«В условиях возрастающих для Союзного государства угроз проведение согласованной военной политики, сотрудничество в строительстве и развитии вооруженных сил, повышение уровня слаженности и боевой выучки, а также взаимное использование объектов военной инфраструктуры приобретают для России и Белоруссии особую актуальность, а деятельность совместной коллегии как никогда востребована», — сказал он на совместной коллегии министерств обороны России и Белоруссии.

И как бы невзначай добавил, что хорошо знает источники возникающих угроз: «Соединенные Штаты Америки при полной поддержке союзников по НАТО активизировали работу по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе….Кроме угроз военного характера, продолжаем сталкиваться с политическим и экономическим давлением на наши страны со стороны так называемого коллективного Запада. В сложившихся условиях вынуждены принимать меры ответного характера».

И это, как вы понимаете, очень важно, ибо когда, как говорится, поют солдаты, спокойно дети спят.

Будет ли «февральская революция». Как Лукашенко готовится к новым протестам

А их (проблем) великое множество: разные скорости интеграции и сближения в разных отраслях, разные модели экономки, отличающаяся политика ценообразования, разные налоговое и прочее законодательство, регламенты, протоколы и нормы, по которым работают в двух странах, инерция исполнителей, во многом ручное управление экономикой и т. д. и т. п. Есть, в конце концов, сопротивление интеграционным процессам России и Белоруссии со стороны коллективного Запада, который совсем по-иному видит судьбу Москвы и Минска. И в обоих государствах уже есть политические и бизнесовые группировки, которые готовы прислушаться к Западу.

А в Белоруссии, к тому же, есть Лукашенко с его вожделенной многовекторностью, с которой он, судя по сотрудничеству с Украиной в угоду Западу, расстается очень и очень неохотно. Потому то, как всегда, видит в ней рычаг давления на Россию с целью выдавливания дополнительных преференций для своей республики.

Не зря же ведущий эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич заметил: «Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова».

Но с другой стороны, как раньше говорили, задачи поставлены, цели определены, способы решения проблем оговорены и согласованы. А один из пользователей соцсетей на полном серьезе задал простой вопрос об этой интеграции: «От Союзного к Единому?». Значит, за работу, товарищи. И господа, разумеется.