Министерство экономики и энергетики Германии пришло к выводу, что выдача сертификата газопроводу «Северный поток → 2» не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС. Это опечалило Украину

Министерство экономики Германии положительно оценило «Северный поток — 2»

Министерство экономики и энергетики ФРГ подтвердило, что направило в Федеральное сетевое агентство (регулятор ФРГ) своё заключение по сертификации проекта «Северный поток — 2» (СП-2) и считает, что выдача лицензии не будет представлять опасности для газоснабжения Европы. Об этом говорится в заявлении германского ведомства, опубликованном 26 октября.

«Министерство экономики и энергетики завершило анализ последствий процесса сертификации "Северного потока — 2" для безопасности снабжения и сегодня передало его в Федеральное сетевое агентство», — отмечается в заявлении. «Министерство приходит в своей оценке к выводу, что выдача сертификата не угрожает безопасности газоснабжения ФРГ и ЕС», — подчеркнули в ведомстве. Эксперт пояснил, почему для Европы газ останется дорогим даже при запуске СП-2 © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Разработке заключения предшествовали консультации с соседними странами ЕС, что так или иначе нашло отражение в анализе. Возможность обсудить вопрос получили Эстония, Италия, Латвия, Литва, Австрия, Польша, Словакия, Чехия и Венгрия», — отмечается в документе. «Федеральное сетевое агентство теперь продолжит процедуру сертификации и изучит дальнейшие необходимые с правовой точки зрения условия», — отметили в министерстве. Там уточнили, что «независимость оператора [трубопровода от поставщика газа] не была предметом заключения Минэкономики». «Этот вопрос будет изучен Федеральным сетевым агентством в дальнейшем в процессе сертификации», — указывается в заявлении.

В Минэкономики Германии пояснили, что заключение является частью процедуры сертификации в соответствии с федеральным законом об энергетическом хозяйстве, когда речь идет об операторе из третьей страны. В ведомстве напомнили, что процесс, согласно законодательству, занимает 4 месяца. Сертификация была начата 8 сентября. «Проект решения сетевого агентства затем необходимо передать в Еврокомиссию», — напомнили в министерстве. В тот же день Федеральное сетевое агентство ФРГ подтвердило поступление заключения Минэкономики и продолжение процесса сертификации СП-2.

Произошедшее опечалило главу «Нафтогаза Украины» Юрия Витренко. «Министерство экономики и энергетики Германии предоставило германскому регулятору официальное заключение, что сертификация оператора "Северного потока — 2" не угрожает безопасности поставок газа в Германию и другие страны Европейского союза. При этом министерство отмечает перечень стран, с которыми были проведены соответствующие консультации. Среди этих стран нет Украины. Это очень печально», — написал Витренко на своей странице в Facebook. По его словам, когда заработает СП-2, президент РФ Владимир Путин сможет прекратить физический транзит газа через Украину. Киев «прикрылся» Россией, объясняя рост тарифов на газ © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Путин поручил «Газпрому» пополнить запасы в своих европейских хранилищах

На совещании по освоению газовых месторождений Ямала, состоявшемся 27 октября, президент России Владимир Путин дал указание главе «Газпрома» Алексею Миллеру начать работу по увеличению запасов газа в европейских хранилищах, которые к началу отопительного сезона оказались на 15% ниже прошлогодних.

«Алексей Борисович, — обратился Путин к Миллеру. — Я вас прошу, после того, как вы закончите работу по закачке в подземные хранилища газа (ПХГ) в России, к 7 или 8 ноября, начать плановую работу по повышению объема газа в ваших ПХГ в Европе — в Австрии и в Германии». Ситуация на мировом рынке энергоносителей «остаётся крайне нестабильной», сказал Путин. Он добавил, что наполнение европейских хранилищ «даст возможность снабжать европейских партнеров газом в осенне-зимний период и, кроме всего прочего, безусловно, создаст более благоприятную ситуацию на энергетическом рынке Европы в целом». «Так и сделаем», — ответил Алексей Миллер.

В начале октября президент России уже предлагал «Газпрому» подумать о том, как «аккуратно» увеличить предложение российского газа на европейском рынке. «Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события», — заявил Путин на совещании по вопросам развития энергетики. А 26 октября американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники в российской власти сообщило, что Россия «хочет снизить цену на газ на 60%, чтобы сохранить энергетический контроль над Европой». По информации агентства, если цены в Европе составят около 300-400 долларов за тысячу кубометров, это поможет «Газпрому» сохранить контроль над рынком континента, «даже если страны от Великобритании до Польши переходят на более чистые источники энергии». Ныне цены газа в Европе на отопительный период составляют более 1000 долларов за тысячу кубометров. Владимир Односталко об истинных причинах молдавского газового кризиса © Instagram, vladimirodnostalko

План «Газпрома» по экспорту в ЕС в этом году составляет 183 миллиардов кубометров газа, что на 8 млрд кубов больше, чем в 2020-м году. Относительно «доковидного» 2019 года поставки российского газа сократятся на 17 млрд кубометров (−8,5%), а если сравнивать с 2018-м годом — на 9 млрд кубов (−4,7%), следует из статистики «Газпром экспорта».

14 октября запасы в европейских ПХГ начали снижаться после того, как расход газа практически одновременно начали крупнейшие потребители — Германия, Франция, Австрия и Чехия. Словакия «распечатала» хранилища ещё 11 октября, вслед за Венгрией и Нидерландами, которые первыми в ЕС начали тратить газ из ПХГ.

Хотя газовый кризис и последовавший за ним взлет цен на электроэнергию охватили почти всю Европу, именно Германия оказалась на «острие ножа», пишут аналитики компании Nordea: в хранилищах «Газпрома» на территории страны к началу октября было вчетверо меньше газа, чем год назад. По оценкам Nordea, с учетом среднего потребления в последние пять зим, этих запасов может физически не хватить до конца отопительного сезона, который в этом году стартовал на неделю раньше обычного.

Госдеп США пытается ставить задачи России и ЕС в отношении СП-2

Если Россия в состоянии обеспечить дополнительные поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2», она может сделать это и через украинскую ГТС, и она должна это сделать. Об этом 25 октября на онлайн-брифинге для иностранных журналистов заявил старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.

«Я не сомневаюсь, и это подтвердило Международное энергетическое агентство, что единственный поставщик, который действительно может иметь значение для европейской энергетической безопасности этой зимой, — это Россия. Они могут увеличить добычу, они должны это делать, они должны делать это быстро и они должны поставлять его по существующим трубопроводам», — заявил Хохштейн. Ради рейтинга или газа? Зачем Зеленский начал войну в Донбассе © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

В то же время он подчеркнул, что это не должно подталкивать Европу к «снятию ограничений, отказу от регулирующего процесса, юридического процесса, чтобы разрешить кризис, который до некоторой степени может быть уменьшен с помощью других средств и механизмов». «Итак, если у России есть газ для поставок через "Северный поток — 2", как они предлагают, это означает, что у них есть газ для поставок через украинскую ГТС или другие трубопроводы. Так что они должны это сделать. Не может быть и того, и другого. Вот как я это вижу, это то, чего мы ожидаем, и я думаю, что любой открытый свободный рынок должен ожидать», — подчеркнул старший советник Госдепа.

При этом на вопрос, способны ли США помочь Европе поставками сжиженного газа, американский дипломат ответил, что запасы такого топлива у американских компаний достаточны, но власти не вправе диктовать им направления экспорта. Хотя Хохштейн высказал прогноз, что Европа может столкнуться с нехваткой энергоносителей нынешней зимой, если она выдастся холоднее обычной, а цены на топливо будут расти в течение ближайших десяти лет, он фактически выдвинул ЕС требование отложить запуск СП-2 до конца нынешнего отопительного сезона.

В частности, Амос Хохштейн заявил, что поставки газа в Европу с использованием «Северного потока — 2» могут начаться только тогда, когда газопровод пройдет процедуру сертификации контролирующими органами Германии и Европейского союза, а этот процесс с учётом всех бюрократических процедур «может затянуться до марта 2022 года». При этом дипломат повторил, что США не меняют негативного отношения СП-2, но перешли от попыток противодействия его строительству к нивелированию негативных последствий его эксплуатации. Видимо, объявленные сроки и являются реализаций подобной тактики Вашингтона. Витренко попытался оправдаться за экспорт газа, который Украине нужен самой © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

В Германии на запуск СП-2 рассчитывают нынешние и будущие власти

Лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и кандидат на пост канцлера ФРГ Олаф Шольц заявил 27 октября, что страна будет нуждаться в газе еще долгое время, поскольку это одно из условий перехода к возобновляемой энергетике. Отреагировав на обвинения в зависимости Берлина от газопровода «Северный поток — 2», политик подчеркнул, что у таких заявлений нет политических оснований. «Мы используем газ и создаем новые газовые электростанции, потому что это условие для того, чтобы мы преодолели переходный период», — отметил Шольц.

В тот же день представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Беате Барон заявила, что СП-2 после завершения процедуры сертификации и ввода в эксплуатацию создаст дополнительные мощности и возможности по транспортировке газа в Европу во времена высокого спроса на голубое топливо, а также в случае проведения технических работ на других магистралях. «С точки зрения безопасности снабжения ЕС и стран-членов, включая Германию, "Северный поток — 2" представляет собой новые дополнительные пропускные мощности для импорта природного газа», — отметила она.

«Как новая магистраль, СП-2 создает больше возможностей для транспортировки, например, во время высокого спроса или в том случае, если, например, на других трубопроводах проводятся ремонтные работы» — подчеркнула чиновница. Как считают в германском ведомстве, «Северный поток — 2» представляет собой новую трассу, которая поставляет газ из точки «А» в точку «Б» — из России в Германию, — после чего он распределяется по всей Европе. «С СП-2 после завершения процедуры сертификации со стороны Федерального сетевого агентства появляется новый трубопровод и новая инфраструктура для транспортировки», — отметила Барон, напомнив, что ЕС получает российский газ по разным маршрутам.