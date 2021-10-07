Путин поручил увеличить поставки газа в Европу, где цены взлетели на 840% и не хватает более 20 миллиардов кубометров газа в хранилищах. В качестве условия Россия выдвигает быструю сертификацию СП-2

Первую ветку «Северного потока — 2» начали заполнять газом

Оператор проекта «Северный поток — 2» (СП-2), швейцарская компания Nord Stream 2 AG, начала заполнение газом первой нитки этого газопровода, строительство которого завершилось в сентябре, сообщила компания 4 октября. «Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования», — отмечается в сообщении. «Северный поток — 2»: Победитель выборов в Германии поддерживает запуск проекта, а цена газа в Европе превысила 1000 долларов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

В Nord Stream 2 AG отметили, что на нитке были проведены пусконаладочные работы для контроля целостности газопровода, в том числе внутритрубная инспекция с использованием специальных диагностических устройств, а также внешние визуальная и инструментальная проверки. Пусконаладочные работы на второй нитке продолжаются, подтвердили в компании. Там также отметили, что газопровод «прошел независимую сертификацию в соответствии с применимыми техническими и отраслевыми стандартами, чтобы обеспечить его надежную и безопасную эксплуатацию».

За несколько часов до этого Датское энергетическое агентство объявило, что Nord Stream 2 AG выполнила все условия для ввода газопровода в эксплуатацию. Агентство предоставило разрешение на строительство СП-2 30 октября 2019 года, а разрешение на его эксплуатацию — 1 октября 2020 года. Датский регулятор отметил, что компания Nord Stream 2 AG выполнила все условия, относящиеся к этапу строительства, и теперь — все условия для эксплуатации ветки «В» газопровода СП-2. В сообщении также подчеркивается, что «остались некоторые условия, прежде чем ветка «А» может быть введена в эксплуатацию».

В тот же день Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) обратилось к оператору «Северного потока — 2» за тем, чтобы он гарантировал запуск газопровода только при соблюдении всех регуляторных требований. «Федеральное сетевое агентство запросило у Nord Stream 2 AG информацию и, если потребуется, свидетельство того, что все регуляторные требования по управлению газопроводом будут соблюдены», — сообщил регулятор. В BNetzA уточнили, что речь идет о свободном доступе к мощностям газопровода и его интеграции в немецкую рыночную зону. Этого требует «Третий энергопакет» ЕС, которому должен соответствовать СП-2. Регулятор объяснил, что сделал запрос, так как скоро газопровод может заработать. При этом фактически запрос BNetzA являлся угрозой, что 6 октября подтвердил РИА Новости представитель регулятора. «Федеральное сетевое агентство однозначно сохраняет за собой право начать надзорное производство против Nord Stream 2 AG, в том числе о недобросовестных практиках, если сомнения о соблюдении всех регулярных требований не будут сняты», — добавил он. Путин снизил цены на газ в Европе - Bloomberg © РИА Новости, Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Комментируя это заявление, в Nord Stream 2 AG отметили, что «Северный поток — 2» получил все необходимые разрешения, реализован в соответствии с применимыми национальными законодательствами и нормами международного права. «Компании также выданы необходимые разрешения на эксплуатацию властями четырёх стран ЕС и России, по водам которых проходит газопровод», — сообщили в пресс-службе оператора СП-2. «Nord Stream 2 и впредь продолжит прилагать все необходимые усилия, чтобы обеспечить соответствие всем применимым правилам и нормативным требованиям. Это относится, в том числе, и к Закону об энергетическом хозяйстве ФРГ (German Energy Industry Act, EnWG), имплементирующему положения Газовой директивы ЕС в германское законодательство», — заключили в компании.

Оператор СП-2 идёт в наступление в европейском и немецком судах

Компания-оператор «Северного потока — 2» подала апелляцию на решение суда Германии об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC. «Nord Stream 2 AG, соблюдая установленные сроки, подала апелляцию на решение Верховного регионального суда Дюссельдорфа от 25 августа 2021 года в Верховный федеральный суд ФРГ», — отметили в компании 5 октября.

Ранее суд германского Дюссельдорфа отклонил жалобу оператора Nord Stream 2 AG и не стал выводить газопровод «Северный поток — 2» из-под действия обновленной Газовой директивы ЕС. В свою очередь, в отчете «Газпрома» указывалось, что Nord Stream 2 AG изучает решение немецкого суда об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC, и возможность его обжалования.

Верховный федеральный суд ФРГ подтвердил получение апелляции компании-оператора «Северного потока — 2» на решение суда в Дюссельдорфе об отказе исключить газопровод из-под газовой директивы ЕC. Об этом сообщила 5 октября представитель судебной инстанции. «Я хотела бы сообщить, что инициированная Nord Stream 2 AG жалоба поступила в Верховный суд, и ей присвоен номер EnVR 55/21», — сказала она. Цены на газ в Европе упали после заявления Путина - Financial Times © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Как известно, базовое требование «Третьего энергопакета» ЕС — это разделение энергокомпаний (unbundling). Оно подразумевает необходимость разделения энергетических корпораций на структуры, которые занимаются добычей, генерацией и торговлей энергоресурсами с одной стороны, и независимых операторов энерготранспортных систем (трубопроводов, ЛЭП и т. д.) — с другой. Доработанная Газовая директива ЕС была согласована в рекордные сроки в начале прошлого года. Суть внесенных в неё изменений — распространить нормы Третьего энергопакета и на трубопроводы, проходящие в морской экономической зоне стран ЕС, и обязать их операторов резервировать до 50% мощностей газовой магистрали для прокачки топлива от альтернативных поставщиков.

В Nord Stream 2 AG посчитали изменения, внесённые в газовое законодательство ЕС, дискриминационными и направленными только против одного газопровода — «Северный поток — 2». Оператор проекта обжаловал эти изменения в Суде ЕС, однако тот постановил, что оспаривать европейский закон нельзя в принципе, и он сам по себе не может быть направлен именно против СП-2. Однако 6 октября на сайте Суда ЕС появилось заключение Генерального адвоката этой инстанции Михала Бобека, касающееся отказа рассматривать иск оператора «Северного потока — 2» с требованием отменить поправки в Газовую директиву ЕС.



«Генеральный адвокат считает, что суду следует установить: внесение изменений в газовую директиву имеет не только прямое, но и непосредственное отношение к Nord Stream 2 AG. Фактически поправки коснулись только газопровода «Северный поток — 2», строительство которого не только началось, но и достигло очень продвинутой стадии к моменту принятия правового акта. В этой связи Генеральный адвокат подчёркивает, что, в отличие от сопоставимых прошлых и будущих проектов, «Северный поток — 2» не может получить выгоду от каких-либо отступлений или исключений из положений газовой директивы, что ставит его в уникальное положение. В свете вышеизложенного, Генеральный адвокат заключает, что Nord Stream 2 AG имеет право оспорить поправку к директиве», — говорится в заключении Михала Бобека.

Судьи приступают к рассмотрению дела, говорится в документе. Заключение Генерального адвоката не является обязательным для суда, однако в подавляющем большинстве случаев его мнение становится определяющим. В Молдавии сообщили о нехватке российского газа © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

«Северный поток — 2» на контроле у Путина и Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не располагает данными о том, что Россия не выполняет обязательства по поставкам газа в Европу. Об этом она сообщила в среду по итогам неформального саммита ЕС — Западные Балканы, который прошел 5-6 октября в Словении.

«Вопрос в том, существуют ли сделанные заказы, по которым Россия не осуществляет поставок. Согласно моей информации, которой несколько дней, — за сегодня я сказать не могу — это не так», — сказала она, добавив, что Россия может поставлять газ только на основании контрактных обязательств. Канцлер также отметила, что транспортировка газа по трубопроводу СП-2 пока не одобрена. «"Северному потоку — 2" ещё предстоит пройти сертификационный процесс», — сказала Меркель.

В тот же день президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики заявил, что поставки газа по новым трубопроводам («Северные потоки» и «Турецкий поток») обходятся «Газпрому» значительно дешевле, чем украинский маршрут — примерно на три миллиарда долларов в год к соответствующим объёмам поставок. Кроме того, количество выбросов CO2 при этом меньше в 5,6 раза. Однако, по словам российского лидера, «Газпром» даже перевыполнит свои контрактные обязательства по транзиту газа через Украину в 2021 году.

«Мы видим всякие спекуляции на тему газотранспортной системы Украины, о поставках через неё. Хотел бы здесь тоже отметить, наши контрактные обязательства по поставкам через ГТС Украины — 40 миллиардов кубических метров газа в год. За девять месяцев текущего года «Газпром» увеличил эту прокачку через транспортную систему Украины более чем на 8%. И можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», — сказал президент России.

Подобное перевыполнение связано с тем, что с января по август 2021 года «Газпром» бронировал ежемесячно дополнительные мощности украинской газотранспортной системы (в среднем 15 миллионов кубометров в сутки), оплачивая транзит по самому высокому тарифу в Европе — 38,1 доллара США за тысячу кубометров. Подавать еще больше газа через Украину — для «Газпрома» экономически невыгодно, потому что это дороже, чем по другим маршрутам, отметил Владимир Путин.

Кроме этого, на совещании президент России поручил увеличить поставки газа в Европу, где цены взлетели на 840% с начала года и 60% за последние два дня, едва не пробив 6 октября отметку 2000 долларов за тысячу кубометров ($1936 на хабе TTF в Нидерландах в 11:28 по московскому времени). «Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, потому что, как известно, за этими ажиотажами там происходят другие малоприятные события», — заявил Путин. «Давайте продумаем возможное увеличение предложения на рынке, — сказал он, добавив, что делать это нужно «аккуратно», посчитав и «поговорив с «Газпромом».

В качестве условия для европейских стран, которым не хватает более 20 миллиардов кубометров газа в хранилищах, Россия выдвигает быструю сертификацию «Северного потока — 2». Получение скорейшего разрешения на прокачку газа по достроенному трубопроводу «дало бы позитивный сигнал» могло бы «охладить текущую ситуацию», заявил на совещании с Путиным вице-премьер РФ Александр Новак.