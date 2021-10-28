После того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон по своей инициативе на днях поговорил с президентом России Владимиром Путиным, о визите в Лондон президента Украины Владимира Зеленского «в конце октября» как-то замолчали, выведя его за скобки актуальной повестки дня

Визит этот еще 15 октября нынешнего года анонсировал посол Украины в Великобритании, экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко, известный «ястреб войны» в украинском, с позволения сказать, истеблишменте. И вояж забыли зря.

Если Зеленский поедет в Великобританию 29 или 30 октября 2021 года или даже позже, то за войной. Разумеется, с Россией, на которую Украину Зеленского толкают все ее западные кураторы. И не просто толкают, а уже фактически подвели к точке невозврата — война уже стоит на границах с непризнанными республиками Донбасса — ДНР и ЛНР, территорию которых Украина уже как бы попробовала обстреливать с турецких беспилотников «Байрактар», которые в принципе запрещены к использованию «Минскими соглашениями-2» («Минском-2»). И вроде бы начала наступление в «серой зоне» конфликта и, по словам главы ДНР Дениса Пушилина, захватила поселок Старомарьевка, где, между прочим, проживают 37 граждан России и 140 граждан самопрвозглашенной республики. А это и есть реальное нарушение мира и отрицание «Минска-2». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

И в Лондон Зеленский поедет, разумеется, за оружием и дипломатической помощью. В Великобритании уже, как известно, заработала программа «Расширения возможностей военно-морских сил Украины» («Ukrainian Naval Capabilities Enhancement Programme», «UNCEP»). И в соответствии с этим документом 15 сентября 2021 года на проходящей в Лондоне выставке-конференции по оборонным технологиям «DSEI-2021» украинский госконцерн «Укроборонпром» уже подписал с британской группой «Babcock International» соглашение о сотрудничестве и совместной реализации украинских военно-морских проектов.

Также Украине по этой программе «UNCEP» и согласно договоренностям, достигнутым во время прошлогоднего визита Зеленского в Лондон, уже представлена модель большого ракетного катера, разработанного для ВМС Украины.

Кроме того, Лондон обязался помочь Киеву, как сказано в документе, «укрепиться на берегах Черного и Азовского морей, снабдить украинские ВМС боеприпасами». Предусмотрена передача военных технологий строительства для Украины скоростных ракетных катеров, оснащенных британскими ракетами. Это маленькие скоростные корабли, вооруженные артиллерийскими системами и ракетами, которые могут действовать на мелких водах Азовского моря, а также в Черном море. На обоих морях Великобритания обязуется полноценно помочь построить две военно-морские базы, передать два своих списанных корабля ВМС Украине, а также построить у себя на верфях один корабль, а потом остальные строить в Украине.

А о ракетах издание «The Times» уже сообщило, что Великобритания впервые начала переговоры с Украиной о поставках ракет «земля-земля» «Brimstone» стоимостью около 138 тыс. долл. за штуку. А потом, возможно, и класса «воздух-земля». Это морские ракеты, которые могут поражать несколько целей одновременно и будут размещены на кораблях и катерах, находящихся на вооружении ВМС Украины. Кива сравнил визит Остина в Киев с подготовкой к забою свиньи © REUTERS, Irakli Gedenidze

Стало все это известно еще до того, как в Украину через недельку заглянул с проверкой министр обороны США Ллойд Остин и фактически как бы открыл перед Киевом дверь в НАТО и благословил на войну с Россией, открыто назвав ее участницей военного конфликта в Донбассе, который Украина, как известно, уже давно называет «украинско-российской войной».

Вот мистер Остин ее и «благословил» на брифинге в столице Украины: «…Давайте четко говорить: Россия начала эту войну, и Россия является препятствием для мирного урегулирования. Тем временем мы со своей стороны будем делать все возможное, чтобы поддержать Украину в ее усилиях нарастить возможность защитить себя. Ни одна третья страна не имеет право вето на членство Украины в НАТО. Украина имеет право сама, без всякого внешнего вмешательства, формировать свою политику….Мы вновь призываем Россию прекратить оккупацию Крыма, прекратить продолжение войны на востоке Украины, прекратить дестабилизирующую активность в Черном море и вдоль границ Украины».

И началось активное подпитывание Киева деньгами и оружием, а также политическое подначивание и науськивание на войну, очень похожее на амнистию Киева за все содеянное в Донбассе. Посудите сами: только за последние две-три недели, с одной стороны, так называемая Венецианская комиссия проанализировала украинский закон об особом статусе Донбасса, предусмотренный мирным «Минском-2», и фактически позволила Киеву от него отказаться. А это давняя мечта Украины, которая и слышать не хочет ни о каком «особом статусе, для мятежных территорий».

Затем саммиты Украина — ЕС в Киеве и самого ЕС в Брюсселе фактически открыто называет Россию участницей конфликта в Донбассе и перекладывает на нее вину за войну. И вот замминистра обороны Украины Александр Носов на сайте своего ведомства сообщает: «Впервые за более полувека деятельности Комитета представитель Украины приглашен к участию в вопросах, которые ранее были прерогативой исключительно стран-членов НАТО».

Это заседание в штаб-квартире Альянса в Брюсселе высшего совещательного комитета Североатлантического совета НАТО по вопросам вооружений 26 октября 2021 года. Просто даже интересно знать, о чем они там говорили, кроме войны, конечно? Вступление Украины в НАТО приведет к «обратному эффекту» - Неменский © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Наверное, о той, которую так приветствовала министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, призывая НАТО ответить России на ее угрозы всеми видами оружия, включая ядерное. В Москве министершу услышали и призвали вспомнить кто брал Берлин в 1945 году и чем вообще для Европы заканчиваются ее «объединенные» походы против России. Но в Киеве все слышат и требуют несколько иное: летальное оружие для войны, которое Германия Ангелы Меркель пока отказывалась предоставлять. Более того, МИД этой страны осудил применение Украиной «Байрактаров» в Донбассе и призвал Киев к сдержанности. Но теперь в Германии забрезжили и другой канцлер, и новое правительство, где русофобы могут быть представлены в чистом виде.

Параллельно в средине октября в Украину поступило оружие и военное снаряжение (в том числе, вожделенные противотанковые комплексы «Джавелин») на общую сумму 60 млн. долл., обещанные Зеленскому вовремя его сентябрьского визита к президенту США Джо Байдену. Из тех 2,5 млрд. долл., которые, по словами министра Остина, США выделили Украине с госпереворота в 2014 году. А потом и Евросоюз выделил 600 млн. евро своей финансовой помощи. Как бы в рамках борьбы с экономпоследствиями пандемии коронавируса на Украине, но в тоже время и с другими задачами.

Еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони сказал: «Эти выплаты являются не только осязаемым доказательством нашей солидарности с украинским народом, но и отражением того, что Украина продолжает выполнять важные обязательства по реформе, согласованные с Международным валютным фондом (МВФ) и Еврокомиссией». Другими словами, евроденьги должны продемонстрировать и подтвердить, что Украина по-прежнему слушает западных кредиторов.

Случилось же все это еще и потому, что и Украина, и Европа оказались в очень схожей и неблагоприятной для себя геополитической ситуации. Как без Украины, так и без Европы США могут решать и решить мировые геополитические проблемы противостояния с Китаем и раздела мира на сферы влияния между Вашингтоном, Пекином и Москвой. Вот Киев и Брюссель, похоже, одинаково активно и агрессивно играют на повышение собственных ставок в игре, к которой США их не допускают. Но заставляют служить инструментами давления на Россию, чтобы отвлечь ту от сближения с Китаем. Такая вот нехитрая игра. Не зря же министр Остин посетил три страны, которые имеют выход на Россию. Кроме Украины, это, напоминаю, еще и Грузия, где есть Южная Осетия и Абхазия с прямым российским присутствием, и Румынию, которая через Молдавию может давить на Приднестровье, где есть российские военные склады. Посол Мельник хочет, чтобы Германия вернула Крым Украине © из открытых источников

И украинские «ястребы войны» буквально воспрянули духом. Последним проклюнулся скандально известный своим милитаризмом, выходящим за рамки дипломатического статуса, посол Украины в Германии Андрей Мельник в интервью немецкому таблоиду «Bild» прямо сказал: «Украина имеет законное право на самооборону, когда ее территорию день и ночь бомбят из российских тяжелых вооружений и когда погибают мирные жители и солдаты. Поэтому мы призываем федеральное правительство вместо того, чтобы выражать обеспокоенность драматической ситуацией на оккупированных территориях, удвоить свои усилия как посредника для созыва «нормандского» саммита в Берлине, как было условлено, и поставить Москву на место».

«Ставить Москву на место» собираются и в Киеве другие «ястребы». Там уже заговорили о том, чтобы заменить министра обороны Андрея Тарана на Алексея Резникова, вице-премьера и министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, а также первого замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) на переговорах о мире в Донбассе. Но Резников хочет в Донбассе не мира, а концлагерей для «сепаратистов» и «террористов» из ЛДНР. А завершить «ястребиную милитаризацию» хотят заменой главы упомянутой украинской делегации на переговорах о мире в Донбассе — вместо престарелого первого президента Леонида Кравчука, перенесшего операцию на сердце, поставить Сергея Левочкина, как бы оппозиционера, но в прошлом главы Администрации президента Виктора Януковича, которого он фактически предал, организовав госпереворот на «евромайдане». Жизнь замечательных людишек. «Патриот» Алексей Резников © Алексей Резников/Фейсбук

Вот, собственно, и все. Противопоставить всему этому милитаризму Россия хочет мир. И потому ее президент Путин распорядился спасти континент от энергетического кризиса и закачать в подземные хранилища Европы российский газ.

Но режим Зеленского в Украине-то уже готов к другому и застыл на низком, но кровавом старте. И собирается в Великобританию. Туда, где, собственно, и началось вооружение Украины еще осенью 2014 года на саммите НАТО в Уэльсе. Тогда, напоминаю, и было принято решение создать четыре-пять трастовых фонда, чтобы страны-члены Альянса могли пичкать Украину всем необходим на двухстороннем уровне, а не от имени всего НАТО. Так Альянсу тогда казалось безопаснее: и самому не подставляться, и Украину вооружать. Сейчас НАТО как бы готова Украину принимать в свои ряды.

Вот только воевать с Россией Украина должна пока одна…