В четверг, 21 октября, президент России Владимир Путин на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» сделал ряд заявлений, касающихся Украины и украинцев. И хотя эти заявления прозвучали не в основной речи президента, а во время ответов на вопросы, вряд ли они останутся незамеченными на Украине

Пленарная сессия XVIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» прошла 21 октября в Сочи. На ней выступил президент России Владимир Путин. Его выступление длилось около получаса. После он ответил на вопросы гостей форума.

И хотя во время речи президента украинская проблематика напрямую не затрагивалась, многие из вопросов так или иначе касались Украины и украинцев.

Возвращение русских домой

Первый вопрос, который затрагивает миллионы людей, живущих на Украине, президенту России задала главный редактор МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян.

«Помните, несколько лет назад мы говорили про гражданство для жителей Донбасса. Теперь действительно его получение очень облегчено. Но все-таки нельзя ли его облегчить для всех русских? Почему Россия стесняется это делать? Евреи не стеснялись, немцы не стеснялись, греки не стеснялись, а мы как будто стесняемся», — отметила она.

Симоньян вспомнила, как на недавнем Конгрессе соотечественников в Москве она опросила поднять руки участников, которые хотят, но не могут получить гражданство РФ. И руки подняло ползала.

Путин заявил, что Симоньян права — проблема действительно существует. Путин сравнил навязываемую Западом идеологию с марксизмом и большевизмом © РИА Новости, Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

«Вы правы. Моя позиция заключается в том, что нужно совершенствовать этот инструмент. Здесь есть вопросы, связанные с социально-экономическими составляющими этого процесса: поликлиники, детские сады, рабочие места и так далее, жилье. Но тем не менее все-таки законодательство о гражданстве должно быть у нас более либеральным. Это совершенно очевидно. Кстати говоря, это и требование рынка труда. Так что мы думаем над этим», — отметил президент РФ.

А это значит, что многие из русских жителей Украины, которые не могли решиться на переезд в РФ из-за бюрократических препон, в ближайшее время могут пересмотреть своё отношение к иммиграции в Россию. Тем более, на Украине им становится всё сложнее.

Как остановить превращение Украины в анти-Россию?

Первый вопрос непосредственно об Украине президенту РФ задал украинский политолог Михаил Погребинский. Он вспомнил о статье Путина об историческом единстве России и Украины и о том, что последнюю пытаются превратить в анти-Россию, а людей, которые выступают против этого, преследуют, как, например, Михаила Погребинского.

«Как в этой ситуации, Вы видите, может быть остановлен этот процесс? Может быть, представляете себе, какие временные сроки для этого могут быть? И что вообще можно сделать?» — спросил Погребинский.

Путин отметил, что пока ответ на этот вопрос ему неизвестен. Самое простое — это сказать, что украинский народ должен сам принять соответствующее решение: сформировать такие органы власти, которые бы отвечали его чаяниям. Энергокризис в Европе стал следствием неработающего капитализма - Путин © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Но, отметил Путин, есть и другая сторона. Так, указал на пример Медведчука и тех, людей, которым важны добрососедские отношения Украины с соседями.

«Этим людям голову не дают поднять. Кого-то просто убивают прямо на улицах, а кого-то изолируют. То есть складывается впечатление, что легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые бы отвечали напрямую интересам украинского народа. Ведь люди даже боятся отвечать на опросы социологические. Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость, — это люди крайних политических взглядов. Они на самом деле и руководят Украиной, вне зависимости от того, какова фамилия главы государства», — подчеркнул Путин.

Он заявил, что до сих пор на Украине всё шло по следующей схеме: к власти приходили руководители, опираясь на избирателей Юго-Востока. А после победы на выборах они меняли свои позиции на противоположную сторону наперекор воле молчаливого большинства, но в угоду немолчаливому агрессивному меньшинству.

«Это такой тупик. Я вообще не очень понимаю, как из него можно выйти. Посмотрим, что будет происходить на внутриполитической сцене Украины в ближайшее время», — отметил Путин.

Он указал, что Россия делает всё от неё зависящее, чтобы выстроить нормальные добрососедские отношения с Украиной. При этом Россия с тревогой наблюдает за развитием отношений Украины и НАТО. И хотя формального членства этой страны в Альянсе вряд ли стоит ожидать, «военное освоение территории уже идет, и это реально создает угрозу для Российской Федерации».

Россия отдаёт себе в этом отчёт, указал Путин. Попробовать Россию на зуб. НАТО может гибридно принять Украину © коллаж Украина.Ру

Позже он обратил внимание на то, что Украина обходит собственную Конституцию, вместо НАТОвских баз создавая учебные центры.

«А под маркой учебных центров можно все что угодно разместить. Как я уже говорил, это было, тоже публично звучало: завтра под Харьковом ракеты появятся — что нам делать-то с этим? Не мы же туда лезем со своими ракетами — к нам под нос их засовывают. Конечно, это проблема», — указал Путин.

При этом та же Россия, в отличие от стран НАТО не создаёт ни с кем никакого замкнутого военного блока.

Украина и «политическая экология»

Западные журналисты не могли не спросить Путина о газе. Так, Марк Чемпион спросил о газопроводе «Северный поток-2», а также об объёмах газа, которые Россия может направить в Европу.

Ну а там, где «Северный поток-2», рано или поздно заходит речь об Украине. Путин вспомнил о том, как противодействовали проекту. В том числе и под предлогом борьбы за окружающую среду. После запуска «Северного потока-2» Украине останется только жаловаться - Витренко © Facebook, Юрій Вітренко - Yuriy Vitrenko

«Наш газ, его углеродная составляющая — тоже прошу внимания — в три раза меньше, чем у американского сжиженного природного газа. Если экологисты у нас не записные, не политические, а именно заботящиеся о будущем человечества, они не могут же этого не слышать. Так, по большому счету, они должны потребовать не строительства, а закрытия всех терминалов по приемке сжиженного природного газа», — отметил президент России.

И тут же вспомнил о газотранспортной системе Украины.

«Я уже говорил, «Северный поток — 2» — это современные технологии, современные трубы, которые позволяют увеличить давление. Движение газа по дну Балтийского моря вообще без всяких выбросов происходит. Эти компрессорные станции — это же мини-заводы, которые работают тоже на газе, и они тоже в атмосферу СО2 выбрасывают. Так в 5,6 раза выбросов меньше, чем при транзитировании через ГТС Украины, потому что она просто старенькая уже, с советских времен. Экологисты должны были сказать: «Закрыть немедленно транзит через Украину!» Нет, все наоборот: «Увеличить». Ну, что это такое?» — недоумевал Путин.

В общем, Путин об Украине не забывает. Но, в отличие от первого президента России Бориса Ельцина, который говорил: «Проснулся утром — подумай, что ты сделал для Украины», у нынешнего российского лидера позиция другая. Как, собственно, другой стала и Украина — теперь её территория — источник угроз для РФ. И в Кремле закрывать на это глаза не намерены.