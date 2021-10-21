Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что очередная попытка революции в республике может быть во время референдума по конституции. Плебисцит пройдет в феврале 2022-го. Вспыхнут ли новые беспорядки в стране — разбиралась Украина.ру.

«Деанонимизировать всех». Будут ли в Белоруссии сажать за подписку на Telegram-каналы © коллаж Украина.Ру

Оппозиция на самом деле всегда пыталась использовать всенародные голосования, когда общество максимально политизировано, в своих целях — вывести людей на протесты. А сегодняшняя ситуация усугублена максимально серьезным давлением на Минск со стороны Запада, а также сохраняющимся недовольством наиболее молодой и активной части общества.

Тем не менее вероятность возвращения уличных протестов хотя бы в формате нескольких тысяч человек, не говоря уже про массовые акции неповиновения и попытки «майдана», в текущих условиях выглядят маловероятными.

Гайки закручены и запаяны

Удививший весь мир размах белорусских протестов во второй половине прошлого года был вызван главным образом совокупностью двух факторов: готовностью общества к массовой политической активности, а также влиятельными медийными инструментами, которые мобилизовали несогласных с властью и направили их протестную энергию в конкретные действия.

Готовность общества к длительным многотысячным протестам возникла по ряду следующих причин: во-первых, у населения произошел резкий всплеск эмоций на фоне развернувшихся 9-11 августа столкновений протестующих с силовиками, в ходе которых погибло несколько человек. Во-вторых, у несогласных с властью была надежда на то, что их активность приведет к достижению целей. Она появилась благодаря зародившемуся, но так и не реализовавшему забастовочному движению на госпредприятиях и на государственном телевидении, а также из-за некоторых уступок протестующим, на которые в какой-то момент пошли местные власти в Гродно. В-третьих, год назад в обществе был гораздо меньший уровень страха получить уголовное преследование за участие в протестах.

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Выросла цена за проявления уличной активности — в последнее время многих стали судить не в административном суде за участие в незаконном мероприятии, а по уголовным статьям (участие в массовых беспорядках или их организация) — так что попытка возродить протесты в Белоруссии теперь может обернуться не штрафом и «сутками», а годами заключения. А с ростом цены закономерно падает спрос.

Серьезный удар государство нанесло и по медийным инструментам протестов. Блокировка оппозиционных СМИ, признание ряда Telegram-каналов экстремистскими, привлечение к ответственности их активных пользователей, администраторов и комментаторов привели к снижению их влияния на белорусское общество. Хоть интернет-пользователи и стали массово скачивать программы, дающие доступ к ограниченному контенту, значительная доля аудитории не стала этого делать и была отсечена от протестной повестки.

Поэтому пока абсолютно ничего не предвещает возвращения активной фазы «майдана» в Белоруссии. Скорее всего, референдум пройдет предельно тихо и предсказуемо.

«Лучше перебдеть, чем недобдеть»

Конституционная реформа в РБ. Лукашенко о транзите власти и своем будущем © РИА Новости, Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

И это вполне оправданные опасения, ведь выбранная тактика полного подавления противника позволила руководству республики убрать протестующих с улиц, но не снизило градус их недовольства. Теперь оппозиционная активность уходит в подполье, на кухни и интернет, и контролировать ее становится в разы сложнее. Потому и приходится ожидать угрозы в любой момент.

Такой вариант развития событий вероятен только при возвращении описанных выше стимулов, которые были в августе 2020 года. Но перспектив для этого пока абсолютно не видно.