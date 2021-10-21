По мнению белорусского лидера, Запад и недовольная часть общества не оставят попыток захватить власть силовым путем, и уже через несколько месяцев попытаются использовать референдум как повод для мобилизации.
Оппозиция на самом деле всегда пыталась использовать всенародные голосования, когда общество максимально политизировано, в своих целях — вывести людей на протесты. А сегодняшняя ситуация усугублена максимально серьезным давлением на Минск со стороны Запада, а также сохраняющимся недовольством наиболее молодой и активной части общества.
Тем не менее вероятность возвращения уличных протестов хотя бы в формате нескольких тысяч человек, не говоря уже про массовые акции неповиновения и попытки «майдана», в текущих условиях выглядят маловероятными.
Гайки закручены и запаяны
Удививший весь мир размах белорусских протестов во второй половине прошлого года был вызван главным образом совокупностью двух факторов: готовностью общества к массовой политической активности, а также влиятельными медийными инструментами, которые мобилизовали несогласных с властью и направили их протестную энергию в конкретные действия.
Готовность общества к длительным многотысячным протестам возникла по ряду следующих причин: во-первых, у населения произошел резкий всплеск эмоций на фоне развернувшихся 9-11 августа столкновений протестующих с силовиками, в ходе которых погибло несколько человек. Во-вторых, у несогласных с властью была надежда на то, что их активность приведет к достижению целей. Она появилась благодаря зародившемуся, но так и не реализовавшему забастовочному движению на госпредприятиях и на государственном телевидении, а также из-за некоторых уступок протестующим, на которые в какой-то момент пошли местные власти в Гродно. В-третьих, год назад в обществе был гораздо меньший уровень страха получить уголовное преследование за участие в протестах.
Сегодня все указанные причины сошли на нет. Общество уже привыкло жить в условиях тлеющего политического кризиса, и «закручивание гаек» со стороны власти уже практически не вызывает ни у кого удивления. Одновременно с этим произошел разгром протестного актива — политики и оппозиционные лидеры общественного мнения находятся либо за границей, либо в тюремном заключении, в связи с чем потенциальные протестующие ощущают беспомощность и апатию в новых условиях.
Выросла цена за проявления уличной активности — в последнее время многих стали судить не в административном суде за участие в незаконном мероприятии, а по уголовным статьям (участие в массовых беспорядках или их организация) — так что попытка возродить протесты в Белоруссии теперь может обернуться не штрафом и «сутками», а годами заключения. А с ростом цены закономерно падает спрос.
Серьезный удар государство нанесло и по медийным инструментам протестов. Блокировка оппозиционных СМИ, признание ряда Telegram-каналов экстремистскими, привлечение к ответственности их активных пользователей, администраторов и комментаторов привели к снижению их влияния на белорусское общество. Хоть интернет-пользователи и стали массово скачивать программы, дающие доступ к ограниченному контенту, значительная доля аудитории не стала этого делать и была отсечена от протестной повестки.
Поэтому пока абсолютно ничего не предвещает возвращения активной фазы «майдана» в Белоруссии. Скорее всего, референдум пройдет предельно тихо и предсказуемо.
«Лучше перебдеть, чем недобдеть»
Предположение Лукашенко о возможной попытке революции во время запланированного на февраль референдума демонстрирует, что, несмотря на вышесказанные факторы, белорусская власть все равно находится в мобилизационном режиме ожидания новых угроз для себя.
И это вполне оправданные опасения, ведь выбранная тактика полного подавления противника позволила руководству республики убрать протестующих с улиц, но не снизило градус их недовольства. Теперь оппозиционная активность уходит в подполье, на кухни и интернет, и контролировать ее становится в разы сложнее. Потому и приходится ожидать угрозы в любой момент.
Такой вариант развития событий вероятен только при возвращении описанных выше стимулов, которые были в августе 2020 года. Но перспектив для этого пока абсолютно не видно.