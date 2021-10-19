Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев произнёс сладостные для уха любого украинского чиновника слова, но при этом напомнил Киеву о его долге перед Вашингтоном

Во вторник, 19 октября, в программе европейского турне главы Пентагона Ллойда Остина значился Киев.

Прилетев в украинскую столицу, глава американского оборонного ведомства написал в Twitter ожидаемое: «Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности и евроатлантических устремлений Украины и выразить нашу приверженность укреплению способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России».

Программа визита предусматривала посещение Остином Министерства обороны Украины. Шеф Пентагона был намерен выразить свое почтение в Мемориальном зале и у Мемориального колокола защитников Украины, а также встретиться со своим украинским коллегой Андреем Тараном для обсуждения прогресса Киева в реализации реформ в области обороны и военно-промышленного комплекса, необходимых для продвижения ее евроатлантических стремлений, а также безопасности в черноморском регионе. Кроме того, у него намечены переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которых речь пойдет о двустороннем и региональном сотрудничестве в области безопасности.

Как и было запланировано, главы оборонных ведомств двух стран выступили на общей пресс-конференции.

Расширение присутствия США в Черном море

Остин в лучших традициях американских да и вообще западных чиновников заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку США и в дальнейшем, подчеркнув, что речь в частности идет об обеспечении безопасности в черноморском регионе, который имеет очень важное значение для Вашингтона.

«Мы обсудили укрепление нашего партнерства в Черноморском регионе с нашими партнерами, чтобы противостоять дестабилизационным действиям России. Мы поддерживаем Украину вместе с Грузией, Болгарией. Мы поняли важность партнерства и союзничества с партнерами для того, чтобы сдержать российскую агрессию», — заявил Ллойд.

В свою очередь, Таран — теперь уже в лучших традициях украинских чиновников — поспешил обвинить Россию в «создании в черноморском регионе опасности судоходству, экономической деятельности и провокации новых конфликтов», из-за чего, собственно, Киев и настроен объединять с НАТО усилия по обеспечению безопасности в этом районе.

Обвинения в адрес России являются расхожими в риторике Вашингтона и Киева. Но пока провокации на Черном море осуществлял Киев. Так, 25 ноября 2018 года судна ВМС Украины (катера «Никополь» и «Бердянск», буксир «Яны Капу») нарушили границу России, и российским пограничникам пришлось задержать членов экипажа, находившихся на борту, среди которых было двое сотрудников (Службы безопасности Украины) СБУ. Как отмечал российский президент Владимир Путин, после нарушения государственной границы России в Керченском проливе украинским морякам предложили лоцмана, но они игнорировали любые обращения и призывы. При том, что двумя месяцами ранее караван военных кораблей Украины уже проходил под Керченским мостом в Азовском море, они полностью исполнили договоренности и требования, сообщили, в каком составе идут и куда, Россия предоставила им лоцмана и спокойно провела в пункт назначения в Азовском море. «Хохотали: "Дави его!"». Планирует ли Украина повторить Керченскую провокацию © Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Пресс-служба пограничного управления ФСБ РФ по Республике Крым / Перейти в фотобанк

«В странах НАТО всем известно: именно Украина нарушила в Керченском проливе территориальные воды России. Поэтому в альянсе уже давно замолчали на эту тему», — подчеркнул сенатор Алексей Пушков.

Членство Украины в НАТО

Глава Пентагона на пресс-конференции в Киеве произнес фразу, которая хоть уже и стала дежурной, но всё же так приятна уху украинских политиков — США «поддерживают оборонную реформу Украины и ее стремление стать членом НАТО».

«Ни одна третья страна не имеет права вето на вступление в НАТО. Украина имеет право решать свою будущую внешнюю политику без внешнего вмешательства. Я скажу, что наша поддержка украинского суверенитета является непоколебимой, и мы будем продолжать работать вместе для того, чтобы заверить, что мы в правильном месте, и Украина может себя защитить», — добавил Остин.

Хотя летом этого года чиновники Белого дома на протяжении нескольких недель уходили от ответа на прямой вопрос, поддерживает ли администрация вступление Украины в Альянс или хотя бы предоставление ей плана действий по членству (ПДЧ). Как объяснил в интервью изданию Украина.ру американист Дмитрий Дробницкий, американские власти не знают что делать с Украиной. С той самой постмайданной Украиной, архитекторами которой были лично Джо Байден и Виктория Нуланд, нынешние президент США и заместитель госсекретаря по политическим вопросам соответственно. На протяжении почти 30 лет Украина радуется, что США вмешиваются в её выборы © РИА Новости, Николай Лазаренко / Перейти в фотобанк

Что касается вступления Украины в НАТО, то накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что это стало бы наихудшим сценарием, поскольку оно выходит за «красные линии» национальных интересов России, и это тот сценарий может вынудить Москвы принять активные меры для обеспечения собственной безопасности. Киев, очевидно, рассчитывает, что американские товарищи непременно встанут на его сторону (они же заверяют во всесторонней поддержке, на которую можно рассчитывать!), но не тут-то было.

Бывший посол США в Киеве Джон Хербст в эфире телеканала «Апостроф TV» заявил, что Украине не следует ждать помощи от американцев в случае военного столкновения с Россией. Она может рассчитывать на поставки вооружений, но размещать военных на территории Украины администрация Джо Байдена не намерена.

Война и мир в Донбассе

Главы оборонных ведомств не обошли стороной конфликт в Донбассе. Таран прямым текстом сказал, что Киев ждет от Вашингтона различную помощь: и дипломатическую, и военно-техническую.

«Мы ожидаем, что США и далее будут поддерживать нашу независимость, территориальную целостность и всеми доступными методами сдерживать Россию от дальнейшего распространения агрессии, от дальнейшего перерастания вооружённого конфликта в полномасштабную войну», — заявил он.

И благоприятный ответ не заставил себя долго ждать.

«Давайте четко говорить, что Россия начала эту войну и Россия является тем камнем, который препятствует мирному урегулированию. Они начали нарушать территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы будем с нашей стороны делать всё возможное, чтобы поддерживать Украину, разрабатывать возможности защиты её территориальной целостности», — высказался Остин. Александр Рар: США и Европа опасаются возвращения России-империи и потому ведут борьбу за Донбасс © РИА Новости, Михаил Климентьев

Только урегулирование конфликта зависит не от Москвы — такого же гаранта Минских соглашений, как Германия и Франция, — а от сторон этого вооружённого конфликта, то есть от Киева и народных республик. Однако на этот факт, зафиксированный в «Минске-2», где стоит подпись президента Украины, мировое сообщество предпочитает закрывать глаза.

Накануне визита главы Пентагона Киев получил очередную партию военной технической помощи от правительства США. Министр обороны Украины в присутствии своего коллеги не скупился на похвалу американских средств: «Помощь от США увеличивает наши возможности. Наша система связи на передовой базируется на американских средствах радиосвязи, средствах криптозащиты, она позволяет нам выполнять задачи и держать в тайне наши переговоры от российских средств перехвата».

Однако вместе с пряником о «российской агрессии» от Остина последовал и кнут: он напомнил украинской стороне, что с 2014 года США выделили более 2,5 млрд долларов на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и для обеспечения территориальной целостности и защиты территориальных вод. Более того, по словам главы Пентагона, американская помощь повышает боевые способности Украины на море, поскольку поставляются корабли класса Island и ещё будут поставляться скоростные корабли класса Mark 6.

Администрация 44-го президента США демократа Барака Обамы отвечала отказом на просьбы Киева о военной помощи, зато их удовлетворил его преемник республиканец Дональд Трамп, в частности он разрешил поставки переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin. Нынешний хозяин Белого дома Джо Байден также одобрил пакет военной помощи Украине на сумму 60 млн долларов.

«Визит Ллойда Остина на Украину кардинально ничего не изменит. Судя по итогам визита Виктории Нуланд в Москву и по тому, что сейчас происходит в Киеве, дело движется к замораживанию конфликта. Эта ситуация устраивает все стороны: и в Донецке,Луганске, и в Киеве, и в Вашингтоне», — заявил в интервью изданию Украина.ру директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

По его словам, в ходе поездки в Москву Нуланд не упоминала Россию как сторону конфликта в Донбассе, потому что США заинтересованы в позитивном нейтралитете России в случае обострения ситуации с Китаем. Зачем дразнить Кремль в этой ситуации? Поэтому Нуланд как опытный политик и дипломат обошла стороной эти острые углы.

«Если обострится конфликт в Донбассе, одна часть граждан Украины будет требовать решительных действий, а другая часть будет требовать мира любой ценой. В этой ситуации Зеленскому можно будет только посочувствовать. Пока, судя по всему, он все же стремится понравиться первой части. Но в любом случае такая двойственность позиции ведёт к замораживанию ситуации. Я думаю, очередей в военкоматах не будет. Сейчас не 2014 год и план по призыву в Тернопольской области был выполнен аж на 15%. Это самая «патриотическая» область Украины», — сказал украинский политолог.