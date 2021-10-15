Американское издание BuzzFeed News опубликовало большой материал, который рассказывает о настоящей сенсации. Как оказалось, Министерство юстиции США ведет расследование в отношении группы американских ультраправых, которые совершили военные преступления на Донбассе — включая убийства, похищения, пытки

Изначально по этому делу проходил печально известный Крейг Лэнг, который с 2015 года воевал в составе националистических добробатов, а затем вместе с соучастником застрелил и ограбил у себя на родине супружескую чету. Однако, он совершал такие преступления и в Украине. Как полагают в Министерстве юстиции США, Лэнг пытал и убил несколько мирных граждан Украины — после чего захоронил их тела в безымянных могилах.

Больше того, у боевика были соучастники из числа других граждан США. В материалах расследования фигурируют семеро американцев с ультраправыми взглядами, которые поехали на Донбасс ради защиты белого арийского дела, вступив в ряды запрещенного в России «Правого сектора». Как подозревают следователи, они также избивали местных жителей — а иногда даже их топили. И американское правосудие расценивает эти действия именно как военные преступления — хотя такой самокритичный подход совершенно нетипичен для американской Фемиды.

«В Соединенных Штатах расследования в отношении американских граждан по подозрению в совершении военных преступлений на территории других государств — невероятная редкость. Эксперты скажут вам, что еще ни один человек не попал под суд и, тем более, не был осужден в соответствии с американским Законом о военных преступлениях… Министерство юстиции США и ФБР пошли на невиданный шаг: они начали расследование против семерых американских граждан, включая Лэнга, в соответствии с федеральным законом о военных преступлениях», — пишет об этом журналист Кристофер Миллер. Судьба «Азова» и будущее Зеленского: как украинские националисты вмешались в политику США © РИА Новости, Оксана Джадан / Перейти в фотобанк

Как сообщает BuzzFeed News, подробности расследования американских преступлений на Донбассе были изложены в запросе Министерства юстиции США, направленном в адрес Генеральной прокуратуры Украины еще в 2018 году, а также в двух документах, которые прислали в ответ на этот запрос украинские прокуроры.

Кроме того, американские журналисты опросили хорошо осведомленных лиц, включая высокопоставленного чиновника украинских правоохранительных органов, бывшего чиновника Национальной полиции Украины, и других украинских правоохранителей. Все они помогали в этом расследовании агентам из ФБР, и хорошо знакомы с материалами дела.

Украинские правоохранители подтвердили основное содержание обвинений, а двое американских ультраправых — Далтон Кеннеди и Дэвид Клеман — уже дали показания федеральным агентам. Судя по всему, они предоставили доказательства совершенных в Украине преступлений. Причем, оба этих американца имеют характерные взгляды и запечатлены на фотографиях с нацистским приветствием. Больше того, у Минюста США находятся материалы с фиксацией совершенных на украинской территории пыток, в виде фотографий и видео. Хотя, при этом, в американском правительстве официально не подтверждают и не отрицают факт этого продолжающегося расследования.

Согласно данным BuzzFeed News на украинской стороне конфликта воевали более сорока американских граждан. Причем, американские журналисты еще раз озвучивают тот факт, что постмайдановская Украина представляет собой глобальный полигон и организационно-учебный центр для расистов со всего мира, который приезжают на Донбасс, чтобы поучаствовать там в «сафари».

«Есть среди них и ультраправые экстремисты, которые сосредоточили свое внимание на Украине — месте, которое превратилось в тренировочную площадку для такого рода людей. По мере подъема ультраправого экстремизма в Соединенных Штатах рос и интерес американских белых супрематистов к деятельности украинских военизированных ультраправых группировок, которые добились определенных успехов в деле развития и активного продвижения своих организаций и движений. Среди них оказались агрессивные неонацисты, к примеру, из американского движения Rise Above Movement, которые ездили на Украину, чтобы знакомиться и тренироваться вместе с членами украинских ультраправых группировок, а затем «экспортировать» полученные навыки в Соединенные Штаты», — пишет об американских боевиках в Украине Кристофер Миллер.

Американские и австрийские ультраправые создали на Донбассе собственную группировку под названием Task Force Pluto («Оперативный отряд Плутон»), названную в честь бога загробного мира. Лидером этого формирования был именно Крейг Лэнг, а сама она базировалась на военной базе, расположенной в шахтерском городе Новогродовка. Как сообщил один из американцев — Куинн Рикерт — Лэнг похитил там местного жителя, долго пытал человека в камере, а затем увел его и убил.

По словам Рикерта, у него есть видеозапись этого преступления. Причем, он подтвердил, что такие убийства случались на этой базе неоднократно, и в них участвовал австрийский ультраправый Бенджамин Фишер. После пыток Лэнг вытаскивал пленных на улицу, убивал их, а затем закапывал их тела в поле недалеко от базы. Кроме того, он избивал и топил женщину, а Фишер делал ей уколы адреналина — чтобы она не теряла сознание. В то время как другие иностранные нацисты снимали эти муки на камеру. А потом даже выкладывали свои записи в облачных хранилищах интернета — где их, скорее всего, скачали американские следователи.

Как сообщил журналистам BuzzFeed News другой американский солдат, боевики «Плутона» «питали особую страсть к смерти и пыткам». Судя по всему, они в принципе игнорировали любые украинские законы. В документе Минюста США говорится о том, что в 2017 году Крейг Лэнг и один из его ультраправых соратников «вернулись на Украину с намерением спланировать и осуществить вооруженную атаку на украинский парламент». И Лэнга задержали по прибытии в украинский аэропорт с оружием — хотя это не принесло американцу каких-либо больших неприятностей.

Почему же они начались сейчас? По мнению авторов статьи, активность американского правосудия усилилась после победы Джозефа Байдена, который призвал к решительной борьбе с ультраправыми террористами. А они прошли за эти годы интенсивную военно-идеологическую тренировку на территории Украины, приобретая там навыки убийц вместе с уверенностью в собственной безнаказанности.

«Это расследование Минюста США и ФБР стало первой попыткой привлечь американских добровольцев к ответственности за их предполагаемые преступления в Украине. Помимо того, что это дело направлено на борьбу с военными преступлениями, оно позволяет Минюсту «поставить еще одну галочку», поскольку оно также направлено против ультраправых экстремистов. Администрация Байдена уже обозначила, что одним из ее ключевых приоритетов является борьба с экстремизмом», — констатирует BuzzFeed News. Планировавшего примкнуть к «Азову» американца посадили в тюрьму на 2,5 года © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Они хотят сделать Крейга первым американцем, которого будут судить по Закону о военных преступлениях в Соединенных Штатах», — рассказал журналистам осведомленный анонимный источник, который помогал ФБР в расследовании этого дела.

И это хорошая новость. Потому что правда о преступлениях расистов из «Оперативного отряда Плутон» приоткроет для мира правду о преступлениях украинских ультраправых, которые регулярно происходят в Украине после победы Евромайдана.