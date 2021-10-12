Вручение Нобелевской премии мира главреду российской «Новой газеты» Дмитрию Муратову, судя по всему, больше всех потрясло навальнят - сторонников российского же оппозиционера Алексея Навального, уверенных, что больше всех Нобелевки достоин их шеф, отбывающий срок в тюрьме

Посажен он туда формально не так за «борьбу с режимом Путина», как за финансовое мошенничество. Но в глазах своих сторонников быть борцом он не перестал. И потому ярче и эксцентричнее всех, на мой взгляд, свое отношение в решению Нобелевского комитета высказал экс-глава штабов Навального Леонид Волков: «А я как поборник свобод человека, безусловно, поддерживаю Ваше неотъемлемое право поблевать». Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/

Мощно, да? С такими соратниками и сподвижниками и враги не нужны. И это притом, что сам Навальный лично и вполне благородно высказался насчет более удачливого конкурента: «От всей души поздравляю Дмитрия Муратова и «Новую газету» с Нобелевской премией мира. Это заслуженная награда, и символизм даты напрашивается. Накануне было 15-летие убийства журналистки Анны Политковской (увы, не единственного убитого журналиста «Новой»), и это напоминает нам, какую высокую цену приходится платить тем, кто отказывается прислуживать власти». Муратов не остался в долгу и сказал, что сам бы он, заседая в Стокгольме, отдал бы премию Навальному. Но поскольку не судьба, то премию (около 1,14 млн. долл.) он частично перечислит в фонд «Круг добра», помогающий детям с редкими заболеваниями, например, со спинальной мышечной атрофией (СМА).

Но и это не подошло навальнятам. Журналист Дмитрий Колезев в соцсетях наваял: «Думаю, осторожный и опытный Дмитрий Муратов не хочет, чтобы в Кремле его воспринимали как инструмент, которым мировая общественность щелкнула Путина по носу. Поэтому часть нобелевской премии он обещает отдать в фонд «Круг добра», который помогает детям с СМА. Фонд учрежден с подачи Владимира Путина. То есть, все красиво — отдает детям. Но — через фонд Путина. Дипломатично».

А все почему так? Да потому, что, конечно же, чисто номинально навальнята и прочие недовольные уверены, что, кроме Навального Нобелевской премии мира более достойны та же Светлана Тихановская, которая до сих пор типа возглавляет протесты против Александра Лукашенко в Белоруссии и тоже лично поздравила Муратова с премией. Или Грета Тунберг, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), «Репортеры без границ», Джо Байден, Ангела Меркель или даже Билл Гейтс из тех 329 человек и организаций, выдвинутых в этом году на награждение — кто за что и каждый за свое, но крайне нужное и как бы благородное.

Их не волнует даже тот факт, что, по данным телеканал «360», «Новая газета» и сам Муратов шесть раз номинировалась на Нобелевскую премию мира. Может быть, потому, что руку к этом неизменно прикладывал еще один «мирный нобелиат», экс-президент СССР и совладелец газеты Михаил Горбачев.

Второй момент: любовь и волнения в террариуме единомышленников вызывает, конечно же, банальная и тривиальная «жаба» — зависть, которая не дает покоя и застит разум: почему его, а не меня? И тут особо комментировать нечего.

Кроме констатации: с завистью нужно бороться нещадно, ибо она истязает того, кто завидует, а не того, кому завидуют.

И наконец, третье, кажется, самое главное: все довольные и особенно недовольные борцы за все хорошее против всего плохого, особенно в России, начинают понимать еще одно важное обстоятельство в отношении Запада к себе, любимым — колоссальную и принципиальную разницу между броском и кидком. Бросок — это внезапное перемещение чего-то или кого-то куда-то, а вот кидок — это, увы, обман и оставление кого-то наедине с невыполненными обещаниями, данными ему в начале акции.

Так и коллективный Запад в погоне за своими миражами в политике и особенно — в борьбе за власть и смену режимов там, где они Западу не нравятся, бросает в бой своих наемников, как смертников на амбразуру. А когда цели по разным причинам не достигаются, то легко и непринужденно кидают несчастных «борцов», как отработанный расходный материал, за ненадобностью. По равнодушному и удобном принципу «оказанная услуга таковой уже не является».

И как провидчески писала Марина Цветаева, «уж сколько их упало в эту бездну, разверзтую вдали»! Несть им числа, и имя им — легион только за последние пару-тройку лет и в разных странах.

Вспомним, например, 38-летнего Хуана Гуайдо экс-спикера парламента в Венесуэле, которого по желанию США, недовольных итогом президентских выборов-2019, подтолкнули к тому, что он сам себя провозгласил президентом, принял соответствующую присягу и даже был признан в этом качестве 50 другими странами мира. И что? На волне американского давления и продавливания идеи объехал часть Латинской Америки, где ему жали руки, дежурно и протокольно тискали и похлопывали по плечам, и вернулся домой. А там за него не голосовали. И в итоге сняли с поста спикера парламента и а также лишили депутатской неприкосновенности.

Но законные власти Венесуэлы его не трогают. По ряду причин, в том числе, и гигиенических. Но главным образом политических: Гуайдо в Венесуэле — никто и зовут его никак. Точно так же он больше не интересен и американским заказчикам этой авантюры, в которую его втравили.

Такая же судьба и у упомянутой 39-летней бывшей домохозяйки Светланы Тихановской, в прошлом году ставшей политиком поневоле и тоже провозглашенной «президентом Белоруссии» в пику законно избранному Александру Лукашенко. Умеренная кроваво-буйная и шумная волна протестов захлестнула эту страну, спровоцировала санкции против страны и ее официального руководства и разрушительно-разорительную международную изоляцию.

И что? А тоже ничего: народ за Тихановскую не голосовал, а ее призывы делать больно Белоруссии и белорусам, чтобы стало больно и президенту Лукашенко окончательно делегитимизируют и ее саму, и ее претензии на власть. А также — в отличие от венесуэльского Гуайдо — лишают Родины, куда она не может въехать, ибо там ее ждет тюрьма — Лукашенко с такими вещами не шутит.

А что Запад? А он, как и большинство народа Белоруссии, безмолвствует. А что он может поделать, кроме периодической «гальванизации «президента Светы» какими-то деньгами и приглашениями выступить.

В полной мере на себе кидок Запада испробует сегодня и российский уже упомянутый «вождь оппозиции» 45-летний Навальный. В прошлом году он даже здоровьем рискнул, чтобы на деньги Запада раскрутиться в оппозиционную звезду первой величины, равную своему вечному оппоненту — президенту России Владимиру Путину. Типа по замыслу врагов пил «Новичок», под присмотром врачей якобы валялся в клиниках в Европе, его сторонники организовывали акции протеста и «шатали Кремль».

И Запад решил внедрить «главного борца» обратно в российскую среду, чтобы либо возглавил протесты и победил, либо в тюрьме стал сакральной либо жертвой, либо «иконой протеста». И Навальный в тюрьму попал. Но кому он, вышедший в тираж на шконке, сейчас нужен или интересен? А Путин-то по-прежнему сидит в Кремле.

Или кто в Афганистане сейчас поставит хоть ломаный афгани на сбежавшего президента 72-летнего Ашрафа Гани, который был воплощением западной демократии в этой стране и даже проводил реформы в интересах женщин и ЛГБТ-сообщества? Правильно, никто. Потому что мертворожденное не дает плодов и потомства. И Гани сейчас никому не нужен.

Сегодня все с интересом наблюдают эпопею с возвращением в Грузию лидера самой первой на постсоветском пространстве «цветной» революции роз-2003 экс-президента 53-летнего Михаила Саакашвили, позорно убежавшего из своей страны осенью 2013 года. Запад долго юзал его, как заезжего реформатора в Украине, но потом все же в вентиляционном люке фуры с петрушкой переправил в Грузию — бросил опять воевать за западную демократию. И не исключено, чтобы избавиться, как от политически обанкротившегося токсичного и безмерно авантюрного актива, который просто надоел своей явной и тотальной бесполезностью.

А это и напоминает кидок по-грузински. Сейчас Михо в тюрьме политически и протестно голодает. Но, по общему мнению, победить он сможет, если сама грузинская власть даст слабину. А нет, то «икона» так и рискует сгнить в тюрьме.

И в этом плане указанные персонажи — это пример для нынешней Украины, где вовсю силу и во исполнение всех западных задач разворачивается президент 43-летний Владимир Зеленский. Он спешит, гонит волну, узурпирует власть, готовится поскорее распродать страну или бросить ее в топку войны Запада с Россией за западные же интересы и ценности. И не хочет понимать, что мир, Запад в первую очередь, начинает уставать от него и от Украины. И вполне может оставить Зеленского как отработанный и не справившийся актив — наедине с его же проблемами.

И вот тогда Зеленскому за счастье покажется даже судьба двух его «цветных» предшественников — Виктора Ющенко и Петра Порошенко. Их тоже Запад бросил на «демократию» в Украине. И даже не кинул их, когда у них практически ничего не удалось. Наоборот — после провала «оранжевого цветняка» Запад фактически запретил президенту Виктору Януковичу трогать Ющенко, а Зеленскому сейчас — Порошенко. Потому что эксперимент пока продолжается. Но кто и кому запретит трогать Зеленского, если все рухнет в ту самую цветаевскую бездну, разверстую вдали?