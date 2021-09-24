В пятницу, 24 сентября, прошло уже двое суток с момента покушения на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира. Тогда, 22 сентября, был тяжело ранен водитель, а сам Шефир отделался шоком, о котором тут же сообщил руководитель пропрезидентской парламентской фракции «Слуг народа» Давид Арахамия

Преступление, нераскрытое в течение первых суток, вряд ли будет раскрыто вообще. Во всяком случае, статистика свидетельствует, что 80 процентов преступлений, не раскрытых по горячим следам, остаются нераскрытыми, "висяками".

Но в данном случае ситуация несколько другая. Как мы писали, преступники не найдены и, скорее всего, найдены не будут. И в данном случае именно потому, что они известны адресатам — президенту Зеленскому и его помощнику Шефиру. Таким образом полностью подтверждается наша версия о том, что сам Сергей Шефир, как и президент Украины Владимир Зеленский, в курсе того, кто и из-за чего совершил это покушение.

Просто, скорее всего, не могут в этом признаться по политическим и другим мотивам. Захар Виноградов, кто он © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

И если даже разборки между организаторами и жертвой и произойдут, то на неофициальном уровне. И тогда мы просто никогда не узнаем о них. Или не сможем связать их «случайную» гибель с покушением на Шефира. Организатор покушения может «выпасть из окна», дважды выстрелить себе в голову из ружья, пропасть без вести, поскользнуться у бассейна и неудачно упасть на кафель, выпить чего-то не того…

Все эти варианты взяты нами не из детективов, а из арсенала украинских киллеров-ликвидаторов, уничтоживших в последние 15-20 лет в Украине значительное число людей, имевших отношение к бизнесу и политике. Впрочем, может быть жертва и организатор покушения договорятся полюбовно и разрешат свои споры без смертей и криминальных последствий, что тоже не исключается.

Возможен вариант всплытия данных, но уже в виде случайности или оплошности исполнителей (как было, например, с участником убийства журналиста Георгия Гонгадзе — Пукачем, который после нескольких лет нелегального положения позвонил дочери, чтобы поздравить ее с днем рождения и был вычислен своими бывшими коллегами, прослушавшими телефон дочери именно в эти дни). Впрочем, как это часто бывает, киллеров может уже не быть в живых или как минимум их нет на Украине.

Попробуем разобрать, для понимания общей ситуации, три основные версии этого преступления.

Первая версия. Покушение совершенно российской спецслужбой с целью устрашения Зеленского за его антироссийскую позицию. Эта версия выдвинута ближайшим окружением Зеленского с целью использовать преступление для повышения рейтинга президента Украины у избирателей.

На самом деле, тут ничего между собой не вяжется. Непонятно, почему устрашать Зеленского за его антироссийские высказывания надо именно через Шефира? Почему, если бы такая цель и была, это не сделать напрямую? Неочевидное, но вероятное. Кто Зеленский для США, Европы, Украины и России

Но самое главное, что всем в России, кто занимается украинской политикой, хорошо известно, что Зеленский всего лишь исполняет роль антироссийского президента Украины, навязанной ему Вашингтоном. Это — не предположение, а аксиома. Исполняет талантливо, с экспромтами и огоньком, присущим опытному члену Клуба веселых и находчивых. Но не он хозяин в этой игре.

Тогда, если это так, в чем смысл устрашения со стороны российских спецслужб? Какой смысл устрашать исполнителя, если хозяин легко заменит его другим исполнителем? Да и исполнитель никогда по своей воле (если испугается, например) не сможет сменить партитуру игры.

Вторая версия. Это покушение организовано олигархами, недовольными принятием закона об олигархах. Ну, закон все равно принят. И надо быть совсем недалеким олигархом (а таких среди украинских олигархов нет), чтобы не понимать, что такие действия не только не остановят власть (и принятие закона, что и произошло), а только еще более укрепит режим в решении принять этот антиолигархический закон.

К тому же, этот закон принимается в пакете законов, предписанных Украине Вашингтонским обкомом и в этом смысле, как и в предыдущей версии, не имеет значения, кто будет проводить закон в жизнь — не будет Зеленского, его все равно примет тот, кого США посадят в кресло президента.

К счастью или к сожалению (это для кого как), украинские олигархи уже не могут влиять на принятие таких судьбоносных для страны вопросов, как выборы главы государства.

Третья версия. Покушение совершено в связи с бизнес-интересами Шефира. Эта версия кажется нам более вероятной, хотя и с не которыми нюансами.

Шефир, как и сам президент Зеленский, занимается в сфере бизнеса в основном (то есть по-крупному) шоу-бизнесом — «»95-ый квартал» и все, что крутится вокруг этого — «Лига смеха», киноиндустрия — их с Зеленским общий и главный бизнес. Но в этом смысле на Украине у них конкурентов нет. Да и за пределами Украины, например, в России — тоже. Все их бизнес-проекты — очень успешны и уже состоялись (например, несколько сезонов сериала «Сваты»). И представить себе, что за это их кто-то будет убивать, можно только в случае, если попадешь в качестве одного из героев в фильм «Слуга народа»…

Тут, скорее всего, другое. Став президентом, Зеленский, скорее всего из лучших побуждений, вынужден содержать в парламенте фракцию «Слуг народа» — а это уже коррупция. Как это и бывает в жизни, когда добро существует только благодаря поддержки зла…

Чтобы содержать крупнейшую фракцию парламента Украины, необходимы не просто большие деньги, а очень больше — доходящие до 1,5—2 миллионов долларов в месяц. Возможно, больше. И вот тут-то и начинается коррупция и все связанные с ней издержки и риски. Деньги можно собрать из нескольких источников — это часть таможенных черных сборов — то есть нелегально вывезенные через Одесскую таможню товаров поступает прямиком в Офис президента, как это было, например, при Порошенко. Поэтому-то каждый президент начинает с того, что меняет руководство таможенного комитета и руководство таможни в Одессе, через которую и идет основная контрабанда. Предупреждение президенту. Что могло стать причиной покушения на главного советника Зеленского © hromadske.ua

Кстати, принятые СНБО санкции по отношению к главным контрабандистам Украины ничего не изменили в их жизни (они по большей части проживают за границей), хотя, возможно, и увеличили приток средств от них в Офис президента.

Второй путь — получение средств от бизнеса, который хотел бы получать госзаказы («Большая стройка»).

Третий — негласная торговля хлебными должностями в государстве: губернаторов, руководителей той же таможни и так далее.

Конечно, во всех этих случаях между президентом и деньгами должна быть прокладка, то есть человек, который их принимает и раздает адресатам, то есть членам фракции «СН» У Порошенко таким человеком был Александр Онищенко, который после бегства с Украины раскрыл вышеописанную технологию.

По мнению ряда украинских экспертов, такую неофициальную роль «кассира» при Зеленском исполнял Сергей Шефир. И вот тут уже возможны варианты. Кто-то не получил уже оплаченную должность. Или получил, но был спустя короткое время уволен за нарушение или профнепригодность, или по какой-то другой причине. Вернуть за несостоявшееся назначение (или не полностью состоявшееся) Шефир не может — они уже розданы членам фракции и аппарату Офиса президента (у всех у них зарплаты — минимальны).

Вот и возникает коллизия — тайные, оплаченные договоренности не выполнены или выполнены не в полной мере, а денег уже нет. Отсюда конфликт, перерастающий в покушение.

Кстати, косвенным подтверждением такого конфликта является факт крупной ссоры между Зеленским и Шефиром, о котором знают очень многие, но почти никто не знает ее причин.

В этом смысле, конечно, и Зеленский и Шефир знают, кто является инициатором покушения. Знают, но не будут об этом говорить открыто по известным, выше описанным причинам.

А уж как они поступят — отомстят, решат вопрос, вернув деньги, или найдут какой-нибудь другой способ «закрыть тему», — мы, скорее всего, уже никогда не узнаем.