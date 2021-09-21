После краткого перемирия на празднование Дня независимости на Украине начал раскручиваться новый виток спирали ненависти. Глубоко больному обществу нужно найти психологическую компенсацию за системные неудачи в политике и экономике, потому, используя малейшие поводы, оно отыгрывается на беззащитных согражданах

Целый ряд скандалов, привычно раздутых майданными СМИ и «активистами», иначе как проявлениями морального террора и назвать нельзя. С другой точки зрения, а чего мы хотим от режима, который исторически, идеологически, политически опирается на взращенную германским фашизмом бандеровщину? Подавление инакомыслия и системные проявления ксенофобии на Украине охотно не замечают на Западе, зато регулярно ощущают на себе многие граждане незалежной колонии. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Служащая киевской мэрии Елена Фиданян осмелилась добрым словом вспомнить советскую газировку и пятикопеечный проезд в метро, и ее сразу начали травить в социальных сетях — почти как виновницу голода и ГУЛАГа. Ситуацию слегка ошарашенно прокомментировал народный депутат Максим Бужанский: «Не спрашивайте, какое отношение имеют лагеря к воспоминаниям о газировке без сиропа, видимо, выпил газировку, очнулся в лагере…»

В Хмельницком наряд полиции прибыл на вызов местной жительницы, потому что неизвестный выбросил с восьмого этажа кота, один из полицейских заговорил по-русски. Вызвавшая наряд «активистка» про животное сразу забыла: «Какой кот? Обращайтесь по-украински. Есть закон Украины, вы не имеете права говорить по-русски! Я не понимаю язык агрессора». О дальнейшей судьбе кота не сообщается.

Нечистая «совесть Меджлиса» Айдер Муждабаев на ютубе клеймит легендарных русских рок-музыкантов (даже тех, кто симпатизирует Майдану): «Если бы они были такими, как говорили, то переехали бы на Украину, встали на сторону добра. Потому что по эту сторону фронта добро». В списках враждебных бандеровскому «добру» не только «Чайф» или «Крематорий», но и полностью лояльные Киеву «Машина времени» и «Аквариум». «В общем, все, кого я слушал с юности, скурвились», — завершает свой пламенный спич господин Муждабаев. Муждабаев провозгласил себя президентом Украины © кадр из видео Youtube-канала Айдера Муждабаева

Сайт «Политнавигатор» сообщает, что в Одессе развернулась травля школьной учительницы истории за то, что она посмела озвучить факты о роли УПА* в Волынской резне. «Что это за бред?— возмутилась волонтёр "Центра помощи участникам АТО" некая Наталья Кручинина. — Как в наше время таких учителей к детям допускают?» «Где проигрывает учитель, туда приходит оккупант, и мы это в 2014-м увидели. Может, уже стоит прекратить эти московские выдумки нашим детям в головы вкладывать?» — отметился представитель «Института национальной памяти» в Одессе Сергей Гуцалюк. То есть десятков тысяч убитых поляков просто «не было» — и далее травля несогласных по известному сценарию.

Донецкий журналист Игорь Гомольский точно определяет суть охватившей Украину «охоты на ведьм»: «Мешает мова — вали в Ростов!» — замечательный пример хитрожопого радикального дискурса. То есть понимаете, да? Это не они радикальны, и нападают тоже не они. Не им мешает язык ваших отцов и дедов. Не им есть дело до того, на каком языке вы общаетесь. Агрессором выставляют именно вас. А они такие прямо няши-стесняши, лишенцы и жертвы. При том что гнобят и запрещают именно они. И статус-кво нарушили они. Объяснять бесполезно. Все-все они знают и понимают. Но в этом же вся суть украинского радикализма — быть мразью, но типа из лучших побуждений…»

В скорой перспективе природный газ будет обходиться украинским потребителям до 20 грн/куб. м, а плата за отопление однокомнатной квартиры может достигнуть 7000 гривен. Высокие цены на газ приведут к дальнейшему росту и без того высоких цен на коммунальные тарифы и продукты питания, а многие предприятия будут вынуждены просто остановиться, как уже встал Одесский припортовый завод. Дорогой газ добивает остатки украинской промышленности: остановлен Одесский припортовый завод © Facebook, Одеський припортовий завод

Рождаемость в прошлом году упала до самого низкого уровня за всю историю украинской независимости — 7 новорожденных на 1000 человек, причем на одного рождённого приходилось два умерших. Везде гомерическое воровство: например, по данным специальной комиссии Верховной Рады, имущество главного транспортного перевозчика страны «Укрзализныци» после «революции гидности» разворовано на треть. А в мировом рейтинге «Бренды стран» (FutureBrand Country Index) за 2020 год Украина, несмотря на всю вожделенную «декоммунизацию» и «украинизацию», пребывает в самом хвосте списка развитых стран мира: на 71 месте из списочных 75 (для сравнения: Россия на 31 месте, Израиль на 22, США на 13).

Зато в Киевском национальном университете культуры и искусств с большой помпой открыли первый в мире факультет «Тик-Тока», а в Валковском районе Харьковской области установлен рекорд по одновременному пересвисту местных свистулек — и значит, мечта украинского обывателя о Европе становится ближе с каждым днём.

* Деятельность организации запрещена в России