Украина готовится отпраздновать тридцатилетие своей независимости. Причем речь идёт о «независимости» от Советского Союза, одним из соучредителей которого была та самая Украина и в котором украинцы являлись одним из основных государствообразующих этносов

Сейчас советский период истории Украины официальная пропаганда пытается представить вражеской «оккупацией», «колониальной» эксплуатацией и «геноцидом» украинского народа. Следовательно, избавление от них — это и есть долгожданная свобода, праздник обретения вышиванки и народного процветания. Но все ли так однозначно?

Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Только для нужд металлургической промышленности «кляты коммуняки» построили заводы-гиганты «Запорожсталь», «Криворожсталь», Никопольский Южнотрубный завод, Запорожский ферросплавный завод, заводы им. Петровского и им. Коминтерна, Днепровский металлургический комбинат им. Дзержинского, Донецкий металлургический завод им. Ленина, Макеевский металлургический комбинат им. Кирова, Енакиевский металлургический завод, Коммунарский металлургический комбинат, Краматорский металлургический завод, «Энергомашспецсталь», Константиновский металлургический завод, металлургические комбинаты имени Ильича и «Азовсталь» им.Орджоникидзе, Броварской завод порошковой металлургии, Никопольский ферросплавный завод, Стахановский ферросплавный завод и ещё тысячи предприятий, многие из которых до сих пор являются частью станового хребта украинской экономики.

Высокотехнологическая продукция украинских предприятий поставлялась в десятки стран мира, республика имела разветвлённую систему газопроводов и нефтепроводов, мощную сырьевую базу — и не только по добыче угля и металла. Например, по производству ртути, ильменитовых, рутиловых и циркониевых концентратов Украина занимала первое место в СССР. «Советы» создали и мощнейший энергетический комплекс: Штеровская, Углегорская, Запорожская, Криворожская, Бурштынская, Змиёвская, Ворошиловградская, Старобешевская, Приднепровская, Славянская, Ладыжинская, Трипольская, Кураховская ГРЭС, а также Чернобыльская, Ровенская, Южноукраинская, Запорожская, Хмельницкая АЭС. Владимир Чемерис: Я проспорил ящик шампанского за независимую Украину © frontnews.eu

Все вышеперечисленное — лишь малая часть всего, что было построено Советским Союзом на Украине до обретения того, что сегодня пышно называется «независимостью». Более того, в 1991 году Украина вступила в эпоху независимости со второй по величине экономикой Европы и не имея никаких долгов — все долги бывшего СССР взяла на себя Российская Федерация.

Что же гордая и как бы освободившаяся от «московского ига» нация смогла создать за тридцать лет независимости? Начнём с того, что ВВП Украины до сих пор не достиг показателей такого далёкого 1991 года. Накануне пандемии (на конец 2018 года) реальный ВВП Украины составил лишь 62,7% от уровня 1991 года. При этом экономики ее соседей — Польши, Беларуси и Турции — выросли на 265%, 191% и 330% соответственно. Если сравнить Украину с Польшей, Румынией и Латвией (где ВВП на душу населения в 1992 году примерно совпадал с украинским), на данный момент Румыния по ВВП на душу населения опережает Украину в 4 раза, Польша — в 4,5 раза, Латвия — в 5 раз.

Иная методика расчёта ВВП — по паритету покупательной способности (ППС) населения на душу населения — тоже не фиксирует достижений независимой Украины. Для сравнения: по данным Всемирного банка на 2019 год, ВВП России на душу населения по ППС составляет $28 184, Польши — $34 484, Украины — $13 442. При этом на конец прошлого года госдолг Украины от первоначального нуля долларов достиг $89,6 млрд, что составляет 62,5% национального ВВП, и эта чудовищная цифра продолжает расти на наших глазах.

Просто о сложном. Почему Украина утратила независимость? © РИА Новости, Виталий Белоусов / Перейти в фотобанк Елены Кондратюк, на начало 2021 года за чертой бедности оказались более 19 миллионов украинцев — более половины фактического населения страны.

За 30 лет население Украины (без учета Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса) сократилось более чем на 14,5 млн человек, и эти оценки считаются оптимистическими, поскольку достоверной переписи населения не проводилось на Украине 20 лет. Зато рождаемость за последнее десятилетие упала на 40%, а в прошлом году уровень рождаемости достиг минимума за все годы независимости страны.

Неудивительно, что из такой страны граждане массово разбегаются. Миллионы людей эмигрировали или уехали на заработки в Россию, Европу, Америку. Только в Польше, как сообщил украинский посол Андрей Дещица, с 2014 года число заробитчан выросло в два-три раза, и сейчас в этой стране работают порядка полутора миллионов украинцев.

Праздник «альтруистов». От кого празднует День независимости Украина © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Чудовищные результаты хозяйствования самостийников можно перечислять бесконечно, но в юбилейные дни о неприятных цифрах предпочтут не вспоминать. Зато будет много пафосных слов о «патриотизме», о «светлом будущем», о «возрождении» нации и мовы. Однако об истинной цене этих слов мы вам только что рассказали.