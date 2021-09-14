Украина.ру поговорила с мамой арестованного по запросу Украины активиста Русской весны в Крыму и члена крымской самообороны Александра Франчетти, которую зовут Белла Александровна

Свою фамилию она нам отказалась назвать. Назвала только девичью — Дзалаева и сообщила, что два раза была замужем. Она осетинка. В настоящий момент живет на два города — Воронеж и Владикавказ.

Чуть позже читатели нашего издания смогут ознакомится с ее интервью, а пока мы публикуем его краткое резюме.

Имя отчество задержанного в Праге сына — Александр Станиславович Франчетти. Почему у него итальянская фамилия, Белла Александровна также отказалась пояснить. Александру 48 лет. По профессии он тренер тхэвондо. Также, по ее словам, он в Праге в свое время закончил вроде как курсы фитнеса, арендовал в столице Чешской республики после этого залы, где и проводил с клиентами занятия по фитнесу.

В 90-х годах он женился Чехии на грузинке по имени Нона, которая имела чешское гражданство. В этом браке у него родилась дочь Дия, которой уже 19 лет. Мать не может сказать, развелись ли они с Ноной или нет. Она не может сказать, было ли у сына чешское гражданство или нет. Возможно, у него вид на жительство в этой стране.

До момента задержания Александр проживал в Севастополе. Время от времени он ездил Прагу, где навещал дочь и проходил лечение от последствий боррелиоза (его в Крыму укусил клещ). Его поездки в Прагу становились причиной упреков матери, которая боялась, что его могут там задержать из-за участия в Русской весне в Крыму (данные Александра Франчетти есть на сайте «Миротворец»).

В этот раз, по словам матери, он поехал в Чехию на машине через Россию, Прибалтику и Польшу.

Он также хотел навестить дочь и пройти курс лечения. Дело в том, что именно чешские врачи сумели поставить правильный диагноз и выбрать правильную методику лечения. Поэтому Франчетти и ездил в Чехию. У него есть наследственная болезнь, которую усугубляют последствия поздно выявленного боррелиоза. У него может сильно опухать тело. Мать боится, что в заключении сыну станет плохо.

По ее словам, ей уже звонила российский консул в Чехии и заверила ее, что Александра не выдадут на Украину.

Белла Александровна сообщила Украина.ру, что действительно Александр Франчетти участвовал в крымской самообороне и даже был награжден за это медалью. В ближайшее время издание Украина.ру опубликует интервью мамы Александра Франчетти.