Администрация президента США Джо Байдена постепенно выстраивает вертикаль по противодействию газопроводу «Северный поток-2» («СП-2») и закрепляет за Украиной роль главного «противника трубы», который должен держать эту тему в поле зрения и воплощать протесты

Владимир Скачко: кто он © https://vesti-ukr.com/ Энтони Блинкен назначил старшим советником Госдепа по энергобезопасности Амоса Хохштейна, который до октября прошлого года работал топ-менеджером в наблюдательном совете украинского «Нафтогаза». Теперь пан Хохштейн получил прямое напутствие шефа: «Непосредственной задачей будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод «Северный поток-2».

А сегодня, 8 сентября 2021 года, стало известно, что днем ранее приступила к выполнению обязанностей нового ответственного за формирование политики в отношении Украины, а также Польши, Беларуси, Молдовы, Чехии и Венгрии Робин Данниган. Другими словами, Данниган в Госдепе будет отвечать за политику США в отношении Восточной и Центральной Европы.

На сайте Госдепа о ней дежурно и официально сказано следующее: «Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря по энергетической дипломатии в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента с августа 2014 года. В этой роли она руководит энергетической дипломатией США, чтобы обеспечить использование энергетических ресурсов для содействия глобальному экономическому росту и стабильности и укрепления национальной безопасности США.

Г-жа Данниган, карьерный сотрудник Высшей дипломатической службы, присоединилась к Государственному департаменту в 1992 году. Она служила за границей во Вьетнаме, Чили, Турции, на Кубе и в Сальвадоре. На этих должностях она активно работала над продвижением энергетических и торговых интересов США, в том числе участвовала в качестве члена американской команды в переговорах по Соглашению о свободной торговле Транстихоокеанского партнерства (ТТП). В Вашингтоне в число назначений Данниган входили должности директора Управления по Европе, Западному полушарию и Африке в Бюро по энергетике, а также должности в Бюро по делам Ближнего Востока и в штате Государственного секретаря в Оперативном центре.

Алексей Паевский: Пока энергия из водорода дорогая, но скоро все изменится © Facebook, Алексей Паевский

В этом сообщении не сказано, что Данниган, уйдя с «этажа» в Госдепе, с 2018 по 2021 год работала в посольстве США в Австрии: была сначала заместителем главы дипломатической миссии США, а потом поверенной в делах своей страны в Вене. Но не это главное. Как и ее нынешний куратор в вопросах энергетики Хохштейн, Данниган одной из первых выступила против строительства «СП-2» и на одной из политических конференций еще в ноябре 2015 года максимально четко заявила свою позицию: «Северный поток-2» на самом деле угрожает не только существованию Украины и ее ресурсам, но и является риском топливной диверсификации в Европе, особенно в Юго-Восточной Европе».

После назначения Хохштейна официальный представитель Министерства иностранных дел Россия Мария Захарова заявила: «Мы все-таки исходим из практических, реализованных на практике шагов… Было много номинаций, было много деклараций, было много намерений, которые, к сожалению, дальше декларативной формы никуда не шли. Поэтому будем исходить из практических шагов американской стороны».

Другими словами, вы можете назначать кого угодно и куда угодно, декларировать любые свои планы и озвучивать любые хотелки, но «труба» будет достроена.

Так и получилось. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая в начале сентября 2021 года в Санкт-Петербурге, заявил: «Работы закончатся в кратчайшие сроки». То же подтверждал и Маттиас Варниг, исполнительный директор «Nord Stream 2 AG», оператора газопровода. А 6 сентября 2021 года появилось официальное сообщение: «…Специалисты трубоукладочной баржи «Фортуна» осуществили сварку последней трубы второй нитки газопровода «Северный поток 2», после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах».

Визит старших. Как только достроили «Северный поток-2», к Зеленскому сразу прилетели американцы © REUTERS, Jonathan Ernst Ангела Меркель: Самое позднее через 25 лет мы прекратим экспортировать российский газ. И Украине следует готовиться к этому. Как и в других странах, вы должны знать, что делать, когда это произойдет».

Вот где-то на 2046 год Европа и ориентируется с планами по отказу от «СП-2» и переходу на возобновляемые источники — зеленый водород, солнечную и ветряную энергетику. На это в ЕС выделяют большие средства: до 2025-го планируют вложить в проект от 180 до 470 миллиардов евро. Но пока — более дешевый и надежный российский газ. И желательно без помех.

И, в принципе, в Европе США советует делать так же — не мешать «трубе». Но американцы не были бы сами собой, если бы так быстро сдались. Сегодня они планируют противодействовать «СП-2» по двум главным направлениям:

— не дать газопроводу запуститься в работу, используя лицензионные и сертификационные механизмы. То есть просто не выдать лицензии и сертификаты на деятельность;

— мешать работе «трубы», не давая ей заполняться полностью, что недавно и проделал суд в Дюссельдорфе, который вогнал газопровод в европейские энергетические законы, согласно которым только 50% газа в нем могут быть «газпромовскими», а остальное — от других производителей.

Вот эту работу по противодействию стран Восточной Европы «СП-2» и будет курировать г-жа Даннинг. В Киеве же, который после запуска «СП-2» рискует потерять свои транзитные деньги, по-прежнему надеются, что в этом деле с новой «смотрящей» ему поможет все, даже знание ею вьетнамского и турецкого языков…

Ну, а если серьезно, то многие обозреватели и специалисты прогнозируют, что американцы вполне могут использовать отчаявшуюся Украину и ее структуры даже для организации терактов против «СП-2». И это вполне может быть, например, за пустые обещания военной помощи или того же членства в НАТО. А вот это и является самой серьезной потенциальной угрозой. И не только для газопровода.