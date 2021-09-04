Решение польского правительства объявить режим чрезвычайного положения на границе с Белоруссией странное. Пишут, что такая мера принята впервые с 1990 года. Это не так На самом деле военное положение объявил в 1981 году Войцех Ярузельский. Этот кризис закончился именно в 1990 году роспуском правящей партии ПОРП и победой прозападной «Солидарности»

А еще пишут, что Польша хочет отыграть ведущую партию в локальном миграционном кризисе, связанном с Белоруссией. Частично верно. Ключевая роль «легкой пехоты» и провокатора досталась Литве. Украина получила роль пропагандистской подтанцовки. Польша позиционируется, как старший партнер стран буферной зоны, соответственно должна вести себя солидно и масштабно.

Поэтому такая громкая мера — «чрезвычайное положение». А на самом деле речь вообще не о мигрантах и не о Белоруссии. Польский демарш направлен на создание атмосферы тревожного ожидания в связи с предстоящими военными учениями «Запад-2021». И это делает ситуацию на западной границе Союзного государства весьма угрожающей.

ЧП районного масштаба

Практическая фаза совместных белорусско-российских стратегических учений "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября на девяти полигонах в Белоруссии и России.

Это — масштабная тренировка в рамках СГ: задействовано 200 тысяч человек. Непосредственно на территории РБ будут находиться почти 13 тысяч военных, более 30 самолетов и вертолетов, до 350 единиц боевой техники.

Учения — не война. Это было давно запланировано и западные государства были проинформированы о таких планах. Тем не менее правительство Польши запросило у президента разрешение ввести в некоторых регионах, граничащих с Белоруссией режим ЧП. По легенде из-за ситуации с мигрантами, прибывающими из РБ. Первые годы независимости. Какой была Белоруссия до Александра Лукашенко? © РИА Новости, Ю. Иванов / Перейти в фотобанк

На самом деле у особого режима корни глубже. Потому что никаких выходящих за рамки обычных миграционных перипетий историй не происходит. С беженцами все куда страшнее в благополучных странах «ядра» ЕС, куда на резиновых лодках и в дырявых корытах, чуть не вплавь плывут мигранты из Азии и Африки. Десятки из них тонут, не достигнув вожделенного западного берега. Вопиющая ситуация не вызывает никаких чрезвычайных положений, хотя должна бы.

Но вернемся в Польшу. Легенда о «мигрантах» правительству РП нужна, как пиар-акция. Тревожные настроение у властей вызвал опрос общественного мнения об отношении поляков к миграционному кризису. Исследование United Surveys журнала «Dziennik Gazeta Prawna» и RMF FM показало, что общество раскололось пополам: 45% граждан поддерживают президента Польши Дуду и его жестокость по отношению к беженцам. Но куда серьезнее то, что 42% опрошенных крайне недовольны тем, что происходит на белорусско-польской границе от имени Варшавы, а особенно агрессией и жестокостью польских силовиков. Не говоря о том, что на территории действия ЧП будут ограничены конституционные права для гражданского населения. Запрещены акции протеста, свобода собраний, даже культурные и развлекательные, не являющиеся массовыми мероприятия. Запрещены съемки и стримы. Все обязаны иметь документы, даже школьники. Запрещено посещать определенные места. Наконец — доступ к публичной информации о деятельности силовиков будет ограничен.

Концлагерь XXI века

Места интернирования беженцев, которые ну очень похожи на те, которые нацисты обустроили на территории Польши во время Второй мировой войны, больше не секрет.

От факта наличия концлагерей не открещиваются политики, их упорно не замечают США и другие старшие партнеры стран буферного пояса. Меленькое отличие в том, что в СМИ не употребляется всего лишь слово «концлагерь». Но факт остается фактом: польские и литовские власти насильственно держат в спецзонах, за колючей проволокой людей, которые согласно международным законам являются свободными де-юре и которые имеют право на убежище.

Неравнодушные поляки, в число которых попал даже депутат Сейма, пытаются привлечь внимание мировой общественности к этой гуманитарной катастрофе. Но им объявлен бойкот, их очерняют СМИ, рисуя образ ненормальных, слабоумных фриков. Тем временем международный Красный Крест с тревогой отчитался о посещении концлагеря Рудининкай. Нарисованная картина жутковата и напоминает кино-антиутопию «Район №9». Над Йоханнесбургом завис инопланетный космический корабль. Его обитателей селят в концлагерь, в котором на глазах у всех начинает бурно нарождаться ксено-социум со своей суверенной эко и социо системами. Украина и Польша придумали, как помешать «Газпрому» © пресс-служба Оператора ГТС

Рудинкай, как концлагерь существует чуть больше месяца. В нем интернировано около тысячи беженцев. За этот небольшой срок там сформировалось кастовое общество, с высшими и низшими группами. Элиты — арабы и курды, а парии — афганцы, африканцы, индусы и ланкийцы. Положение зависит от финансовой состоятельности нелегала или его физической силы. «Низшие» лишены элементарных удобств, все лучшее отнимают «высшие», вплоть до туалетов. Увы-увы: сотрудники Красного Креста подтвердили наличие сексуальной эксплуатации и проституции в концлагере Руднинкай. Это всего лишь одна точка, где интернированы беженцы. Звучит дико и заставляет крепко задуматься.

Скелеты в шкафу

И вот, самое интересное то, что эта жуткая ситуация, которая просто калька с нацистского периода истории Польши и Литвы — очень логична для этих государств.

Потому что именно сейчас, именно там проводится политика забвения истории и подмены понятий. Согласитесь, если обеляются оккупанты и очерняются освободители, а СССР приравнивается к третьему Рейху, то какой еще может быть результат для страны и ее народа? Только новые концлагеря. Ведь если нырнуть в историю Польши, то всплывут скелеты.

К примеру, как во Второй Речи Посполитой задолго до приходя Гитлера требовали депортировать евреев. Или проводили политику геноцида украинцев и белорусов. Нет, никто не хочет обвинить современных поляков в фашизме. Скорее всего они и не знают о концлагерях и том, что творится за колючей проволокой, поскольку СМИ формируют в общественном сознании совсем другую реальность.

И, возвращаясь к уже упомянутому опросу, стоит отметить, что большинство поляков не требует не принимать беженцев. За такие меры выступает только каждый четвертый респондент. Самый популярный ответ: принимать мигрантов «после их проверки» (37% опрошенных). 14% хотели бы задерживать мигрантов на территории Польши минимум на пять лет, прежде чем они уедут дальше, за Одер. Несколько пугает то, что данные польского опроса сильно отличаются от того, который проводили в Литве. Там нетерпимость к мигрантам намного выше: ее высказали две трети опрошенных. Асимметричный ответ. Как Лукашенко наказал Украину за экономическую войну

А СМИ тем временем ваяют ложные смыслы и альтернативные реальности. По статистике, которая до лета 2021 года никогда не публиковалась, тем более не пиарилась из каждого утюга, число мигрантов, которые едут через Белоруссию в ЕС не больше и не меньше, чем обычно. На 1 сентября границу с Польшей пытались пересечь 93 мигранта. Из них 22 беженца были задержаны — это 11 иракцев, 10 сирийцев и один сомалиец. Литва не пустила на свою территорию 10 мигрантов. Латвия не пустила 39 нелегалов. Согласитесь — это не те цифры, из-за которых стоит вводить военное положение. Через Украину в Евросоюз «просачивается» гораздо больше мигрантов, там это большой бизнес, приносящий контрабандистам миллионы долларов ежегодно. Тем более, на Украине пограничная служба насквозь прогнила от коррупции на всех этажах. Но о роли Киева все молчат. Сегодня Литва и Польша строят 2,5-метровые заборы из спирали Бруно на более чем 400-километровой границе с РБ. Количество военных растет, а режим уже официально военный.

Белорусский ответ

Милитаризация западной границы со стороны коварных и опасных соседей не могла оставаться незамеченной в Минске. Тем более, что такие меры играют на руку белорусским властям, которые еще год назад сделали военную угрозу со стороны НАТО ключевым пунктом в государственной пропаганде.

Запад своими руками помог президенту Лукашенко, которому теперь совершенно не нужно надувать информационные пузыри. Угроза есть, ее видят в Москве. И принимают ответные меры. В частности, в ответ на военный режим ЧП со стороны Польши, Минск объявил, что направляет на защиту западных границ РБ с ЕС внутренние войска.

«Белоруссия перестроила систему охраны своих границ, чтобы не допустить попадания в страну оружия, наркотиков и радикалов», — сообщил зампредседателя пограничного комитета Роман Подлинев. В интервью «РИА Новости» чиновник заявил, что в числе задач военных в первую очередь пресечение ввоза контрабанды, запрещенных предметов и средств. «В настоящее время к охране границы с ЕС привлечены дополнительные силы взаимодействующих органов, в том числе вооруженных сил и внутренних войск», — рассказал журналистам замглавы погранкомитета.

Он уточнил, что белорусские пограничники усилили охрану и на границе с Украиной. Власти намерены еще больше ужесточить контроль на границе, чтобы предотвратить проникновение в Белоруссию радикальных групп, а также не допустить ввоза оружия и наркотиков. В целом, по его словам, «ситуация, связанная с пресечением внешних угроз безопасности, стабильна». По его словам речь идет в первую очередь о профилактических и превентивных мерах, которые позволяют именно предупредить нарушения.

Наконец, главным событием, которое обязательно остудит неадекватов по ту сторону границы ЕС будут военные учения «Запад-2021». «Я подписал распоряжение, из Российской Федерации нам поставили десятки самолетов, десятки вертолетов, может быть, даже C-400. Мы дооснастимся», — сообщил накануне начала маневров Александр Лукашенко. В настоящее время пусковые площадки мобильной системы ПВО С-300 были замечены пользователями соцсетей. Направление движения — в сторону Бреста.