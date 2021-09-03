«Русь Грушевского», топонимические метания в Офисе Зеленского и большая политика

Украина может изменить своё название и превратиться в «Русь-Украину» - для того чтобы отобрать у России бренд «русские» и заявить о своём праве на историческое наследие Киевской Руси. Об этом сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, вызвав шквал иронических комментариев в соцсетях

На самом деле идея, высказанная советником ОП в интервью на Youtube-канале журналиста Романа Цимбалюка, вполне серьёзна. Речь идёт о большой политике, о том, у кого больше оснований претендовать на историческое наследие Руси.

«Надо у них (у России. — Ред.) отобрать бренд «русские», в конце концов… Русь — это мы… Русы, русины, как нас ещё называли… Я бы сменил название государства. Назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим», — сказал Арестович, добавив, что именно Украина является Русью, а Россия может претендовать на это наследие лишь «с натяжкой».

Советник ОП считает, что перехват исторического наследия Киевской Руси имеет для Украины большее значение, чем самолёты и танки. А войну с Россией (украинские власти убеждают мир, что такая война идёт) следует правильно называть «русско-российской войной», так-де можно «потроллить» Москву. Исторический миф: как москали-мокшане у украинцев русское имя украли © Иван Билибин. Иллюстрации к сказкам А.С. Пушкина

Москва тоже умеет «потроллить» (о чём свидетельствует, например, комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой). Но при этом все понимают, что борьба за интерпретацию истории, за право и преемственности — дело серьёзное.

Сам термин «Украина-Русь» достаточно давний, его применял поляк-украинофил Паулин Свенцицкий в своём издававшемся на польском языке журнале, а в широкий обиход это понятие ввёл историк, общественный и политический деятель Михаил Грушевский (1866 — 1934), назвавший так свою десятитомную монографию — «История Украины-Руси».

В этом своём труде он рассматривает Киевскую Русь как форму украинской государственности. Выводы Грушевского не раз подвергались критике, в частности, его обвиняли в выполнении «заказа» от Австро-Венгрии. Так, историк Андрей Стороженко (сам выходец из казацко-старшинского рода) считал концепцию Грушевского попыткой облечь в историческую форму политические задачи украинского сепаратизма. Возвращение блудного профессора. Как московский поезд вёз в Киев «первого президента Украины» Михаила Грушевского © commons.wikimedia.org,

Впрочем, сейчас Михаил Грушевский более «на слуху» как политик, иногда его называют «первым президентом Украины». По его инициативе Центральной Радой была провозглашена Украинская Народная республика (УНР) в составе федеративного государства, которая после разгона большевиками Учредительного собрания провозгласила свою независимость. После упразднения Центральной Рады Грушевский уехал в Австрию, но уже в 1924 году советское руководство разрешило ему вернуться на родину для научной работы (как раз в это время проводилась политика украинизации, которой требовались свои теоретики).

Вернувшись, Грушевский преподавал в Киевском университете, был избран академиком Всеукраинской академии наук (ВУАН), в 1929 году избран действительным членом Академии наук СССР. В 1931 году был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности. После освобождения работал в Москве. В 1934 году выехал в Кисловодск на лечение, где скончался после хирургической операции.

Некоторые исследователи выдвигают версию «замаскированного убийства», но каких-либо подтверждений этому нет. В конце 30-х годов труды Грушевского были в СССР запрещены. Галицкое украинство: от региональной идентичности до обслуги австрийского империализма © Public domain

Сегодня в независимой Украине ценят вклад Грушевского не столько в историческую науку, сколько в идеологию украинства.

«Именно он сформулировал понятие Украины-Руси, доказал преемственность украинского этноса от времен Киевской Руси, а следовательно и то, что Украина — не Россия, а украинцы — не россияне», — отмечал известный украинский журналист Сергей Тихий в статье, приуроченной к 150-летию со дня рождения историка.

По его словам, «может, Михаил Грушевский не сделал всего возможного, чтобы Украина победила в событиях освободительной борьбы 1917-го — 1920-х годов, но он сделал больше — создал научно обоснованную базу для обретения независимости, дал украинцам идеологическое оружие для борьбы».

И это идеологическое оружие вполне может быть использовано. О недопустимости легкомысленного отношения к вопросу предупреждает журналист ВГТРК Андрей Медведев, напомнив, что «рассуждения про Украину-Русь — это классическое, очень давнее идеологическое обоснование украинского/малороссийского сепаратизма», это был проект венского двора, желавшего создать буферное государство между Россией и Европой. И вспоминает в связи с этим концепцию Грушевского, который считал украинцев потомками антов и противопоставлял Владимиро-Суздальскую землю и Галицко-Волынскую, — «хотя в реальности это были два русских государства и один русский язык в обоих».

По словам Медведева, если действительно состоится переформатирование украинского проекта «из бандеровской анти-России в Русь Грушевского», то это серьёзный вызов: «То есть мы не против России. Мы другая Россия. Исконная. Более правильная. Более европейская…» В дальнейшем в рамках такой концепции может быть создан и «русский проект», когда уже самих русских попытаются разделять на «настоящих» и «ненастоящих».