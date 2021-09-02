С 1 сентября, в день встречи Зеленского с Байденом, Украина начала транспортную блокаду Приднестровья

Транспортные качели

Украина запретила въезд автомобилям с приднестровскими номерами © Public domain

Учитывая, что на сегодняшний день нейтральные номера имеют лишь порядка 5% из примерно 100 тысяч приднестровских автомобилистов, можно сказать, что десятки тысяч людей ограничили в праве на свободу передвижения. А это чревато социальными и гуманитарными проблемами: прекращением пассажирских перевозок на Украину и в Россию через Украину и коллапсом приднестровского бизнеса, до 40% которого завязано на импорт товаров из Украины или транзитом через Украину. В подтверждение этим выводам местный телеканал TSV сообщил, что пограничники уже начали останавливать автобусы, направляющиеся из Приднестровья в Одессу. Людям приходится выходить на КПП, переходить границу пешком и дальше добираться как придется. Примерно, как на КПП на Донбассе.

Вопрос приднестровского транспорта Молдавию беспокоит давно и не только в плане возвращения своей юрисдикции над непризнанной республикой. Как обычно, дело в деньгах. Часть экспортно-импортных операций Приднестровья проходит не по молдавскому, а по приднестровскому законодательству, соответственно не приносит прибыль Кишиневу.

Например, в 2020 году молдавские пограничники устроили проблемы с пропуском в Приднестровье груза медикаментов, произведенных в странах ЕАЭС и не зарегистрированных в молдавских реестрах. Чтобы таких случаев не было, еще в 2018 Кишинев и Тирасполь договорились о введении нейтральных номеров. С ними приднестровцы по идее могли ездить как на Украину, так и в страны ЕС. В ОБСЕ, при посредничестве которой проходили переговоры, убеждали, что этого будет достаточно, а за приднестровские водительские права никто трогать не станет.

Но ОБСЕ — не государство и слушать эту организацию совсем не обязательно. Поэтому в 2020 Молдавия потребовала заменить и водительские удостоверения. Украина тут же подыграла, и пограничники стали требовать у водителей машин с нейтральными номерами молдавские права. Играя роль хорошего полицейского, Кишинев запустил упрощенную процедуру замены приднестровских прав на молдавские. Такие качели были правильно оценены руководством Тирасполя как хитрая попытка тихой сапой размыть приднестровский суверенитет, поэтому граждан активно отговаривали не только от получения нейтральных номеров, но и от замены водительских удостоверений. Тем более, что были гарантии ОБСЕ.

Молдавский эксперт объяснил, как Россия на ближайшее время обезопасила Приднестровье © РИА Новости, Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк Майя Санду сообразила, что ничего хорошего из инициативы пока не выходит, а издержки от негатива в СМИ по поводу нарушений прав человека могут оказаться существенными. Санду позиционировала себя как прозападного, но прагматичного политика, который готов выстраивать здравые отношения со всеми, в том числе Россией, поэтому как бы добровольная интеграция Приднестровья — это да, а вот сомнительные насильственные методы с явным нарушением Европейской конвенции лучше не применять.

Поэтому она попросила Киев сдвинуть дату транспортной блокады с 15 января на 1 сентября. Киев сдвинул, а толку снова мало — жители Приднестровья менять номера и документы массово так и не кинулись.

Как обманули Козака

Ну а в августе все заиграло совсем иными красками. 11 августа к Санду прилетел замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, интерес которого к Приднестровью понятен. Там проживают более 200 тысяч граждан РФ, расположена группа российских миротворцев и принадлежащая России Молдавская ГРЭС.

Разговор пошел, естественно, об экономике. Весной для Молдавии перестали действовать нулевые пошлины на ввоз в Россию овощей, фруктов и вина, а расчет на европейский рынок немного подорвал пример Украины. Это вопрос поддержки правительства Санду молдавскими предпринимателями. Ну и контракт с «Газпромом», который надо перезаключать осенью тоже пока тоже безальтернативен. И газ в Молдавию поступает через территорию Приднестровья, как, впрочем, и электроэнергия с Молдавской ГРЭС.

Поэтому прагматичная Санду решила договариваться. По окончанию переговоров Козак заявил прессе: «Президент Молдавии заверила меня, что никакой блокады не будет. И они делают все, чтобы она не наступила с 1 сентября, когда наступают определенные ограничения, исходя из того, что в Приднестровье проживают молдавские граждане».

Глава Приднестровья Вадим Красносельский выразил надежду, что договоренности с Санду с Козаком будут выполнены.

И да, Молдавия со своей стороны вроде как сделала все, что от нее зависело, т.е. попросила Украину отложить блокаду до января 2022 года. А Украина просьбу просто проигнорировала, ни ответа, ни привета. Зато еще до наступления 1 сентября приднестровцы стали массово жаловаться в Facebook на украинскую дорожную инспекцию. Украинская полиция просто начала штрафовать жителей Приднестровья за несоответствие водительского удостоверения международным требованиям. В свою очередь, Государственная таможенная служба Украины, ссылаясь на информацию МИД, отправила региональным таможням предписание с 1 сентября не пропускать через границу автомобили с приднестровскими номерами. Как будто молдавского запроса о переносе даты блокады и не было.

Тем временем, 24 августа, Майя Санду выступила на «Крымской платформе», где, конечно же, назвала «Крым украинским, а действия России по аннексии полуострова противоречащими международным правовым нормам».

Через три дня Зеленский прилетел в Кишинев на празднования 30-летия независимости Молдавии, где вместе с лидерами Польши и Румынии объявили о выстраивании «особых отношений» с Россией. То есть до 1 сентября Санду лично встречалась с Зеленским минимум два раза и почему-то не поинтересовалась причиной отсутствия ответа Украины на просьбу касательно Приднестровья. Или так и было задумано, чтобы снять с себя ответственность перед Россией? Ведь вряд ли можно всерьез предположить, что задуманная Молдавией и в интересах Молдавии блокада Приднестровья будет осуществляться Украиной, если Молдавии вдруг это стало не нужно. Не исключено, что дальнейшие действия и были проработаны именно на этих двух встречах.

И вот, 28 августа, премьеры Украины и Молдавии (Денис Шмыгаль и Наталья Гаврилица) подписывают протокол об изменениях правил торговли, которые предполагают выход двух стран из торговых отношений с СНГ и перехода их к рынку ЕС. Изменения предусматривают, что производители из Украины смогут отгружать в Молдавию сырье и компоненты для переработки, а затем конечную продукцию с молдавскими сертификатами — в Евросоюз. Спрашивается, а как это сочетается с беспошлинной торговлей с Россией? Никак.

Доля слабых

Видимый прагматизм Санду — это скорее не внутреннее убеждение модернисткого политика, выстраивающего суверенитет своего небольшого национально-буржуазного государства (вроде того же Лукашенко), а результат ситуации экономической безысходности. Убеждения-то у нее вполне известные, а в как бы независимой Молдавии своя атмосфера. Настолько независимая, что молдавский язык теперь признан румынским, а отмечавшийся 31 августа государственный праздник Limba noastră или «Наш язык» (так же называется гимн Молдавии) на странице молдавского парламента в соцсетях почему-то был назван Ziua Limbii Române, т.е. день румынского языка — госпраздник Румынии, отмечающийся в тот же день.

Да и сама Майя Санду, одновременно президент Молдавии и гражданка Румынии, поздравила народ так: «Я хочу, чтобы румынский язык стал общим знаменателем для всех граждан Молдавии, вне зависимости от их родного языка». Молдавский язык в независимой Молдавии отменен.

Украинские власти отложили запрет на въезд приднестровских автомобилей © commons.wikimedia.org, Raymond Zoller

Вот такое творят люди, которые очень много говорят о национальном строительстве и борьбе за независимость. Поэтому, когда лидер Приднестровья удивляется тому, что Украина отказалась принимать решение о переносе даты транспортной блокады и заявляет: «Это выбор Украины. Складывается впечатление, что Украина боится того, что Приднестровье и Молдова начнут договариваться. Надо разобраться, почему Киев так поступил», он проявляет некую наивность. Никакой это не выбор Украины. Киев (равно как и Кишинев) поступил так, потому что от этого плохо Приднестровью, а значит в какой-то степени и России. Они поступили так, потому что они являются сателлитами более крупных и экономически мощных государств ЕС и США.

Впрочем, с Приднестровьем уже давно не все так однозначно. Если мелкие предприниматели непризнанной республики возят свои товары для продажи из Одессы, то после 2006 года, когда Евросоюз открыл рынок для приднестровского бизнеса, несколько крупнейших частных холдингов ПМР переориентировали свой экспорт на ЕС и возят туда продукции в 4-5 раз больше, чем в Россию.

Глава Приднестровья Красносельский не видит в блокаде большой проблемы, ведь любой гражданин ПМР может пойти и оформить себе как нейтральные номера, так и молдавские права. Это так. Вопрос лишь в том, какое количество молдавских документов нужно получить приднестровцам, чтобы они однажды задумались — а зачем им вообще отдельная республика? Как молдаване, которые уже решили, что им не нужен отдельный язык.