Поздно вечером в среду, 1 сентября по московскому времени в Вашингтоне прошла встреча лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского. Переговоры глав двух государств длились чуть больше двух часов, а в качестве их результата общественности предложили считать совместное заявление двух стран, опубликованное в интернете

О том, что хронометраж переговоров был строго отмерен заранее стало известно еще с утра из обнародованного рабочего графика Байдена, в котором через 2,5 часа после начала переговоров с Зеленским стоял брифинг по вопросам экономики.

Рядовой для американской стороны характер предстоящего разговора подчеркивала также работа пресс-служб двух лидеров. Если официальный Twitter Зеленского сразу после начала переговоров опубликовал соответствующее сообщение с перечислением тем беседы, то аналогичная страница Байдена в соцсети оповещала в этот момент о несогласии администрации США с запретом абортов в Техасе. «Два украинца — три гетмана». Вассерман о том, на чем держится власть Зеленского © РИА Новости, Александр Натрускин / Перейти в фотобанк

Первые и последние слова

Сами переговоры проходили в Овальном кабинете Белого дома, журналисты были допущены лишь на начало встречи. Оба президента выступили с небольшим вступительным словом, ограничившись дежурными фразами.

Первым выступал Байден. Он сказал, что США продолжают укреплять отношения с Украиной на протяжении всех тридцати лет ее независимости. Американский лидер подчеркнул приверженность Соединенных Штатов идее мирной, свободной и целостной Европы, а также заявил, что США и Украина имеют общие ценности.

«Мы возобновляем работу комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами и создаем новый механизм по стратегической обороне и новый пакет оборонной помощи на сумму 60 миллионов долларов», — объявил Байден.

Он также рассказал, что хочет посетить Украину еще раз, вспомнив свой предыдущий визит и выступление в Верховной Раде.

Далее слово взял Зеленский. Он обозначил темы, которые он хотел бы обсудить с Байденом: «Северный поток-2», ситуация в Донбассе, Крым, а также перспективы вступления Украины в НАТО. Глава государства отметил, что не уверен, что успеет сегодня проговорить все эти вопросы.

Украинский президент поблагодарил Байдена за помощь в борьбе с пандемией COVID-19, а также выразил соболезнования в связи с гибелью граждан США в Афганистане, отметив, что Украина сама не первый год несет потери, имея ввиду боевые действия на востоке страны.

Кость Бондаренко объяснил, с чем столкнется США, если они захотят отстранить Зеленского от власти © РИА Новости, Нина Зотина

На этом открытая часть переговоров завершилась, прессу попросили удалиться из помещения. Примечательно, что журналисты в этот момент попытались быстро задать свои вопросы, которые были адресованы американскому президенту и касались не Украины, а событий в Афганистане.

Странное поведение

Пока лидеры двух стран совещались за закрытыми дверями, в сети принялись обсуждать антураж, сопутствующий мероприятию.

Много комментариев получило видео начала встречи, поведение Зеленского на нем породило целую россыпь шуток и предположений.

Пользователи обратили внимание на странную мимику украинского президента, который «заискивающе» смотрел на своего визави.

«Зеленский как кот в сметане лыбится от слов, которые Джо читает с бумажки», «На меня так собака смотрит обычно, только еще язык высовывает», «Даже здесь лицом "хлопочет" невпопад», — написали пользователи социальных сетей.

Некоторые даже предположили, что перед встречей Зеленский «что-то принял».

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Досталось и Джо Байдену, которому припомнили его сон на одной из недавних официальных встреч.

«Дед выглядит бодро, выспался», «Галя Степановна сообщает, что Байден уснул, но Зеленский не сдается и продолжает переговоры».

Совместное заявление

Вскоре после начала переговоров в Белом доме Офис президента Украины опубликовал на своем сайте заранее подготовленное большое совместное заявление двух стран.

В нем помимо уже привычных заверений США в поддержке территориальной целостности Украины содержится несколько более конкретных пунктов. При этом все они далеки от решения действительно насущных украинских проблем и вряд ли могут называться прорывом.

Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и США © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк

Что касается вступления Украины в НАТО, то в документе США лишь выражают поддержку устремлениям Украины, однако в нем нет ни слова про возможные сроки вступления страны в Альянс или же по предоставлению Киеву плана действий по членству в военном блоке.

Кроме всего прочего, США настаивают на немедленном избрании главы Специального антикоррупционного бюро Украины в соответствии с «лучшими мировыми практиками».

В сухом остатке

Переговоры Байдена и Зеленского, как и ожидалось, в итоге длились чуть больше двух часов. По итогам встречи не было брифингов, пресс-конференций или каких-то отдельных выступлений для СМИ, кроме уже упомянутого совместного заявления, которое было чуть позже слово-в-слово опубликовано и американской стороной.

Как рассказал в комментарии изданию Украина.ру политолог Кирилл Молчанов, подобная закрытость от журналистов говорит о недоверии официального Вашингтона нынешнему украинском президенту.

«Они (США — ред.) максимально подстраховались, чтобы Зеленский ничего не ляпнул, что могло бы подставить Байдена. Вся атмосфера визита говорит о полном недоверии к украинской стороне. Вряд ли Зеленский сможет исправить это в ближайшие годы», — заявил он.

По мнению эксперта, визит украинского лидера в Соединенные Штаты имел протокольный характер, украинской делегации не удалось извлечь из него никакой выгоды для национальных интересов государства.

«По-хорошему Зеленскому нужно было этот визит отменить и перенести на осень. Потому что практических последствий от него никаких для Украины. Да, Зеленский сфотографировался с Байденом и пожал ему руку. Но это была чисто пиар составляющая», — резюмировал Молчанов.