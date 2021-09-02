Находясь по времени в середине своего правления, Владимир Зеленский внятно озвучил притязания на второй президентский срок. Следовательно, его действия, риторику и ближайшие планы будут определять предвыборные соображения

Надо полагать, в Офисе Президента считают чрезвычайно важной стратегию создания позитивных информационных поводов, связанных с именем и образом Владимира Зеленского. Для позитивных месседжей используется почти каждый подвернувшийся случай — от поздравлений спортсменам до ставших мемом «видосиков». Что уж говорить о таких действительно значимых информповодах, как 30-летие Независимости или визит в американскую метрополию. Константин Кеворкян: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов

Задача Зеленского любыми способами поддерживать в своих потенциальных избирателях, как сказали бы раньше, «исторический оптимизм». По сути, реальное улучшение жизни подменено политическими технологиями, пропагандой несуществующих достижений и обещаниями грядущих перемен. И что характерно — это отчасти работает.

Сама природа человека оптимистична — он надеется и верит в лучшее, а услужливая пропаганда подсказывает ему, что «жить стало лучше, жить стало веселее». С той лишь разницей, что сегодня воспевается мираж — на самом деле Украина продолжает оставаться самой нищей страной континента, в которой большая часть населения официально пребывает в бедности, а государство захлёбывается в криминале и стремительно нацифицируется. Странный Зеленский, недоверчивый Байден: как прошла встреча лидеров Украины и США © REUTERS, Jonathan Ernst

В ответ на реальные проблемы гремят победные литавры глупейших «рекордов», беснуется милитаристская и русофобская пропаганда, и широким потоком разливаются всё новые обещания. Надо отдать должное бывшему артисту: Зеленский умеет держать аудиторию. Где профессиональной шуткой, где желанной надеждой, где не страшным, игрушечным рычанием. Как аналогичную пиар-акцию надо рассматривать и нынешний визит Владимира Александровича в США.

Конечно это важно: свидание с первыми лицам могущественной державы, пафосно подписанные «протоколы о намерениях», возможность усилить оптимистический настрой после Дня Независимости, который вызвал у многих граждан приступ национальной гордости, веры в «евроинтеграцию» и прочих запрограммированных политтехнологами реакций. Поймать восходящий позитивный тренд — задача вполне доступная, и ее решение даст Зеленскому возможность протянуть ещё некоторое время до выборов.

Его политика — всеми способами коротать недели и месяцы, но поскольку его предыдущие обещания, как правило, повисают в воздухе, то и размах обещаний становится всё шире. От заявленных цифр уже веет настоящей мегаломанией: то Зеленский требует посадить миллиард деревьев, то создать в каждой из множества областей Украины десятки тысяч рабочих мест, то проложить высокотехнологичный водородовод — отсюда и аж до Европы. Вроде воображаемого моста помещика Манилова в «Мертвых душах».

Иное дело, что производство водорода в промышленных масштабах на Украине ещё не построено, а приспособить к его транспортировке старую газотранспортную систему Украины вообще не представляется возможным. И как собирается строить данное грандиозное сооружение страна, которая за семь лет не удосужилась построить ни одной станции метро в собственной столице? И где взять инвестиции на новые заводы, когда десятками умирают уже имеющиеся, и с какой космической скоростью сажать обещанные деревья? Но Зеленского сказанное уже не волнует — позитивный информационный повод создан, а завтра он озвучит свеженький.

С этой точки зрения визит в Америку превращается в целый фейерверк громких заявлений. Сначала подписание меморандума о строительстве американцами пяти дополнительных энергоблоков на Хмельницкой АЭС (в стране, где потребность в электроэнергии падает из-за массовой остановки промышленности и вымирания населения). Потом получение 60 миллионов военной помощи — вместо желанных 600 миллионов, но зато подбросили немного на борьбу с ковидом. Затем успел поклянчить у Всемирного банка денег на дороги; соврал, будто на Украине влияние ксенофобов «меньше нуля»; пожаловался на Россию и потребовал, чтобы «самый грязный в мире» (по его выражению) российский газ транспортировался через территорию Украины.

И наконец, апофеоз: заявленный господином Зеленским «План трансформации Украины» — стоимостью всего-то 277 миллиардов долларов, на которые должна раскошелиться Америка и ее союзники. В хитрый план Зеленского входят некие «дорожные карты» по развитию обороноспособности Украины, развитию ее инфраструктуры, содействие энергетической безопасности и экономическому росту обнищавшего государства.

Согласно коррупционной привычке украинских чиновников, сумма наверняка завышена раза в два-три, но это вовсе не гарантирует ее от полного разворовывания. Тем более наши государственные мужи куда более изощрены, нежели афганские князьки — с таким нескрываемым энтузиазмом грабившие американское вспомоществование, что тамошний прогнивший от коррупции «демократический» режим рухнул в течение месяца.

Потому как нельзя кстати для Белого Дома подоспели повторная публикация Time об ультраправой группировке «Азов» и письмо президенту США от американских правозащитников из Freedom House о политических и информационных репрессиях на Украине. Очень странное совпадение и неубиенный повод сказать: чем сможем — поможем, но сначала «реформы», «борьба с коррупцией», ЛГБТ, министерские стулья — вечером деньги. Три миллиарда. Для сравнения — в Афганистан ежегодно и лишь по военной части вкладывалось более сорока миллиардов. Блицопрос: Кирилл Молчанов об итогах встречи Зеленского и Байдена © Facebook, Кирилл Молчанов

Но любые результаты переговоров Зеленского с представителями американского истеблишмента — вне зависимости от их реального наполнения — в Киеве окажутся конвертированы в очередную громкую «перемогу» и будут активно эксплуатироваться официальной пропагандой вплоть до следующей победы на виртуальных фронтах. И когда, рассуждая о фантазиях Зеленского, мы вспоминаем о гоголевской «маниловщине», то неверно интерпретируем образ в общем-то добродушного и мечтательного помещика Манилова. Здесь же речь идёт о циничном политиканстве, цена которого — сломанные судьбы миллионов сограждан, десятки тысячи убитых и покалеченных людей, окончательное разорение убаюканного сладкими речами государства.

Обычно политики густо обещают во время предвыборных кампаний, но Зеленский обещает безответственно и беспрерывно, и это характерная особенность его правления. Насколько люди готовы продолжать верить его сказкам станет ясно уже грядущей осенью и зимой. Хотя наверняка к этому времени его политтехнологи придумают ещё что-нибудь. Ещё более забористое.