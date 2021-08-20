В Украине перекупщики металлолома бьют рекорды по вывозу данного сырья из страны: морские порты Украины в январе-июне текущего года нарастили его перевалку в 15,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

При этом еще в начале июня металлургические заводы предупреждают, что скоро просто остановятся из-за дефицита металлолома внутри страны. ОП «Укрметаллургпром» разместило открытое письмо к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой ввести временный запрет на экспорт металлолома до конца 2023 года для сохранения стабильной работы украинских профильных предприятий. Позже эту инициативу публично поддержали «Интерпайп» и «АрселорМиттал».

Интересно, что среди крупнейших трейдеров-спекулянтов лома нет компаний, близких к нынешней власти. На этом зарабатывают бизнесмены из пула ОПЗЖ и Евросолидарности. То есть, отсутствие запрета на вывоз стратегического сырья — это даже не коррупция, а банальная глупость.

Как и почему деградирует украинская промышленность

Вместе с тем, данная тенденция, в общем является отображением другого процесса — стремительной деиндустриализации Украины, продолжающейся с 2014 года. Наиболее серьезный оборот проблема набрала с 2018 года, когда падение промышленного производства приняло фактически необратимый характер. Именно спад в промышленности приводит к тому, что ВВП Украины в течение всего этого времени теряет от 0,6 до 2,6% ежеквартально. Даже в последней четверти 2020 года, когда украинская экономика в целом уже почти вышла на прошлогодний уровень, промышленность, по подсчетам Нацбанка, была единственной из шести основных отраслей, которые внесли отрицательный вклад в общее снижение ВВП, составившее 4%.

Отметим, что деиндустриализация Украины — это результат подписания Соглашения об ассоциации и создании Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским союзом. Следствием этого стал разрыв кооперационных связей с РФ и странами СНГ, предпринятый по инициативе киевской власти. Вместо ракет - помидоры: на Украине объявлена деиндустриализация © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

После 2014 года у большинства промышленных предприятий радикально изменилась структура рынков сбыта. И не всем удалось перестроиться. Многие сегменты украинского машиностроения не смогли переориентироваться на экспорт. В товарной структуре экспорта удельный вес продукции машиностроения сократился с 18,9%, или 12,9 млрд долл. (в 2012 году), до 9,9%, или 4,3 млрд долл. (в 2017-м). Если продовольственные товары и сельхозсырьё в 2010 году составляли 19,4%, то в 2016 году — уже 41%. И достигалось это не за счёт значительного роста производства скльскохозяйственной продукции, а вследствие тотальной деградации промышленности, которое остановилось в ряде регионов страны вслед за обвалом высокотехнологичного экспорта. Украина потеряла значительную часть технологической промышленности, сферу услуг и производство товаров с низкой добавленной стоимостью.

Хроники деиндустриализации: страна теряет заводы один за одним

В 2014 году остановил производство Львовский автобусный завод: последний крупный заказ на предприятии разместил Донецкий городской совет в июне 2013 года.

В декабре 2016 из-за многомиллионных долгов по зарплате были арестованы счета одного из крупнейших машиностроительных комплексов Украины — завода «Азовмаш». Потеря рынка стран СНГ привела к сокращению выпуска холдингом «Азовмаш» грузовых вагонов в 13 раз в 2015 году в сравнении с 2014.

В 2018 году Запорожский автомобилестроительный завод, который был лидером украинского автопрома, выпустил только 118 автомобилей, в основном собранных на заказ небольшими партиями по отдельным контрактам.

Тает на глазах потенциал всемирно известных предприятий и конструкторских бюро «Антонов» и «Южмаш», он безвозвратно исчезнет с уходом остатков кадрового состава: просто некому передавать бесценные навыки и опыт. Отсутствие запчастей, ранее поставляемых из России, привело к остановке «Антонова», причём инициатива разрыва кооперационных связей принадлежит украинской стороне: с 2016 по 2019 год предприятие не выпустило ни одного самолета. Последние заказы, поступившие от Китая, ОАЭ и Саудовской Аравии, были отозваны из-за сомнений в возможности завода их выполнить. Виктор Скаршевский: Деиндустриализация Украины идет полным ходом © РИА Новости Украина/Евгений Котенко

Крупнейшее украинское двигателестроительное предприятие «Мотор Сич» — лидер советского двигателестроения, после распада СССР сохранил тесные связи с Россией, благодаря чему не просто оставался на плаву в 1990-е годы, а стал одним из самых успешных в украинском ОПК. Проблемы начались после госпереворота 2014 года, когда кооперация разорвалась, что способствовало сворачиванию производства и продаже оборудования. Надеясь спасти завод, в 2018 году более 50% собственник предприятия Вячеслав Богуслаев продал частной китайской компании. Но украинский суд наложил арест на сделку под давлением кураторов из США, которые не хотели, чтобы Китай усилил свою военную мощь, получив соответствующие технологии. В конце марта 2021 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны, предусматривающее национализацию завода. В свою очередь, китайские инвесторы подали иск в международный арбитраж, выставив претензии на более 3 млрд долларов. По слухам, Киев собрался наладить там выпуск турецких беспилотников «Байрактар».

В 2018 году был признан банкротом и в июле 2021 года официально ликвидирован Черноморский судостроительный завод в Николаеве, основанный в 1897 году и бывший в советские годы флагманом судостроения великой страны. Там выпускались наиболее высокотехнологичные корабли — ракетные крейсеры, авианосцы. В 90-е годы Черноморский судостроительный завод еще держался на плаву за счет выполнения иностранных контрактов. В частности, ряд заказов поступили из Греции и Норвегии, а Россия выкупила несколько траулеров, заложенных в советские времена. В 2003 году правительство Украины исключило завод из списков стратегических предприятий. С 2007 года он принадлежал Вадиму Новинкому. Но после 2014 года вся деятельность предприятия свелась к распилу его на металлолом — Новинский продавал продукцию металлургическим заводам своего партнера Рината Ахметова, который экспортировал ее зарубеж. Такая незавидная судьба постигла два уникальных крана, способных поднимать и перемещать 900-тонные конструкции. Таких на территории бывшего СССР больше не было нигде, а теперь они проданы на металлолом, экспорт которого резко увеличился на Украине в последние месяцы.

Погрязли в долгах государственные предприятия Украины, имеющие отношение к оборонно-промышленному комплексу. К началу 2021 года задолженность по кредитам Киевского бронетанкового завода составляла 74 миллиона гривен, Житомирского — 76 миллионов гривен, Львовского — 79 миллионов гривен, предприятия «Спецтехноэкспорт» — 894 миллиона гривен.

Запад не дает принять спасительные меры

Помочь если не переломить, то хотя бы приостановить глубину падения промышленности Украины мог законопроект о локализации производства на территории страны при госзакупках в сфере машиностроения. Согласно ему, иностранные производители обязывались создавать производственные мощности на территории Украины и сотрудничать с национальными компаниями. Речь шла о локализации промпроизводства на уровне от 25 до 40% в 2021 году, с перспективой увеличения доли до 40-60% к 2024 году. Андрей Золотарев: На Украине торжествуют пять Д — декоммунизация, деиндустриализация, дебилизация, деградация, депопуляция © Facebook, Золотарев Андрей

Соответствующий проект был принят в первом чтении, но дальше дело не пошло, поскольку категорически против выступили западные «партнеры», которые уготовили Украины роль аграрной «сверхдержавы», где высокотехнологическим отраслям экономики не место. Брюссель пригрозил Киеву приостановкой кредитования украинских компаний, так как документ шел вразрез с Соглашением об ассоциации Украины с Евросоюзом и больше к этому в парламенте не возвращались.

Углубление деиндустриализации, превращение Украины в сырьевой придаток развитых экономик, экспортера дешевой рабочей силы может привести к тому, что, как прогнозирует Всемирный банк и другие международные эксперты, останется не более 15-17 млн жителей. Не менее 8-9 млн украинцев сегодня ищут средства к существованию за рубежом — это не только реакция на низкую заработную плату, но и проявление деградации экономики в целом. Такими темпами от страны вскоре ничего не останется. Зато пока предприятия закрывается, растет экспорт металлолома, потому что в стране дорезают последние остатки великого наследства СССР — промышленность некогда одной из самых развитых экономик Европы.