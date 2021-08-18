В середине августа на Украине опубликовали результаты социсследования, проведённого Центром «Социальный мониторинг» 2-11 августа. Опрос показал, что стремление властей Киева решить конфликт в Донбассе силовым путем противоречит желаниям большей части украинцев

Как заявил на презентации результатов исследования директор «Социального мониторинга» Дмитрий Дмитрук, почти половина украинцев выступают за прямые переговоры с ЛДНР. Почти треть — за автономию Донбасса в составе Украины, а четверть — за официальное признание.

Лишь 22% украинцев выступают за войну против республик Донбасса, но это именно та активная и зачастую вооруженная часть населения, на которую ориентируются киевские власти. На Украине провели опрос о русском и украинском языках © politeka.net

Директор Украинского института политики Руслан Бортник говорит, что президент Зеленский боится радикальных националистов больше, чем разочарования большинства населения страны.

«Зеленского убедили еще в 2019 году, что реализация Минских соглашений вызовет у него кризис с праворадикальными группами и они его повалят в результате нового майдана. Зеленского до конца не убедили в том, что реализация Минских соглашений выгодна ему лично. И в этом страхе перед красными линиями, которые ему рисуют несколько сотен штатных радикалов, делает невозможной реализацию этих договоренностей.

Параллельно команда власти убеждает себя и всех окружающих, что это нам еще и невыгодно, реализовать Минские соглашения. Социальный запрос на мир в Украине большой, и последняя социология показывает, что тема № 1 — это Донбасс…

И мне кажется, что команда Зеленского как раз выбрала такой сценарий: она согласна на постепенное падение рейтинга, на разочарование общества возможностью власти решить проблему Донбасса, но больше боится радикальных групп и стремительной потери власти», — отмечает Бортник.

Опрос также показал, что 67% поддержали бы встречу президента Зеленского с Владимиром Путиным. Против — 30%. Более половины (51%) выступают также за прямые переговоры с лидерами ЛДНР. Против — 38%.

Примерно так же распределились мнения и в вопросе о предоставлении автономии Донбассу ради прекращения войны. 45% — согласны на автономию, а 37% — нет, 21% — затруднились с ответом. Столь высокое число неопределившихся говорит о том, что многие просто опасаются озвучивать свою позицию. Социологические опросы против истории. Когда русские и украинцы были едины, и как они разошлись © РИА Новости, Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Почти 53% населения указали, что украинская сторона должна выполнять Минские соглашения ради достижения мира. Полгода назад аналогичный опрос «Социального мониторинга» показал, что за выполнение Минских договоренностей были 45,3%, тогда как 28,7% — за выход из них, и затруднялись с ответом 26% опрошенных.

Следует также учитывать, что украинская социология, как правило, некорректно отражает общественное мнение. По острым политическим вопросам люди обычно опасаются давать ответы, которые могут трактоваться как «содействие терроризму» или «пророссийская позиция», стать причиной судебного разбирательства, увольнения с работы или нападения неонацистов.

Тем не менее, пока мы можем оперировать только такой статистикой, делая поправку на предвзятость.

Однако и нынешние цифры показывают, судя по данным «Социального мониторинга», что нарастает уровень недоверия властям Украины, в том числе потому, что проводимая политика в отношении Донбасса не соответствует ожиданиям значительной части украинцев.

«Мы имеем негативный баланс доверия к Зеленскому — минус 31%, к национальному банку Украины — минус 42%, к кабинету министров Украины — минус 58%, к Верховной Раде Украины — минус 61,8%», — говорит Дмитрий Дмитрук, уточняя, что уровень доверия к президенту упал с 34,1% в мае 2019 года до минус 31% в августе этого года.

Также, по его словам, украинцы не доверяют силовикам, в частности, Службе безопасности (-39,6%), полиции (-26,3%) и прокуратуре (-51,3%). Не верят граждане Украины и СМИ, за исключением интернет-изданий (10,5%). То есть лидерами антипатий являются президент с правительством, силовики и украинское телевидение — фактически столпы современной украинской власти. Все плохо: деятельность украинского правительства вызвала гнев у граждан - опрос © kmu.gov.ua

Два года назад за Зеленского и его «Слугу народа» проголосовали преимущественно жители юго-восточных областей Украины, для которых мирное решение конфликта в Донбассе — одно из основных требований и желаний. Тем не менее, новые власти продолжили курс «Армия, мова, вера» пятого президента Петра Порошенко.

Демократия, как известно, — это власть большинства, учитывающая мнение меньшинства, а политический строй, когда меньшинство диктует свою волю большинству, называется диктатурой. На Украине она проявляется не только в вопросе о Минских соглашениях, но, как показывает опрос, и в ряде других вопросов.

Результаты «Социального мониторинга» говорят, что подавляющее большинство выступает против сотрудничества с западными кредиторами.

В частности, 55% выступают против получения кредита от ЕС в обмен на обязательства разрешить огромные зарплаты для членов наблюдательных советов государственных компаний, в которые входит много иностранцев, отдать иностранцам возможность закупать лекарства для Украины, поставить одобренных людей во главе налоговой, таможни и судебной систем.

Разумков заочно поспорил с Зеленским о жителях Донбасса © Дмитрий Разумков/Инстаграм

По сути, тридцать лет выстраивая демократию, Украина выстроила обычную диктатуру по худшим образцам латиноамериканских стран.

Украинцам сейчас даже нет нужды ехать отдыхать в экзотические тропические страны. На родине у них есть сейчас всё то же самое: жара, периодические тропические ливни, внешнее управление из Вашингтона, эпидемия, разбитая инфраструктура и диктатура.