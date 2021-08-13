В начале августа Социологическая служба Центра Разумкова провела исследование на тему "Оценка гражданами Украины главных тезисов статьи В. Путина «Об историческом единстве русских и украинцев". Опрос показал, что 70% не согласны с тезисом об историческом и культурном единстве

Кроме того, опрошенные социологами респонденты не согласились с тем, что выделение украинцев и белорусов как отдельных народов было результатом советской национальной политики. Согласились с этим тезисом 12%, а еще 17% — не определились.

Также 76%, как показал опрос, не согласны с положением, что территория современной Украины в значительной мере создавалась за счет территорий исторической России. Согласились с этим лишь 7%, а не определились те же 17%.

Противоречивая и манипуляционная социология

Такой результат можно было бы считать определенным успехом украинской националистической пропаганды. Однако он сильно отличается от результатов другого недавнего опроса социологической службы «Рейтинг» по этому же вопросу. Украинцы оценили тезис об историческом единстве с русскими - опрос © Facebook/Виталий Кличко

В конце июля 41% опрошенных украинцев согласились с заявлением Владимира Путина, что русские и украинцы — один народ, который относится к одному историческому и духовному пространству. Не согласились — 55%. При этом голоса снова распределились в зависимости от региона проживания. Если на западе Украины не согласны с тезисом Путина были 70%, то на востоке, наоборот, более 65% были согласны с этим положением.

Примечательно, что сторонников этого тезиса больше всего было среди молодых украинцев (18-25 лет) и старше 60 лет. «Пророссийскость» молодежи украинские эксперты объясняли тем, что эта категория черпает информацию преимущественно из Интернета, а не из телевизора, тогда как пожилые украинцы еще помнят советские времена.

«Вообще показательно. После 7 лет оголтелой пропаганды — такой вот результат! И это еще без учета возможности того, что социологи результаты просто подкрутили», — прокомментировал результаты опроса «Рейтинга» одесский журналист Юрий Ткачев.

Затем уличный опрос журналистов украинского издания «Страна» в Киеве и Одессе показал, что большинство опрошенных разделяют тезис о единстве народов. «У нас один язык, культура, менталитет и так далее. Есть диалекты, которые перемешаны в Украине. Но мы же не делим Западную или Восточную Украину», — сказала киевлянка журналистам издания.

Эти опросы вызвали шквал возмущения в среде националистов. И вот новый опрос показывает совсем иные результаты — в большей степени желательные для властей Киева.

Новый опрос Центра Разумкова либо показывает распределение голосов исключительно на западной Украине (судя по результатам предыдущего опроса «Рейтинга»), либо за две недели настроения украинцев успели поменяться, либо социологи просто «рисуют» желаемые результаты. «Все не так печально». Эксперт о том, как украинцы относятся к России © Facebook, UkrBall

Подход украинских социологов в целом сложно назвать корректным. Автору этих строк самому доводилось участвовать в опросах «Рейтинга» и Центра Разумкова, хотя и по другим вопросам. Первое, что настораживает — интервьюируемых на улице или в квартирах предупреждают, что опрос анонимный, но требуют представиться и записывают номер телефона. «Это только для нашей базы данных, чтобы начальство могло проверить, что мы действительно проводили опрос, но дальше эта никуда не пойдет», — уверяют интервьюеры. В такой ситуации нельзя рассчитывать на корректность ответов. В стране, где радикальные националисты безнаказанно нападают на политических оппонентов, а некоторых даже безнаказанно убивают, да и вообще «неправильное» мнение может служить основой для увольнения, граждане не будут особо откровенничать с интервьюерами.

Еще один аспект касается самой постановки вопроса. Проводящие опрос нередко отнюдь не нейтральны — они сами подсказывают «правильный» ответ. Звучит это подчас следующим образом: «Вы за злобный Мордор, который убивает наших детей, или за наших доблестных героев?» или «Вы за этого проворовавшегося кандидата или за вот этого, который приведет нас к процветанию?» Павел Зарифуллин: Россия за 30 лет ничего не сделала для защиты русских в Средней Азии © Facebook, Евразийский Центр им. Льва Гумилева

Соответственно, и результаты будут некорректными. Украинский журналист Вячеслав Чечило, комментируя опрос «Рейтинга» по поводу тезиса Владимира Путина, отмечал, что в украинских реалиях сложно рассчитывать, что люди говорят то, что действительно думают.

«Учитывая, что вопрос задавался политически острый и многие, особенно в центральных и западных областях, могли не сказать правду, реальная цифра может быть даже еще выше. Или опрос — манипуляция, обоснование для нового витка украинизации», — пишет журналист.

Вода камень точит

Тем не менее, при всех социологических манипуляциях, значительная часть украинцев действительно не разделяет тезис о единстве народов, пусть даже их намного меньше, чем в опросе Центра Разумкова. В русофобию и радикальный национализм не случайно вкладывают огромные средства, как западные страны, так и украинские власти, стараясь максимально развести наши народы и стравить друг с другом.

Если бы оголтелая русофобия, которая изливается из украинских телеканалов не давала результатов, в них бы не вкладывали такие средства украинские олигархи и западные институции. Один мой знакомый украинский националист рассказывал, как еще в конце 90-ых годов встречался с сотрудником посольства США в киевском кафе и жаловался ему на господствующие в стране пророссийские и просоветские настроения. На что сотрудник посольства ответил ему короткой фразой: «Rub, rub and rub» («Три, три и три»). Долгое и упорное трение действительно меняет общественное сознание. Посольство США не ломало сознание украинцев фомкой или ломом, а действовало по принципу: вода камень точит. Аналогичный процесс мы наблюдали и в бывшей Югославии, хотя и до сих пор редкий житель Черногории сможет внятно объяснить, чем их культура и язык существенно отличается от сербского.

И в этом плане упорное «трение» происходит, как правило, без всякого противодействия. Россия и российские институции не стараются противодействовать тому, как их упорно демонизируют в глазах бывших советских граждан других республик, а скорее пытаются отгородиться от них, как от «зачумленных» территорий. Однако в определенный момент процесс раздробления и «разведения по углам» может перешагнуть границы РФ и может касаться не только национальных меньшинств. Упорным «трением» можно противопоставить кубанцев архангелогородцам, смолян — псковичам и так далее. Илья Намовир: Трудно поверить, что власть Казахстана ничего не знает о дискриминации русских © Facebook, Ilya Namovir

Кто сильнее, тот и прав

Основным аргументом украинских радикальных националистов и русофобов являются апелляции к западу, именно как к сильному «хозяину». Россия же «скоро развалится», как неустанно вещают на украинских телеканалах. Как и в годы Второй мировой войны государства Восточной Европы ориентируются не столько на того, кто прав, сколько на того, кого считают сильнее, стараясь «приклеиться» к сильному — это вызывает ощущение сопричастности и повышает самооценку. Какие-либо изменения в геополитическом балансе сразу же порождают в этом регионе миллионы перебежчиков. Индифферентность же российских властей в плане защиты русских и русскоязычных граждан Украины зачастую трактуется, как слабость.

Главный редактор информационного портала «Русские в Казахстане» Илья Намовир в интервью изданию Украина.ру отмечает аналогичную проблему и в этой республике.

«Мягкость, нерешительность, неуверенность — во внешней политике синонимы слабости. А слабых никто не любит, не уважает и не считается с ними. Особенно в Азии», — говорит Навомир, советуя России либо реально, а не только на словах, защищать русских в других республиках, либо признать невозможность этого и заняться их репатриацией.

События весны 2014 в Крыму поначалу вдохновили значительную часть населения Украины, особенно ее юго-восточных областей. Однако последовавший затем совместный террор со стороны неонацистов и украинских силовиков вызвал у многих рядовых участников разочарование, которое усилили украинские СМИ. «Вот видите, вы не нужны России», — вещали и до сих пор вещают на Украине из «каждого утюга». И это разочарование заставляет одних, скрипя сердце, соглашаться с доводами украинских националистов и западных организаций, других — уезжать из страны, а третьих — лицемерить или отмалчиваться, в том числе и при социологических опросах.