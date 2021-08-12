Возможный запуск проекта «Северный поток-2» в четвертом квартале 2021 года может принести облегчение для европейского газового рынка, уверен глава германского концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах.

Начались работы по сертификации первой нитки «Северного потока-2»

Судно обеспечения Marlin 6 августа вышло на трассу «Северного потока-2» (СП-2). По данным навигационных порталов, оно уже прошло почти весь участок первой нитки газопровода в экономической зоне Дании в Балтийском море, и находится сейчас на границе со шведскими водами. Marlin указывает, что ведет подводные исследования трубопровода и движется со средней скоростью 1,5 узла. Очевидно, что Marlin ведет работы в рамках сертификации первой нитки СП-2, которую достроили в начале июня.

По данным компании Ulstein, судно Marlin предназначено для установки подводного оборудования, проведения инспекций, технического обслуживания и ремонта, а также для проведения работ по ремонту скважин на глубоководных участках. Сейчас судно ходит под российским флагом. Оно, как «Академик Черский» и «Фортуна», прошло смену собственников, чтобы избежать санкций США. Так, сообщает Ulstein, в ноябре 2020 года судно, носившее тогда имя Olympic Intervention IV, продали Nassau Marine 1 Holdings и сменили имя на Josh CB. А весной 2021 года его снова продали — компании Transadria Ltd, и новым именем судна стало Marlin. По данным Российского международного реестра судов, с 8 апреля оператором судна выступает ООО «Марлин Шиппинг», которое было зарегистрировано 26 марта 2021 года в Южно-Сахалинске с уставным фондом 10 тысяч рублей.

В разрешении на строительство СП-2 Датское энергетическое агентство (DEA) указывало, что после окончания укладки оператор проекта Nord Stream 2 AG должен провести геодезические изыскания, чтобы установить окончательное расположение газопровода. На запрос российского портала EADaily в датском ведомстве не стали детализировать, на какой стадии находятся работы по сертификации проекта. «Работа на так называемой нитке «B» в Дании была завершена и выполнена в соответствии с условиями разрешения на строительство», — сообщил пресс-секретарь DEA Туре Фалбе-Хансен. Он уточнил, что в рамках разрешения третья сторона должна выпустить сертификат соответствия, который подтверждает, что конструкция отвечает законодательству, стандартам и техническим спецификациям ещё до запуска газопровода. «Больше информации на данный момент для комментариев у нас нет», — резюмировал представитель DEA.

При этом российская трубоукладочная баржа «Фортуна» вышла на финишную прямую строительства «Северного потока — 2» после пересечения первого «Северного потока». Напомню, DEA утвердило два разных маршрута для двух российских газопроводов у острова Борнхольм: первый прошел в территориальных водах, второй — в экономической зоне Дании. Поэтому к юго-западу от острова они пересекаются, а дальше идут в Германию параллельно. Утром 10 августа «Фортуна» вышла на укладку параллельным курсом почти по прямой линии до самого конца недостроенного участка СП-2. Для завершения проекта судну осталось уложить 7 километров в датских водах, и около 14 километров — в немецких.

После некоторой задержки с укладкой труб на предыдущей неделе в последние дни «Фортуна» опять вышла на темп в 1100 метров в сутки. Сейчас в районе баржи находятся 10 судов проекта: «Балтийский исследователь» ведет подводный мониторинг укладки второй нитки СП-2, остальные обеспечивают охранную зону, дежурство у «Фортуны» и доставку материалов из немецкого порта Мукран, являющегося логистической базой проекта. В Мукране уже почти не осталось труб для СП-2 — это видно по фотографиям из этого порта, которые 5 августа опубликовал в Instagram министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Кристиан Пегель.

Однако на скорость укладки труб может повлиять погода. Так, Шведский институт гидрологии и метеорологии (SMHI) прогнозирует, что 14-15 августа скорость ветра у острова Борнхольм увеличится до 15-18 метров в секунду. При этом оператор проекта не комментирует ход работ. Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил немецкому изданию Handelsblatt, что вторую нитку планирует достроить до конца августа, а запустить проект — до конца года.

В Европе ожидают запуска проекта в четвёртом квартале 2021 года

Возможный операционный запуск проекта «Северный поток-2» в четвертом квартале 2021 года может принести облегчение для европейского газового рынка, который находится под давлением высоких цен и низких запасов в хранилищах. Об этом 11 августа во время телеконференции с инвесторами сказал Клаус-Дитер Маубах, глава германского концерна Uniper, который выступает финансовым партнером СП-2. А в обнародованном в тот же день отчёте Uniper отмечено снижение рисков задержки или незавершения строительства СП-2 — после заключения сделки по проекту между США и Германией. Еврокомиссия выразила готовность обсуждать «Северный поток-2» с Украиной © РИА Новости, Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк

По словам Маубаха, из-за аномально холодной зимы цены на газ на европейском рынке «более, чем удвоились» с начала 2021 года. «Этот и другие факторы привели к тому, что запасы газа в хранилищах оказались на уровне 66%, что ниже средних уровней за весь наблюдаемый период», — пояснил он. Он также предположил, что, если зима 2021-2022 годов будет такой же холодной, то цены на газ продолжат оставаться на высоком уровне. Тёплая зима, напротив, снизит их волатильность.

При этом за первые девять дней августа поставки российского газа в Германию по газопроводу «Ямал-Европа» снизились на треть миллиарда кубометров, что привело цены на этот энергоноситель на европейских биржах к новым рекордам. Так, 10 августа цены на газ на европейском форвардном рынке на хабе TTF (Нидерланды) превысили рекордные 550 долларов за тысячу кубометров. На момент открытия торгов цена сентябрьского фьючерса составляла почти 540 долларов, в течение дня отметка достигала 553 долларов. К концу дня стоимость газа равнялась примерно 545,3 доллара. Растут и спотовые цены: стоимость контракта «на день вперед» 10 августа достигала 517 долларов за тысячу кубометров. Средняя же спотовая цена в августе 2021-го составляет 511 долларов — против 89 долларов за тысячу кубометров в августе прошлого года.

Заместитель директора Фонда национальной экономической безопасности Алексей Гривач полагает, что такие цены могут являться одной из причин снижения поставок российского газа по газопроводу «Ямал-Европа» — в связи с отсутствием заявок со стороны потребителей. С одной стороны, хранилища Германии на 7 августа были заполнены на 52% — ниже, чем когда-либо. С другой — большая часть контрактов «Газпрома» учитывает биржевые котировки. Осенью же ожидается запуск, по крайней мере, одной нитки «Северного потока — 2», которая увеличит мощности поставок российского газа в Германию не менее чем на 75 миллионов кубометров в сутки. Да и само событие благоприятно скажется на настроениях на рынке, чтобы цены на газ пошли вниз, уверен российский эксперт.

В США назначен специальный посланник по противодействию СП-2

Американский дипломат Амос Хохштейн 10 августа получил пост старшего советника Госдепартамента США по энергетической безопасности, его первоочередной задачей будет проблематика СП-2, пояснил госсекретарь Энтони Блинкен. «Я назначаю Амоса Хохштейна старшим советником госдепартамента по энергетической безопасности… Его непосредственной задачей будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод «Северный поток — 2», — говорится в заявлении Блинкена. Коррупционер и изобретатель мутных схем: кого Байден назначил курировать «Северный поток – 2» © YouTube

Хохштейн возглавлял отдел международных отношений в сфере энергетики и бюро энергоресурсов Госдепа при администрации Барака Обамы. В 2017 году он вошел в состав наблюдательного совета «Нафтогаза Украины», и оставался там вплоть до октября 2020 года. Причиной ухода из компании он тогда назвал растущее сопротивление реформам газового рынка.

По данным СМИ, Хохштейн долго не соглашался на новую должность. Он известен как ярый противник реализации «Северного потока-2». Американский портал Axios со ссылкой на свои источники сообщил, что Хохштейн будет «активно добиваться эффективной стратегии» для США, а также займётся отношениями с Германией. Пока остаётся неясным, предполагается ли его участие в переговорах о продлении соглашения о транзите российского газа через Украину, которые Германия собирается начать с Россией не позднее 1 сентября.

При этом не похоже, что администрация Байдена готова к действиям, которые могут привести к задержке запуска СП-2. Так, в день назначения Хохштейна близкий к Белому дому портал The National Interest написал, что решение Джо Байдена не мешать окончанию строительства «Северного потока — 2» и соглашение с Германией были необходимы для возможного сближения с Москвой в будущем и сдерживания Пекина. Обозреватель портала Вук Вуксанович напомнил, что Китай считается ключевым соперником США и всего Запада. «Согласие на достройку СП-2 было шагом, позволяющим не сжигать все мосты в отношениях с Россией… Жест доброй воли по «Северному потоку — 2» — лишь один маленький элемент головоломки. Восточная Европа будет недовольна, но с этим ничего не поделаешь», — подытожил журналист.

Однако отказом Байдена помешать достройке СП-2 недовольны не только в Европе. 11 августа сенаторы-республиканцы Тед Круз и Майк Ли вновь заблокировали утверждение в сенате кандидатур на должности в Госдепартаменте, требуя ввести санкции против «Северного потока — 2». Таким образом, Сенат США продолжительное время не мог продолжить заседание, уделив большую часть времени прениям по этому вопросу.

В начале июля республиканцы уже блокировали кадровые назначения во внешнеполитическое ведомство, согласившись с позицией Теда Круза относительно российско-немецкого проекта. Сенатор пытается добиться от Белого дома принятия более жестких санкций в отношении СП-2. При этом в большинстве случаев соискатели рекомендованы на посты, не связанные с политикой США в отношении трубопровода.