В среду, 11 августа, исполняется 25 лет со дня смерти Ванги, знаменитой болгарской предсказательницы, на предвидениях которой не только в Болгарии, но на всем постсоветском пространстве выросло целое поколение и даже целая индустрия, которая работает и по сей день, публикуя все новые и новые откровения ушедшей четверть века назад прорицательницы

Когда-то, на изломе эпох — краха СССР и создания на постсоветском пространстве ряда независимых государств, что привело и к краху социалистической системы в Восточной Европе и появлению там стран так называемой новой демократии, — имя Ванги повторялось из всех телевизоров, чайников и утюгов. Ее прорицания смаковали ученые, псведоученые, серьезные политики и юмористы. Фактически существовал и до сих пор остается не изжитым "культ Ванги". Журналисты продолжают, публикуя ее то ли подлинные предсказания, то ли придуманные, приписывать ей необыкновенный дар прорицания. И все-таки главный урожай популярности был снят Вангой и ее окружением в начале 90-х. Ванга предсказала вечную молодость представителям трех знаков зодиака © estpovod.info

Тогда Ванга была не то что на слуху, а была частью мировосприятия, не столь важно, верили вы в её дар предвидения или же считали это ерундой. В русском языке даже появилось новое словечко — «ванговать» (предсказывать что-либо, чаще это слово употреблялось в ироническом смысле).

Но очень и очень многие относились к Ванге и к её пророчествам вполне серьёзно. По свидетельствам коллег-журналистов, работавших в то время с «верхами», некоторые постсоветские правители (не будем их сейчас называть) отправляли в Болгарию к Ванге своих пресс-секретарей, чтобы те её спросили… О чём? Как видно, и правители наши, ставшие «первыми» на обломках рухнувшей не без их участия страны, пребывали в растерянности. Не знали, куда вести страну и народ, и хотели получить подсказку от знаменитой слепой… «Красные деньги»: Ванга поставила в тупик пророчеством на 2021 год © estpovod.info

Растерян был (отчасти в буквальном смысле) и народ: доперестраивались, победили советский «тоталитаризм», и вот вам награда — обнищание и свобода… без соцгарантий. Кричать «ура» многим расхотелось. А как жить дальше, к чему стремиться и когда "наступит счастье", не знали и ждали обнадеживающих вестей от прорицательницы. И она не подвела — обещала благоденствие России и процветание ее народам уже в ближайшие десятилетия.

Но тут надо помнить, что распад нашей большой страны начался не в 1991-м, даже не в 1985-м, а значительно раньше — в головах. Как и почему — это отдельная тема. Хотя мало у кого было тогда вполне отчётливым предчувствие грядущей геополитической катастрофы, но теперь-то знаем, что не один и не два года жили мы в эпоху исторического слома. А такие эпохи плодят пророков и провидцев, и не будем закавычивать всех скопом, ведь как знать, может быть, кто-то из них действительно знал о будущем больше, чем обыватели и вышедшие из их среды политики….

Можно вспомнить Нострадамуса с его катренами, которые до сих пор пытаются разгадывать серьезные ученые. Можно напомнить о Василии Блаженном, юродивом, которого и сам Иван Грозный побаивался и построил ему один из самых прекрасных соборов на Руси, являющийся украшением столицы России вот уже 500 лет. Или Вольф Мессинг, якобы лично предсказывавший судьбу и Гитлеру, и Сталину, человек мира и загадка для фокусников и серьезных ученых. Можно вспомнить, наконец, Иисуса Христа, пришедшего в наш мир на сломе эпох с его откровениями, на которых построена вот уже две тысячи лет одна из самых мощных мировых религий — христианство. А можно ограничиться психотерапевтом Кашпировским и строителем финансовых пирамид, или как его еще называли «финансовом чудотворцем» Мавроди… «Огненная вода из России». Ванга предсказала коронавирус и лекарство от него © estpovod.info

Всех их (и очень многих других, которым несть числа) точно объединяет одно — они пришли на сломе эпох и времен, когда прошлое разрушалось буквально на глазах одного поколения, а будущее, смутное, недоброе, только лишь вырисовывалось в тумане дней и ночей.

Люди проницательные лишь пожмут плечами, но… много ли проницательных? А целителям и провидцам верили миллионы. И продолжают верить.

Кстати, феномен массовой доверчивости вовсе не изжит всеобщим просвещением. Мы и сегодня можем наблюдать его ежедневно, когда смотрим телевизионные шоу с участием политиков, успешно развешивающих лапшу на уши телезрителей о том, как они обеспечат высадку миллиарда деревьев или возведение полутора тысяч парков. Никто не спрашивает у политиков, откуда они возьмут на это деньги и куда будут втыкать саженцы, многие просто верят, что это будет, как верили Ленину, что уже следующее поколение советских людей будет жить в земном раю, то есть при коммунизме…

А что же Ванга? Для тех, кто забыл: Вангелия Пандева Сурчева (известная нам как Ванга) родилась в 1911 году в тогда ещё существовавшей Османской империи, на территории нынешней северной Македонии, а умерла 11 августа 1996 года в независимой Болгарии.

В возрасте 12 лет она попала в ураган и потеряла зрение (по другой версии, зрения её лишили преступники). Впоследствии, как уверяют последователи, Ванге открылся дар предсказания и ясновидения. Она могла определять, чем человек болен, исцелять, как будто бы могла общаться и с душами умерших. Сама она говорила, что своим даром обязана неким невидимым существам. Ванга предсказала потепление отношений между Киевом и Москвой © estpovod.info

Интересно, что руководство коммунистической Болгарии покровительствовало слепой прорицательнице.

Предсказания. Напомним лишь о самых известных. Утверждают, что Ванга за полгода точно предсказала дату смерти Иосифа Сталина (критики указывают, что письменных свидетельств нет, поэтому считают это легендой).

Предсказала будто бы ещё в 1980 году будущую гибель подлодки «Курск», сказав: «На рубеже веков Курск окажется под водой. Весь мир будет его оплакивать». Тогда никто не понял предсказания: как город Курск может оказаться под водой?

Теперь говорят о том, что Ванга предвидела и пандемию коронавируса, предсказав, что люди будут умирать прямо на улицах. По предвидению Ванги, некая болезнь охватит весь мир и затронет огромное количество людей, но вскоре исчезнет, будет как обыкновенная простуда. Что ж, хорошо если так, в скорое исчезновение «короны» очень хотелось бы верить. Порох, кролик и зеленый господарь: Ванга предсказала приход Зеленского к власти

Была ли Ванга действительно прорицательницей, или такой ее сделала молва и ушлое окружение? Точный ответ на этот вопрос мы никогда не получим. Возможно ли предсказывать будущее, не знают даже ученые. Может быть, все это — ощущения, данные нам в наших несбывшихся желаниях, а может, что-то такое действительно существует. Известно лишь одно. День смерти Ванги совпадает с днем рождения Мавроди (которому сегодня, не умри он на автобусной остановке в нищете, исполнилось всего лишь 66 лет) и с днем рождения Кашпировского (которому сегодня 82 года).

Может быть, это простое совпадение, а может, и нет.