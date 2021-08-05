Мертвая панночка, блуждающие огни и дух Гоголя: где обитают призраки Полтавщины

Вряд ли найдется человек, никогда не слышавший о Полтавщине. Здесь состоялась знаменитая Полтавская битва между войсками Петра I и шведского короля Карла XII, тут родился классик русской литературы Николай Гоголь, а ещё в регионе обитает множество привидений

О том, где их можно увидеть, расскажем в новой мистической подборке от издания Украина.ру.

Дух Гоголя

Мать знаменитого писателя Мария Ивановна считала, что дом Гоголей был проклят еще в момент закладки фундамента: муж что-то недоплатил управителю, и они поссорились. Она полагала, что именно из-за этого ее первые два сына появились на свет мертворожденными. Из двенадцати рожденных ею детей в живых осталось только пятеро — Николай и четыре его сестры. Исследователи утверждают, что причина была не в проклятии дома, а в том, что детям по мужской линии передавалось слабое здоровье их отца.

Впрочем, даже сейчас работники музея считают, что без мистики в доме не обошлось. Ночные охранники часто видят через камеры видеонаблюдения странные силуэты. Этим явлением заинтересовались биоэнергетики из передачи «Битва экстрасенсов», они провели в музее несколько суток и объяснили, что туда является дух писателя.

Дом колдуна

Возле дома №40 по улице Пушкина всегда вьется стая ворон. В середине позапрошлого века здесь был построен доходный дом, куда часто приезжали отдыхать состоятельные люди. В 1906 году дом привлек внимание довольно странного гостя, на голове у которого был черный капюшон, его сопровождал слуга. Через некоторое время по городу поползли слухи: говорили, что рядом с домом испуганно ржали кони и отказывались двигаться дальше. А с жильцами начали происходить несчастные случаи. Как-то ночью слуга странного постояльца пришел к владельцу доходного дома и сообщил, что его хозяин при смерти. Тот поспешил в комнату и застал постояльца в страшных судорогах, бедняга мучился и никак не мог умереть. Все прекратилось, когда горничная открыла окно, и в него влетели вороны. Конечно, это всего лишь легенда, но над домом и сейчас — вороны.

Усадьба декабристов

В селе Хомутец Миргородского района расположено известное имение Муравьевых-Апостолов. В плане здание похоже на орла, расправившего крылья. Здесь устраивали балы и заседали декабристы.

Местные жители утверждают, что в имении живут привидения. Вечером можно увидеть огоньки в усадьбе и услышать звук, похожий на звон бокалов. Во время визита экстрасенсов и съемок телепередачи здесь из строя выходили камеры. Некоторые экстрасенсы даже отказывались работать. Изучив родовое имение, они вынесли вердикт: вся чертовщина здесь — из-за бабушки декабристов Елены, которая вопреки воле родителей вышла замуж за бедного. Поэтому якобы над семьей Муравьевых-Апостолов — проклятие. Мужчины этого рода умирают в молодом возрасте.

К тому же аура в доме плохая, так как во время революции здесь расстреляли много людей. Гиблое место притягивало и местных жителей, которые хотели свести счеты с жизнью. Экстрасенсы посоветовали потомку реконструировать дворец и этим снять проклятие с рода.

Призрак панночки

Заброшенная усадьба на окраине села Яхники была имением помещиков Суковых.

Украинский Дракула, призрак грешницы, затерянные сокровища: легенды таинственного Чернигова © focus.ua

Большинство местных жителей убеждены, что душа убитой до сих пор не нашла покоя. Люди верят, что ее призрак бродит по поместью, потому что каким бы заброшенным ни был дом, перила и лестницы напротив окна, где произошло убийство, всегда блестят, как будто их только что натерли.

Блуждающие огни в Лубнах

Таинственные сооружения, вернее, их остатки можно увидеть в Лубнах. Есть там развалины каменной постройки с массивными дверями и решетками в отверстиях стен. Предположительно, раньше они были монастырем бернардинцев. В городе место это пользовалось дурной славой. Именно здесь предпочитали сводить счеты с жизнью самоубийцы.

Ходят слухи, что часто ночью в парке видны блуждающие огни и слышны стоны.

Залив Барбара

Расположен в Горишних Плавнях. Местные жители объясняют название залива легендой. Будто бы когда-то на берегу озера стоял замок княгини Потоцкой. Дочь княгини Барбара влюбилась в местного казака. Когда мать Барбары узнала о встречах дочери и ее возлюбленного на берегу озера, то заявила, что ее дочь никогда не выйдет замуж за простого казака. Юноша ушел на войну с турками и погиб, а девушка утонула, бросившись в воды озера. Тогда и стали местные жители называть его Барбарой. Говорят, призрак влюбленной девушки до сих пор появляется тут безлюдными ночами.

Призраки на поле битвы

Сто лет назад из Швеции привезли гранитную стелу, которая стала основой памятника «Шведам от шведов», установленном на поле Полтавской битвы. Местное население сразу же начало распространять слухи об образах, которые таинственным образом появляются на стеле в лунную ночь. Говорят, на граните проступает образ короля Карла XII и Богородицы, склонившейся над ним.

Ещё рассказывают, что июньскими ночами на поле битвы до сих пор можно услышать звон сабель и голоса раненых.

Языческое капище

Около села Патлаевка под Полтавой есть языческое святилище. На его территории расположены деревянные идолы, окруженные камнями. Во время Второй мировой войны на этом месте хоронили солдат, которые погибли при штурме укрепрайона. Днем здесь можно встретить любопытных туристов, но по ночам тут практически нет людей, потому что место получило славу загадочного и жутковатого.

Казак-хранитель

Недалеко от села Снитин Лубенского района есть гора. Поговаривают, что здесь сохранилось таинственное подземелье и призрак казака. Не раз местные видели огонь на горе и убеленного сединами старика. Но как только прохожие приближались к неизвестному, поднимался вихрь, гора «закрывалась», а старик бесследно пропадал. Старожилы говорят, что у горы Украину охраняет один из казацких стражей. По легенде, во время разрушения Сечи запорожцы-характерники закляли некоторых своих братьев на бессмертие и наблюдение за страной.