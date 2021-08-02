«Убили и растворили в кислоте»: «азовцев» обвинили в убийстве своего соратника

В националистической среде ходят слухи, что одного из лидеров «азовской» молодёжки в ходе конфликта расстреляли его недавние соратники, после чего от тела избавились экзотическим способом

Нацист, наркоман, алкоголик. Ветеран «Азова» рассказывал детям о войне, а теперь в розыске за пытки и похищения людей © sun9-65.userapi.com писали, что бывший боец «Азова» Юрий Ионов по кличке Юра Таксист объявлен на Украине в розыск сразу по трем тяжелым статьям Уголовного кодекса — незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки и угроза убийством. Тогда же мы привели комментарии наших источников по данному делу: «Говорят, что после конфликта на дороге вывезли мужика в лес, насиловали, снимали на видео и что-то требовали за неразглашение видео, бабло, кажется».

Далее Таксист исчез из новостей, хотя персонаж был такой, что спрятать его сложно. Среди «азовцев» пристрастие к наркотикам этого уроженца Луганска, до 2014 года достаточно долго жившего и работавшего (в том числе таксистом) в Москве, не было секретом и было поводом для многочисленных шуток.

Ионов любил скандальные публичные выходки, подраться и позадираться, имел реноме околокриминального персонажа. При этом, несмотря на пристрастие к различным веществам, в 2016 — 2017 годах Ионов наряду с бывшим командиром разведки «Азова» Сергеем Коротких (позывной Боцман) был одним из руководителей общественной организации «Защита и реконструкция страны» (укр. «Захист і Реконструкція Країни», сокращенно «ЗіРКа», то есть по-украински «звезда»), претендовавшей на статус молодежного крыла партии «Национальный корпус».

Несмотря на шумные акции против отделений российских банков в Киеве, уличные марши и тренировки для молодежи, раскрутить организацию выше планки в несколько десятков человек не удалось, и в итоге ее актив был влит в качестве отдельного элитного подразделения в ряды «Национальных дружин».

Весной этого года начала курсировать информация о том, что Ионов убит своими соратниками, а его труп уничтожен экзотическим способом.

Одним из первых об этом написал 1 апреля 2021 года в тексте под одним из видео на своем YouTube-канале украинский журналист Антон Фурманюк, который уже не первый год занимается расследованиями о преступлениях «азовцев»:

«Как стало известно, на днях на «азовской» базе АТЕК охраной Сергея Коротких (Боцмана, Малюты) во время перестрелки был убит экс-«азовец», бывший представитель в разное время таких дочерних организаций Азовского руха, как-то: «Нацкорпус», «Нацдружины», ГО «Зирка» и ГО «Традиции и порядок» Юрий Ионов (Юра Таксист).

По моим данным, как СБУ, так и МВД прекрасно известны обстоятельства преступления, но никто не чешется».

Стоит пояснить, что АТЕК — это завод в Киеве, который в 2014 — 2015 годах «азовцы» просто захватили и превратили в свою базу, там находятся и вербовочно-тренировочный центр полка в Киеве, и штаб-квартира партии «Национальный корпус».

Подробности Фурманюк изложил в тот же день в своем Telegram-канале:

«По слухам, которые мне пришлось в течение последних двух суток слышать от не одного инсайдерского источника, на днях Ионов был приглашен Коротких для дружеской беседы на АТЕК. Точнее его заманили с умыслом. На АТЕКе вроде бы Таксист был убит по указанию Боцмана неким Михаилом Шаланкевичем (позывной Ганс) — россиянином из Питера, выходцем из тамошней неонацистской организации «Реструкт», который сейчас вроде вошел в структуры НК. Мол, Боцман воспользовался случаем с расчетом на то, что Таксист находился в розыске».

Более детально об этом рассказал 6 апреля на своем YouTube-канале бежавший на Украину и вступивший здесь в конфликт с «азовцами» российский праворадикал Иван Белецкий:

«По Ионову… Десятки источников, уже пол-Украины об этом говорит… По той информации, которую мы имеем, он пришел на «стрелку» с Боцманом (Коротких). В общем, какая-то перепалка, он (Ионов. — Авт.) стрельнул либо в него стрельнули, в общем, его расстреляли. Коротких, по-моему, не ранен… Стрелял — опять же информация из открытых источников — что один из стрелявших был Михаил Шаланкевич (Мишган), это «реструктовец» тоже из России. И потом в азотной кислоте его зафигачили, Ионова, и растворили. Это на АТЕКе было. Там есть азотная кислота, две банки было, по 40 литров, что ли… Мне все сказали, что его (Ионова. — Авт.) нету, конец».

Стоит уточнить, что Фурманюк в первом сообщении в Telegram отметил 1 апреля:

«Насколько эта информация соответствует действительности, мне доподлинно не известно. Возможно, Боцман сознательно запустил «утку», чтобы вычислить стукачка в собственных рядах. Или, напротив, отвести следователей по делу розыска Таксиста на ложный след в интересах последнего».

Но уже в другом, опубликованном в тот же день, излагал эту версию более категорично:

«Последняя инфа: Юрия Ионова (Юру Таксиста) действительно убили на АТЕКе. Это не деза от Коротких (Боцмана). Дело в том, что скрыть этот факт было фактически невозможно, поэтому это и вылезло на поверхность. Таксист действительно договорился с Боцманом о встрече. Во время встречи открыл огонь на поражение и был изрешечен на месте телохранителями Коротких. В частности, вышеупомянутым мной Гансом. Боцман этого просто не ожидал, и события вышли из-под контроля».

«Одинокие волки» Сети. Как пропаганда террора проникает в Россию с Украины утверждалось 6 апреля в Telegram-канале Этнического национального объединения (ЭНО), довольно экзотической расистской сетевой организации, враждующей с «азовцами»:

«Таксист был в розыске по теме, когда они с другим Юрой (Раховой) по гоп-стопу мужика (типа коммерс) привезли на «Козацкий» («азовская» база в захваченном в 2014 году отеле «Казацкий» в центре Киева. — Авт.) и там несколько дней в подвале пытали, вымогая деньги. Делу долго не давали ход, потом все же решили эту гоп-компанию слить. Рахову закрыли на Лукьяновский СИЗО… Таксист же сидеть не захотел и ушел в бега… Жить на что-то надо, а работать Таксист не очень любил. Обратился к бывшему покровителю, для которого несколько лет исполнял разные серые и черные темы — к Малюте-Боцману. Даже счел нужным пригрозить, что если его посадят, то молчать не будет и сольет всю грязь. Таксо пригласили на хорошо известный ему объект, АТЕК… Живым он оттуда не вышел. Вальнул его Миша Шаланкевич, он же Мишган из питерского «Реструкта», состоящий нынче в «НацКорпусе» и «Центурии»… Откуда это стало известно изначально — сам Мишган похвастался в узком кругу доверенных лиц».

Действительно, наши источники в правом движении Украины также не подвергали сомнению изложенную выше версию.

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Проверить эту информацию невозможно. Но нельзя не обратить внимания, что новая информация появилась вскоре после отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел, произошедшей 15 июля. До этого Коротких был надежно прикрыт «сверху», сейчас связи в МВД у него сохраняются, но надолго ли, непонятно.

Теперь могут и прийти с допросом по делу Ионова, проверить достоверность слухов о его убийстве, либо же (что хуже) провести оперативно-розыскные мероприятия на сей счет, от наружного наблюдения до прослушки телефонных разговоров.

Впрочем, нельзя исключать, что Таксист действительно жив. Уж слишком активно шутит в последние дни на тему его смерти Коротких (например, 28 июля он репостнул в Telegram картинку с надписью «Это не Таксиста растворили в кислоте, это кислота растворилась в Таксисте»), что было бы странно, имейся за бывшим главой разведки «Азова» реальный скелет в шкафу с перспективой пожизненного заключения, бегства и потери многочисленных доходных бизнесов на Украине.

Да и информацию об убийстве вполне реально было бы изначально скрыть.