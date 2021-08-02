«Убили и растворили в кислоте»: «азовцев» обвинили в убийстве своего соратника

В июне 2020 года мы писали, что бывший боец «Азова» Юрий Ионов по кличке Юра Таксист объявлен на Украине в розыск сразу по трем тяжелым статьям Уголовного кодекса — незаконное лишение свободы или похищение человека, пытки и угроза убийством. Тогда же мы привели комментарии наших источников по данному делу: «Говорят, что после конфликта на дороге вывезли мужика в лес, насиловали, снимали на видео и что-то требовали за неразглашение видео, бабло, кажется».
Далее Таксист исчез из новостей, хотя персонаж был такой, что спрятать его сложно. Среди «азовцев» пристрастие к наркотикам этого уроженца Луганска, до 2014 года достаточно долго жившего и работавшего (в том числе таксистом) в Москве, не было секретом и было поводом для многочисленных шуток.
Ионов любил скандальные публичные выходки, подраться и позадираться, имел реноме околокриминального персонажа. При этом, несмотря на пристрастие к различным веществам, в 2016 — 2017 годах Ионов наряду с бывшим командиром разведки «Азова» Сергеем Коротких (позывной Боцман) был одним из руководителей общественной организации «Защита и реконструкция страны» (укр. «Захист і Реконструкція Країни», сокращенно «ЗіРКа», то есть по-украински «звезда»), претендовавшей на статус молодежного крыла партии «Национальный корпус».
Несмотря на шумные акции против отделений российских банков в Киеве, уличные марши и тренировки для молодежи, раскрутить организацию выше планки в несколько десятков человек не удалось, и в итоге ее актив был влит в качестве отдельного элитного подразделения в ряды «Национальных дружин».
Весной этого года начала курсировать информация о том, что Ионов убит своими соратниками, а его труп уничтожен экзотическим способом.
Одним из первых об этом написал 1 апреля 2021 года в тексте под одним из видео на своем YouTube-канале украинский журналист Антон Фурманюк, который уже не первый год занимается расследованиями о преступлениях «азовцев»:
«Как стало известно, на днях на «азовской» базе АТЕК охраной Сергея Коротких (Боцмана, Малюты) во время перестрелки был убит экс-«азовец», бывший представитель в разное время таких дочерних организаций Азовского руха, как-то: «Нацкорпус», «Нацдружины», ГО «Зирка» и ГО «Традиции и порядок» Юрий Ионов (Юра Таксист).
По моим данным, как СБУ, так и МВД прекрасно известны обстоятельства преступления, но никто не чешется».
Стоит пояснить, что АТЕК — это завод в Киеве, который в 2014 — 2015 годах «азовцы» просто захватили и превратили в свою базу, там находятся и вербовочно-тренировочный центр полка в Киеве, и штаб-квартира партии «Национальный корпус».
Подробности Фурманюк изложил в тот же день в своем Telegram-канале:
«По слухам, которые мне пришлось в течение последних двух суток слышать от не одного инсайдерского источника, на днях Ионов был приглашен Коротких для дружеской беседы на АТЕК. Точнее его заманили с умыслом. На АТЕКе вроде бы Таксист был убит по указанию Боцмана неким Михаилом Шаланкевичем (позывной Ганс) — россиянином из Питера, выходцем из тамошней неонацистской организации «Реструкт», который сейчас вроде вошел в структуры НК. Мол, Боцман воспользовался случаем с расчетом на то, что Таксист находился в розыске».
Более детально об этом рассказал 6 апреля на своем YouTube-канале бежавший на Украину и вступивший здесь в конфликт с «азовцами» российский праворадикал Иван Белецкий:
«По Ионову… Десятки источников, уже пол-Украины об этом говорит… По той информации, которую мы имеем, он пришел на «стрелку» с Боцманом (Коротких). В общем, какая-то перепалка, он (Ионов. — Авт.) стрельнул либо в него стрельнули, в общем, его расстреляли. Коротких, по-моему, не ранен… Стрелял — опять же информация из открытых источников — что один из стрелявших был Михаил Шаланкевич (Мишган), это «реструктовец» тоже из России. И потом в азотной кислоте его зафигачили, Ионова, и растворили. Это на АТЕКе было. Там есть азотная кислота, две банки было, по 40 литров, что ли… Мне все сказали, что его (Ионова. — Авт.) нету, конец».
Стоит уточнить, что Фурманюк в первом сообщении в Telegram отметил 1 апреля:
«Насколько эта информация соответствует действительности, мне доподлинно не известно. Возможно, Боцман сознательно запустил «утку», чтобы вычислить стукачка в собственных рядах. Или, напротив, отвести следователей по делу розыска Таксиста на ложный след в интересах последнего».
Но уже в другом, опубликованном в тот же день, излагал эту версию более категорично:
«Последняя инфа: Юрия Ионова (Юру Таксиста) действительно убили на АТЕКе. Это не деза от Коротких (Боцмана). Дело в том, что скрыть этот факт было фактически невозможно, поэтому это и вылезло на поверхность. Таксист действительно договорился с Боцманом о встрече. Во время встречи открыл огонь на поражение и был изрешечен на месте телохранителями Коротких. В частности, вышеупомянутым мной Гансом. Боцман этого просто не ожидал, и события вышли из-под контроля».
Появлялась и информация о том, что об убийстве проговорился позже сам Шаланкевич. В частности, это утверждалось 6 апреля в Telegram-канале Этнического национального объединения (ЭНО), довольно экзотической расистской сетевой организации, враждующей с «азовцами»:
«Таксист был в розыске по теме, когда они с другим Юрой (Раховой) по гоп-стопу мужика (типа коммерс) привезли на «Козацкий» («азовская» база в захваченном в 2014 году отеле «Казацкий» в центре Киева. — Авт.) и там несколько дней в подвале пытали, вымогая деньги. Делу долго не давали ход, потом все же решили эту гоп-компанию слить. Рахову закрыли на Лукьяновский СИЗО… Таксист же сидеть не захотел и ушел в бега… Жить на что-то надо, а работать Таксист не очень любил. Обратился к бывшему покровителю, для которого несколько лет исполнял разные серые и черные темы — к Малюте-Боцману. Даже счел нужным пригрозить, что если его посадят, то молчать не будет и сольет всю грязь. Таксо пригласили на хорошо известный ему объект, АТЕК… Живым он оттуда не вышел. Вальнул его Миша Шаланкевич, он же Мишган из питерского «Реструкта», состоящий нынче в «НацКорпусе» и «Центурии»… Откуда это стало известно изначально — сам Мишган похвастался в узком кругу доверенных лиц».
Действительно, наши источники в правом движении Украины также не подвергали сомнению изложенную выше версию.
Но недавно появилась новая инсайдерская информация. Что на самом деле Ионов не был убит, а вся эта история со слухами была разыграна специально в качестве дымовой завесы. Мол, раз убит — зачем искать? На самом же деле якобы Ионов был тайно переправлен при помощи Коротких на базу «Азова» под Мариуполем, где он недоступен для правоохранительных органов, ему сделали документы на новую личность, с которыми он может спокойно передвигаться по стране. И Ионов теперь исполняет грязную работу для Коротких.
Проверить эту информацию невозможно. Но нельзя не обратить внимания, что новая информация появилась вскоре после отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел, произошедшей 15 июля. До этого Коротких был надежно прикрыт «сверху», сейчас связи в МВД у него сохраняются, но надолго ли, непонятно.
Теперь могут и прийти с допросом по делу Ионова, проверить достоверность слухов о его убийстве, либо же (что хуже) провести оперативно-розыскные мероприятия на сей счет, от наружного наблюдения до прослушки телефонных разговоров.
Впрочем, нельзя исключать, что Таксист действительно жив. Уж слишком активно шутит в последние дни на тему его смерти Коротких (например, 28 июля он репостнул в Telegram картинку с надписью «Это не Таксиста растворили в кислоте, это кислота растворилась в Таксисте»), что было бы странно, имейся за бывшим главой разведки «Азова» реальный скелет в шкафу с перспективой пожизненного заключения, бегства и потери многочисленных доходных бизнесов на Украине.
Да и информацию об убийстве вполне реально было бы изначально скрыть.