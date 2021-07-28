После недавней встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Швейцарии многие эксперты и наблюдатели стали говорить о том, что президенты России и США смогли в кулуарах договориться по многим проблемам в двухсторонних отношениях, и в частности по будущему Украины и Донбасса

В этом не сомневается источник интернет-издания Украина.ру, близкий к руководству одной из донбасских республик, попросивший не называть в печати его имя.

Украина — новая Босния и Герцеговина

«По тому, что Москва фактически согласилась на присутствие Вашингтона в "нормандском формате", мы можем осторожно предположить, что какая-то серьезная договоренность о будущем Украины и Донбасса между Путиным и Байденом достигнута», — не сомневается наш источник.

Его рассуждения на этот счет следующие: Запад устал и от Украины, и от вялотекущей войны в Донбассе. Сломить Россию и ее волю не удалось, а незавершенная проблема продолжает существовать. Поэтому на Западе, в частности между США и Германией, достигнут консенсус: вопрос Донбасса должен быть снят с повестки дня. Поэтому надо идти на заключение мира с Путиным по Донбассу.

«Минск» нереализуем. Но добиться мира в Донбассе можно и без него.

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков, который начиная с середины лета 2014 года и до весны 2020 года был куратором Донбасса, всегда считал Минские соглашения крупной победой российской дипломатии. Раз нельзя взять Донбасс и Новороссию (Россия не могла тогда пойти на это, потому что санкционное давление могло привести страну к непредсказуемым последствиям), то надо было связать Украину по рукам и ногам. И «Минск» был такой веревкой.

Тогда, когда подписывались и первые и вторые Минские соглашения, Киеву надо было остановить победное наступление русского ополчения в Донбассе и не допустить краха Украины, поэтому и Киев, и Запад согласились на «Минск». Но реализация Минских соглашений фактически вела к тому, что Украина превращалась в конфедерацию Украины и Донбасса — что-то наподобие Боснии и Герцеговины, где формально в одном государстве сосуществуют два независимых друг от друга государства — Федерация Боснии и Герцеговины и Республика Сербская.

С таким будущим Украины и Донбасса тогда не были согласны ни в Америке, ни на Украине. Поэтому Запад прощал Украине фактический отказ от реализации «Минска», в частности, принятия требуемых законов, касающихся выборов в Донбассе и определения его статуса.

«И это, в общем-то, устраивало Владислава Юрьевича, а вслед за ним и Кремль, утверждает наш источник. — Сурков всем говорил: Минский процесс рано или поздно войдет в рутинное русло. Все будут суетиться, но продвижения никакого не будет. И, в конце концов, все это Западу надоест, и он пожелает рано или поздно избавиться от проблемы Донбасса. Сурков и Кремль были против участия США в "нормандском формате", так как своим холерическим поведением в пользу Украины американцы бы нарушали дремоту, в которую в итоге впали Германия и Франция в "нормандском" и "минском" форматах. Но вот сейчас Кремль согласился с присутствием американцев. Почему? Потому что американцы согласились на то, что Украина, раз невозможно Донбасс вернуть в ее состав в том статусе, как это было до 2014 года, теперь должна стать конфедерацией Украины и Донбасса», — заключил наш собеседник.

Каким может быть план урегулирования проблемы Донбасса?

Итак, Вашингтон устал от Донбасса и от Украины тоже. Но он не может согласиться с тем, что Донбасс, подобно Крыму, «возвратится в родную гавань». Это бы всеми воспринималось как победа Путина, на что ни в Вашингтоне, ни в главных европейских столицах пойти не могли.

Москва совершенно не желает возвращения Донбасса обратно в состав Украины, потому что «путинское большинство» как в России, так и в Донбассе восприняло бы такой ход событий как предательство.

Поэтому Вашингтон и Москва, по мнению нашего собеседника, достигли компромисса: Донбасс де-факто продолжает быть независимым от Киева, но де-юре продолжает быть в составе Украины.

«В Донбассе продолжается и дальше нынешний курс на полную и тотальную русификацию и россиянизацию, с чем молча соглашаются и в Вашингтоне, и в Киеве, то есть продолжается получение российских паспортов, донецкая и луганская прописка-регистрация приравнивается к российской, все получают СНИЛСы, украинство вытесняется полностью, но формально ЛДНР остается в составе Украины.

Если мы в своих предположениях правы, то с Донбасса будет снята экономическая блокада, предприятия из ЛДНР получат статус украинских и смогут легально поставлять свою продукцию куда угодно. А российские инвесторы совершенно легально смогут заходить в Донбасс, не опасаясь западных санкций.

Зеленского и политическую элиту Украины тоже устроит все это, так как возвращения и Донбасса, и Крыма им не надо, так как это бы уравновесило прозападный крен Украины, ставший основным политическим курсом украинской власти за последние 7 лет. Нужно ли им это? Думаю, что нет. Поэтому Украина идет по пути Боснии и Герцеговины», — подытожил нашу беседу источник Украины.ру.