Попытка «прикрыть» своего клеврета в лице Сергея Коротких оказалась для министра внутренних дел Арсена Авакова фатальной

Издание «Украинская правда» словно обладает мистической силой. Убийство в 2000 году ее основателя Георгия Гонгадзе поставило крест на политическом будущем президента Леонида Кучмы, похоронив его надежды на третий срок и вынудив его уйти со сцены в 2004-м. А убийство в 2016-м журналиста «Украинской правды» Павла Шеремета привело к уходу в 2021-м министра внутренних дел Арсена Авакова, которого много лет справедливо называли «вторым человеком в государстве».

Подрыв машины, при котором утром 20 июля 2016 года погиб Шеремет, стал шоком. Да, позже подобные убийства станут привычными, только в следующем 2017 году 31 марта в Мариуполе взорвали джип полковника СБУ Александра Хараберюша, 8 сентября того же года в центре Киева на Бессарабской площади взлетела на воздуха машина с бойцом добровольческого Чеченского батальона имени шейха Мансура Тимуром Махаури, а 27 сентября того же года опять-таки в центре в Киеве взорвалась машина с полковником Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Александром Шевченко. Но летом 2016-го к подобному еще не привыкли. К тому же, когда гибнут военные, принесшие с собой войну в мирный город, это одно, а когда безоружные журналисты — другое. Молчанов рассказал, как отставка Авакова может привести к досрочным выборам © Facebook, Денис Жарких

Вторым шокирующим моментом оказалось, что правоохранительные органы ну никак не могли даже близко указать на тех, кто стоял за убийством известного журналиста.

След Боцмана

Спустя два года этой странной «слепоте» силовиков появилось объяснение, пусть и неофициальное, но стремительно набиравшее силу. Речь шла о причастности к убийству, и к целому ряду подобных терактов командира разведки «Азова» в 2014 — 2015 годах Сергея Коротких с позывным Боцман, гражданина Белоруссии, долгое время жившего в Латинской Америке, где он, по его словам, даже успел в 2010 — 2013 годах поработать в некоей частной военной компании.

29 мая 2018 года Олег Однороженко, в 2014 — 2015 годах заместитель командира «Азова» по воспитательной работе с личным составом, написал на своей странице в Facebook: «В тех же «органах», например, прекрасно знают, кто совершил резонансный теракт в центре Киева, во время которого погиб Тимур Махаури (на видео с места событий видно, как Боцман проверяет выполнение покушения), но, тем не менее, и Коротких, и (подручный Коротких. — Авт.) Коровин (который также находился на месте преступления в автомобиле, из которого осуществлялось наблюдение за Махаури), до сих пор живы-здоровы и к ним со стороны «органов» никаких вопросов. Убийство Шеремета, покушение на Мосийчука — все, кто более-менее «в теме», знают о причастности к этим терактам Коротких, но «органы» ничего такого в упор «не замечают». Почему? Да потому что планируют впоследствии использовать «таланты» Боцмана для решения своих криминальных дел — устранить конкурентов, ликвидировать свидетелей или несогласных, подмять под себя бизнес или прибыльную схему и др.».

В большом расследовании о деле Шеремета, опубликованном 16 декабря 2019 года на основанном журналистом сайте «Белорусский партизан», приведено еще одно заявление Однороженко, очевидно, из комментария этому изданию: «Между Коротких и Шереметом незадолго до убийства произошёл скандал. Его слышали мои знакомые. Речь шла и о белорусских делах, и о новых сделках Боцмана в Украине. Шеремет угрожал ему что-то обнародовать. Кто более-менее «в теме», все знают про причастность Коротких к ряду убийств. Добровольца Тимура Махаури тоже взорвали в центре Киева. На видео с места взрыва видно, как Коротких проверяет исполнение». Посольство США договорилось с Аваковым об отставке — Неменский © Арина Тихомирова/Украина.ру

В том же материале «Белорусского партизана» упомянуто о том, что 23 июля 2019 года журналисты Эдуард Чекин и Дариас Богуцкий передали президенту Владимиру Зеленскому собственное расследование по делу Шеремета. Расследование нигде не публиковалось, но Чекин так изложил его содержание «Белорусскому партизану»: «На наш взгляд, убийство Павла Шеремета организовано Сергеем Коротких. Возможно, кто-то из задержанных сейчас подозреваемых принимал в нём участие, но организаторов среди них нет. Это козлы отпущения. Коротких — креатура Авакова. И Аваков его будет всячески покрывать до последнего… Пока Аваков остаётся министром внутренних дел, убийство Павла раскрыто не будет. Так ведь он ещё и в премьер-министры метит! На наш взгляд, Аваков представляет большую опасность для страны. И должен уйти».

Позже заговорил и покушавшийся 30 октября 2017 года на бывшего бойца добровольческого батальона патрульной полиции особого назначения «Киев-2» Амину Окуеву и бойца Международного миротворческого батальона имени Джохара Дудаева Адама Осмаева киллер по кличке Динго, известный под разными фамилиями, например, Артур Кринари.

«От этих «заказчиков» Кринари узнал, что якобы Окуева и Осмаев занимались отмыванием денег под «крышей» влиятельных людей в украинских верхах. Часть этих денег, по словам Кринари, должна была отправляться на поддержку чеченских добровольческих формирований, но средства «с последних трех конвертаций» — Кринари называет сумму 2,7 млн. долл. — куда-то пропали», — рассказывает пообщавшаяся с неудачливым киллером в СИЗО журналистка Катерина Сергацкова, чья статья была опубликована 17 октября 2019 года в интернет-издании «Настоящее время» (проект Радио «Свобода»). Олег Царев спрогнозировал судьбу Украины без Авакова © Скриншот из видео Украина.ру

«По словам же Кринари, Окуева, когда узнала про настоящую причину его приезда, рассказала ему о влиятельных знакомствах, которые помогут решить «любую проблему», в том числе с долгом. Одним из этих знакомых якобы был Сергей Коротких… Под решением любой проблемы, считает Кринари, Окуева имела в виду оружие, взрывчатку и «крышу МВД», — продолжает Сергацкова. — «Переговорщик» (Кринари. — Авт.) утверждает, что… содержание бесед сохранили видеозаписи, которые сам Кринари якобы тайно сделал на телефон. Эти записи он держит где-то «у себя» и передаст прокуратуре, только если она согласится изменить ему меру пресечения. Тогда же Кринари готов поделиться информацией о Боцмане и о том, как «через него» связаны убийства журналиста Павла Шеремета и добровольца Тимура Махаури из чеченского батальона имени шейха Мансура. Но только с прокуратурой и только в обмен на свободу».

Об этом же, но уже подробнее Кринари рассказал в интервью, опубликованном 2 января 2020 года журналисту «Страны» Александру Сибирцеву, нашедшему заключенного на границе в процессе обмена на украинских пленных в ЛНР и ДНР. Кринари повторил, что прибыл в Киев для решения вопроса с пропажей крупной суммы, проходившей на Украине через схемы конвертации: «Из-за пропавших денег. Около трех миллионов долларов. Точная сумма — 2,7 млн. долларов. Эти деньги были из России, конвертированные в Украине за минимальный процент и потом отправленные за рубеж. А вот этот минимальный процент как раз и оставался на волонтерскую деятельность и контролировал это тот человек, который крышевал и Окуеву и Осмаева».

Далее Кринари уточнил, о ком идет речь: «Там два — три фонда, которые курировали министр Аваков и его люди… Грубо говоря, кто крышевал их всех? Аваков. А от Авакова крышевали их всех по цепочке — Антоша (заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. — «Страна»), наш Боцман, наша парочка (Акуева и Османов. — Авт.)».

По его словам, при встрече «Амина назвала мне имя только одного человека, который ее связывает с его шефом, и который имеет вес. Это был Боцман. Он был посредником между его шефом Аваковым и этой парой».

«Я вывез архив с доказательствами, свидетельскими показаниями и материалами, по которым я могу доказать, кто убил Шеремета, кому это было выгодно, — утверждал Кринари. — Убийцы Шеремета причастны к взрыву Махаури… и к убийству той же Окуевой. Боцман имеет прямое отношение к убийству Павла Шеремета. Он непосредственно подготовил взрыв. Вы помните, когда в центре Киева взорвали машину Махаури? А вы видели ролики, где Боцман крутился около машины пять минут спустя?»

В качестве причины, которая могла толкнуть Коротких на убийство Шеремета, Кринари назвал следующее: «Шеремет занимался расследованием не только по шахтам и по украденным заводам на юге Украине, Николаевский порт, Одесский порт. И не только украденными и вывезенными из страны средствами… И следы вывели его на Окуеву и Боцмана».

Версия в целом выглядит не такой уж неправдоподобной.

Во-первых, Коротких действительно вел бизнес с сыном министра Александром Аваковым (который при отце-министре внезапно обнаружил в себе таланты большого бизнесмена, как часто бывает у детей или жен топ-чиновников), причем бизнес не очень понятный и сопровождавшийся передачей крупных сумм наличными (причем в долларах) из рук в руки. Один из таких эпизодов, описанный в прессе в 2016 году, я приводил в отдельной статье, посвященной взаимоотношениям Боцмана и Авакова: «Инцидент произошел во вторник, 9 августа, в помещении ресторана «Марокана» на бульваре Леси Украинки, 24. Около семи часов вечера Александр Аваков сидел за одним из столиков на летней площадке вместе с Сергеем Коротких, (бывшим. — Авт.) командиром разведки полка «Азов» (больше известен как Малюта или Боцман). Как утверждает источник, по периметру находилось «сопровождение». Коротких приехал в «Марокану» на Toyota Tundra. Сын главы МВД — на Toyota Land Cruiser 200, его охрана — на Land Cruiser 100. В ресторане за соседним столиком сидели двое мужчин среднего возраста. Один из них, надевая пиджак, аккуратно «прихватил» сумочку, которая лежала на свободном кресле возле стола, за которым находились Аваков-младший и Боцман. Преступник достал деньги из сумочки (там была значительная сумма в долларах) и незаметно вернул на прежнее место… Интересный момент: заявление в полицию по факту кражи написал не сам потерпевший — Александр Аваков, — а Сергей Коротких (Боцман)». Скачко рассказал, кому и какой сигнал дал Аваков своей отставкой © Скриншот из видео Украина.ру

Во-вторых, еще проживая в нулевые годы в Москве, Коротких как раз был занят в полулегальных схемах, похожих на описанные выше. Об этом он рассказывал, например, в интервью «Белорусскому партизану» 20 января 2015 года, когда у Боцмана были еще хорошие отношения с Шереметом: «Мы занимались различными делами, в том числе обналичиванием денег, у нас были деньги на счету. Это, кстати, всегда вызывало волны негодования у всех остальных махровых российских националистов. В интернете не было интересней темы, чем то, почему я езжу на «Ягуаре»… На тот момент у нас на счетах зависло порядка 200 млн. рублей». Финансовому аспекту деятельности Коротких в 2020 году я посвятил отдельную статью.

В-третьих, в марте 2012 года следователи из московской полиции обвинили Коротких в дистанционном подрыве 27 декабря 2007 года самодельной бомбы мощностью около 90 граммов тротила, привязанной по его приказу к мачте освещения рядом со входом в торговый комплекс «Охотный двор» на Манежной площади в Москве. То есть его след в терактах с использованием бомб-самоделок прослеживался задолго до 2016 года, хотя взрыв 2007 года был явно маломощной «пробой пера» и лишь поэтому обошелся без жертв.

По моим данным, 18 февраля 2013 года, когда Коротких задержали в Минске за нанесение ножевых ранений нескольким антифашистам, московские следователи спешно выехали туда для его допроса. Но оказалось, что совершившего тяжкое преступление прямо под видеокамерами Коротких отпустили как раз накануне их приезда…

Ложный след

В ситуации, когда Однороженко и Кринари уже перестали молчать, в МВД решили сыграть на опережение, представив обществу и обвиняемых в убийстве. Тем более, на МВД давили, требуя результатов, из Офиса президента, где были настроены «разгрести авгиевы конюшни», доставшиеся от Петра Порошенко.

На пресс-конференции 12 декабря 2019 года, на которой присутствовали президент Владимир Зеленский и генеральный прокурор Руслан Рябошапка, заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль назвал пятерых подозреваемых: «Проведенными следственными розыскными мероприятиями и последующим документированием членов группы удается четко отделить тех лиц, которые объективно подозреваются в исполнении убийства Павла Шеремета: это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, (Андрей. — Авт.) Антоненко и супруги Грищенко». Геращенко раскрыл причину отставки Авакова © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

Инну и Владислава Грищенко, известных ранее в Добровольческом украинском корпусе «Правый сектор»* под позывными Пума и Буча, задержали еще 6 ноября 2019 года, а вот аресты основных фигурантов произошел как раз 12 декабря, о чем не преминул в тот же день сообщить в Twitter Арсен Аваков: «Только что Нацполиция задержала и по согласию с прокуратурой объявляет обоснованные подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета. Это итог очень сложной и упорной работы настоящих специалистов и важный шаг к полному раскрытию дела».

Дальше, правда, дело начало разваливаться на глазах.

Мотив покушения на Шеремета задержанных добровольцев был озвучен полицией откровенно беспомощный. Мол, Антоненко к этому подвигло «увлечение ультранационалистическими идеями, культивирование величия арийской расы». Но причем здесь Шеремет? Он не был ни представителем расового меньшинства, ни идеологическим противником ультраправых, тесно общаясь с тем же «Азовом».

Далее, в январе 2020 года стало известно, что Антоненко выше, чем человек, зафиксированный на видеозаписи рядом с машиной Шеремета.

По поводу супругов Грищенко спикер МВД Александр Шевченко уже 13 декабря 2019 года не моргнув глазом заявил в эфире Hromadske, что «им не предъявлено подозрение непосредственно в причастности по делу Шеремета», то есть они даже и не подозреваемые в исполнении убийства (хотя только что представители его ведомства утверждали обратное), а лишь люди, владеющие некоей информацией, которая может быть важна по делу об убийстве Шеремета.

Однако, как сообщил 20 июля 2020 года в Facebook написал руководитель юридической фирмы «Сенс Консалтинг», привлеченной к защите Андрея Антоненко, Леонид Маслов: «Супруги Грищенко подозреваются в неудачной попытке подрыва криминального авторитета Чекурака в г. Косов. Они никогда не были подозреваемыми по делу об убийстве Павла Шеремета и даже не допрашивались по этому поводу».

Так в чем же ценность информации по делу Шеремета, которой владеют супруги Пума и Буча, если следствие даже не заинтересовалось получить ее у них? Да и бомба, обнаруженная 10 июля 2018 года под машиной авторитетного бизнесмена Михаила Чекурака, не была похожа на использованную при убийстве Шеремета. «В отличие от нее косовская бомба оболочечная, в 10 раз мощнее, подрывалась не электрическим (EPG), а механическим запалом (УЗРГМ)», — пишет Маслов.

После полугода «зависшего» расследования, когда стало ясно, что дело представляет собой попытку «повесить» убийство Шеремета на не связанных даже друг с другом людей, начались публичные акции с требованием справедливого расследования.

25 мая 2020 года у Офиса президента Украины прошел митинг под лозунгом «Полгода за решеткой: где справедливость, господин президент?», собравший около 200 человек.

4 июля 2020 года по центру Киева прошел марш «200 дней брехни», собравший, по разным оценкам, от 1 до 2,5 тыс. человек. Его участники уже прямо требовали отставки Авакова.

24 августа 2020 года на Марше защитников Украины была сформирована отдельная колонна с огромным баннером «Муки невиновных провоцируют восстание» и портретами Антоненко, Кузьменко и Дугарь. После шествия участники колонны прорвались через кордоны полиции и провели митинг у Офиса президента Украины.

На фоне этого судьи начали постепенно выпускать обвиняемых на свободу. 26 мая 2020 года Печерский районный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест Яну Дугарь, аналогичное решение приняла коллегия Апелляционного суда Киева 20 августа 2020 года по Юлии Кузьменко. После того, как 30 апреля 2021 года Шевченковский районный суд Киева опустил Антоненко — главного подозреваемого в убийстве — под круглосуточный домашний арест стало окончательно ясно, что дело «шито белыми нитками», а представленные полицией доказательства не убеждают судей и прокуроров.

Когда Дугарь донесла свою информацию лично до Зеленского, что она и президент подтвердили 20 мая 2021-го, а 19 июня лично посетила Офис президента Украины, в карьере Авакова начался уже финальный отсчет дней до отставки.

* Организация запрещена Верховным судом РФ