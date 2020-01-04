Как оказалось, с 2015 года бывший командир разведки «Азова» и действующий начальником отдела Управления государственной службы охраны при Главном управлении МВД по Одесской области играл роль куратора от Авакова в отношении «теневых финансовых схем», с которых кормились добровольческие батальоны

Официальный список лиц, переданных украинской стороной представителям непризнанных республик, так и не опубликован, но известно, что среди прочих был передан Артур Денисултанов (известный ранее еще под целым рядом других фамилий), обвинявшийся в покушении 1 июня 2017 года на Амину Окуеву и Адама Осмаева.

Оказавшись на свободе, Денисултанов дал большое интервью интернет-изданию «Страна», в котором рассказал свое видение о целях неоднократных встреч с Окуевой и Осмаевым: «Из-за пропавших денег. Около трех миллионов долларов. Точная сумма — 2,7 млн. долларов. Эти деньги были из России, конвертированные в Украине за минимальный процент и потом отправленные за рубеж. А вот этот минимальный процент как раз и оставался на волонтерскую деятельность и контролировал это тот человек, который крышевал и Окуеву, и Осмаева».

Далее по интервью сбивчиво разбросаны подробности, которые тем не менее можно выстроить в хронологически последовательную и связную историю: «Эти деньги пропали после нескольких конвертаций. Это продолжалось с 2015-го года. Они (Окуева и Осмаев. — Авт.) выступали гарантами. Окуева лично через фонды проводила эти деньги и затем отчитывалась перед своим шефом… Это обычный конверт (конвертация на финансовом сленге. — Авт.), через фонды прогоняют деньги. А процент от конвертации, которые они забирают, оставляют себе для волонтерской деятельности. Там два — три фонда, которые курировали министр Аваков и его люди… Грубо говоря, кто крышевал их всех? Аваков. А от Авакова крышевали их всех по цепочке — Антоша (по версии «Страны», советник министра внутренних дел Антон Геращенко. — «Авт».), наш Боцман (позывной Сергея Коротких. — Авт.), наша парочка (Окуева и Осмаев. — Авт.). Все это — звенья одной цепи».

Насколько правдоподобно выглядит эта история?

Действительно, хорошо известно, что Коротких связывали с главой МВД не только подчиненные отношения. 12 августа 2016 года украинским информагентство «Обозреватель» опубликовало со ссылкой на свои источники следующую заметку о крупной краже денег: «Инцидент произошел во вторник, 9 августа, в помещении ресторана «Марокана» на бульваре Леси Украинки, 24. Около семи часов вечера Александр Аваков (сын Арсена Авакова — Ред.) сидел за одним из столиков на летней площадке вместе с Сергеем Коротких, (на тот момент уже бывшим. — Авт.) командиром разведки полка «Азов» (больше известен как Малюта или Боцман). Как утверждает источник, по периметру находилось «сопровождение». Коротких приехал в «Марокану» на Toyota Tundra. Сын главы МВД — на Toyota Land Cruiser 200, его охрана — на Land Cruiser 100. В ресторане за соседним столиком сидели двое мужчин среднего возраста. Один из них, надевая пиджак, аккуратно «прихватил» сумочку, которая лежала на свободном кресле возле стола, за которым находились Аваков-младший и Боцман. Преступник достал деньги из сумочки (там была значительная сумма в долларах) и незаметно вернул на прежнее место… Интересный момент: заявление в полицию по факту кражи написал не сам потерпевший — Александр Аваков, а Сергей Коротких (Боцман)».

Что это была за крупная сумма денег в долларах, за которую отвечал Коротких? Вопрос хороший, равно как и официальная электронная декларация Коротких за 2015 год. Работавший в то время начальником отдела Управления государственной службы охраны при Главном управлении МВД по Одесской области, Коротких, лишь в начале 2014 года переехавший на Украину, задекларировал две купленные квартиры (в Киеве и Киевской области) и небольшой самолет чешского производства, а также 233 тыс. долл. США, 135 тыс. евро и 500 тыс. гривен (к концу декабря 2016 года официальный курс составлял 26,65 гривен за доллар США) наличными, с указанием, что еще 565 тыс. евро он дал в долг неназванным третьим лицам.

Конечно, какие-то деньги Коротких успел заработать еще до переезда на Украину. В довольно остром для него интервью «5 каналу» 22 марта 2019 года он вынужден был рассказать: «В Латинской Америке был в составе ЧВК, частной военной компании… Это международная компания, американская, у меня есть даже на американских счетах деньги… Мы занимались сопровождением грузов. Это был период с 2011 по 2013 годы, даже с 2010-го. И у меня основная военная профессия, если уж на то пошло, это специалист по проводке конвоев».

По поводу последнего можно также указать на публикацию 5 декабря 2014 года на сайте «Белорусский партизан», журналист которого после встречи с Коротких на базе «Азова» под Мариуполем упомянул: «До того, как приехать в Украину, Сергей жил и работал на Ближнем Востоке, работал в компании, которая занималась охраной и сопровождением гуманитарных конвоев». Но деталей об этом не известно, в упомянутом далее интервью тому же «Белорусскому партизану» в 2015 году Коротких отказался об этом говорить. Действительно, эта работа слишком близка к амплуа типичного «солдата удачи».

Какой порядок заработанных им в ЧВК денег? «Ты растешь по определенной карьерной лестнице. Но начиналось это с вполне скромных денег, полутора — двух тысяч долларов (в месяц. — Авт.), потом поднялся до десятков единиц. Большинство там платят все-таки в руки, но есть официальные деньги… Но, когда я был полицейским, этих счетов уже не было, я все потратил в 2014 году», — утверждал Коротких в интервью «5 каналу».

Также Коротких упомянул вложенные им в 2010 году деньги в апарт-отель в Болгарии, которым владеет его партнер («они на меня не оформлены»). Но все это не те доходы, которые могли бы дать суммарно порядка 1 млн. долл. к 2015 году.

Поскольку об участии Коротких в каком-то бизнесе (помимо неких доходов от аренды недвижимости, о котором пишет журналист) неизвестно (считать таковым упомянутую им 16 января 2019 года в интервью YouTube-каналу «Vласть vs Vлащенко» долю в небольшом киевском ресторане Reconquista, совмещенном с бойцовским клубом, и еще какие-то «небольшие проекты» по строительству коттеджей, сложно, особых денег это не приносит, да и открыт упомянутый ресторан не так давно), вероятнее всего, речь действительно шла о каких-то крупных операциях с «отмывкой» и конвертацией денег.

Опять-таки, имеются неподтвержденные свидетельства, что даже в финансировании всего «азовского» движения «схемы» с участием Коротких имеют огромное значение, в связи с чем он, долгое время, не состоя в «Национальном корпусе», регулярно вальяжно выступал в СМИ как спикер партии. «На сегодняшний день основные все потоки вкладываются в «Азов» со стороны как раз от этих нелегальных сделок и схем Боцмана. То есть Боцман на сегодняшний день кормит «азовское» многочисленное движение», — прямо заявил в расследовании, вышедшем 5 августа 2019 года на телеканале «Прямой», журналист Артем Форманюк.

К тому же, ранее у Коротких действительно был богатый опыт деятельности именно в этой сфере, о чем он коротко упомянул в интервью «Vласть vs Vлащенко»: «В том числе занимались и обналом, были всяческие схемы».

В 2004 — 2007 годах Коротких входил (выступая в то время под псевдонимом Малюта) в политсовет действовавшей в России и Белоруссии праворадикальной организации «Национал-социалистическое общество» (НСО), занимая там в том числе пост уполномоченного по развитию регионов. Позже в ходе допросов членов региональных отделений НСО, например, воронежского, выяснилось, что Коротких лично вручал местным активистам банковские карты, на которые затем переводились деньги.

Далее эти переводы обналичивались, а какую-то небольшую часть суммы активисты НСО (а их по регионам суммарно насчитывались, скорее всего, сотни) получали в качестве платы за работу в данной обнальной схеме. Насколько это схема «черного обнала» была масштабна, выяснилось в марте 2009 года, когда на банковских счетах арестованного — а затем таинственным образом перерезавшего себе вены в изоляторе Главного управления МВД по Москве на Петровке, 38 — члена политсовета НСО Максима Базылева (более известного под кличкой Адольф) обнаружили около 200 млн. руб.

Не его личных денег, конечно (сам Базылев, который в отличие от щеголявшего уже тогда дорогими джипами Коротких был идейным человеком, жил подчеркнуто скромно и даже ездил на метро). «Члены НСО дали показания, что каждому из них платили примерно 25 тыс. рублей в месяц при помощи изощренной системы банковских карт, которые было невозможно отследить», — отмечалось в статье, опубликованной 6 декабря 2010 года в The Financial Times и построенной на беседах ее московского журналиста с участниками событий. Помножьте на число активистов и учтите, что это лишь небольшой процент с обнала.

Ранее, в марте 2010 года, на ультраправых ресурсах в Интернете была выложена переписка бывшего главы НСО Дмитрия Румянцева с неким неназванным неизвестным, которому Румянцев явно доверял (и поэтому называл вещи своими именами и описывал их достаточно откровенно), в которой затрагивался и этот вопрос: «А, карточки… Адольф тоже был с карточками связан. Между прочим, его взяли не только из-за убийств. Убийства были своим чередом. За это бы он ответил по любому. Но он знал очень хорошо всю подноготную про эти карточки — он был одним из ключевых людей в этой системе. И я вот думаю, что ментам и ФСБ не было никакого смысла его убивать — наоборот, они должны были бы из него всю информацию вытягивать. А вот тем, кто стоял за проектом карточек, было очень опасно, если бы Адольф проговорился. И, я так думаю, имея море бабла, не так уж трудно убрать человека даже в изоляторе на Петровке… Малюта тоже этим (участием в обнальной схеме через банковские карты, раздаваемые активистам НСО. — Авт.) был занят».

Об этом моменте Коротких достаточно откровенно рассказал в большом интервью «Белорусскому партизану», вторая часть которого была опубликована 20 января 2015 года: «НСО развалился, и тут уже начинаются мои личные проблемы. Так как мы занимались различными делами, в том числе обналичиванием денег, у нас были деньги на счету. Это, кстати, всегда вызывало волны негодования у всех остальных махровых российских националистов. В интернете не было интересней темы, чем то, почему я езжу на «Ягуаре»… На тот момент у нас на счетах зависло порядка 200 млн. рублей… Счета были оформлены на небезызвестного руководителя НСО Адольфа Базылева. Я доступа к этим счетам не имел, но спецслужбы этого не знали. Когда менты Базылева схватили в попытке, как я понимаю, выдавить с него деньги, он при странных обстоятельствах умер в камере. Там есть разные версии: вскрыл вены, вскрыли, просто заказали и убили, — вариантов много. На его счетах в банках осталось 200 миллионов рублей. Огромные деньги даже при курсе 50 (рублей. — Авт.) за доллар. Тогда они начали искать меня, чтобы через меня снять эти деньги».

Еще одна тема, поднятая Денисултановым в интервью «Стране» — причастность Коротких к серии резонансных убийств: «Я вывез архив с доказательствами, свидетельскими показаниями и материалами, по которым я могу доказать, кто убил Шеремета, кому это было выгодно. Убийцы Шеремета причастны к взрыву (8 сентября 2017 года в Киеве. — Авт.) Махаури… и к убийству той же Окуевой. Боцман имеет прямое отношение к убийству Павла Шеремета. Он непосредственно подготовил взрыв… Тимура (Махаури. — Авт.) не взорвали. Он подорвался на взрывчатке идентичной той, которой убили Шеремета. И он ее вез по заказу тех людей, которые его об этом попросили».

Причины? «Шеремет занимался расследованием не только по шахтам и по украденным заводам на юге Украине, Николаевский порт, Одесский порт. И не только украденными и вывезенными из страны средствами… И следы вывели его на Окуеву и Боцмана». Кстати, можно вспомнить и характеристику Шеремета, выразительно озвученную Коротких в интервью «Vласть vs Vлащенко»: «Он был глубоко копающим, скажем так».

Действительно, странным образом Коротких оказался и на месте убийства Шеремета (зачем-то приехал общаться с ним ночью прямо накануне подрыва), и сразу же на месте взрыва автомашины Махаури в центре Киева. Слишком много странных случайных совпадений, не правда ли?.