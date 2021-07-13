Президент Украины Владимир Зеленский готовился на переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель жёстко поставить вопрос о неразделимости темы безопасности и строительства газопровода «Северный поток-2» и в этом контексте рассчитывал получить дополнительную поддержку со стороны Берлина, однако вышло иначе

Программа визита украинского лидера в Германию была насыщенной, в Берлин он прибыл 11 июля, хотя аккредитованная на мероприятие пресса ждала его только 12-го.

Это был не единственный сюрприз, но сюрпризы бывают разными. 12 июля представитель Министерства обороны ФРГ на брифинге сообщил об отмене встречи президента Украины Владимира Зеленского с министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, не приведя никаких подробностей. Украинская сторона попыталась заверить, что эта встреча и не планировалась вовсе. Украина подставляет НАТО под смертоносное оружие России © пресс-служба президента Украины

«В глобальной политической культуре всегда действует правило соответствия: какие встречи возможны на уровне глав государств, какие — на уровне глав правительств, а какие — на уровне министров. В исключительных случаях эти правила могут игнорироваться, но очевидно, что нынешний визит президента Украины не является таким исключительным случаем и не требует прямого контакта между президентом нашего государства и каким-либо министром Германии. Зачем? Владимир Александрович приехал для встречи только с первыми лицами нашего западного партнёра. Возможно, российским пропагандистским СМИ и примкнувшим к ним нашим традиционным фейк-пропагандистам не хватало «желтизны» из Германии, чтобы обсуждать это в сегодняшних эфирах. Визит Владимира Зеленского был и есть весьма конструктивным и конкретным, так что им приходится выдумывать очевидные несуразицы. Не более того», — заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Что же тогда получается, Министерство обороны Германии само придумало встречу и само её отменило? Как пишет немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle, вероятно, от мероприятия отказались, когда в ходе подготовки визита стало очевидно, что договориться о поставках оружия не получится. Власти Украины хотели бы получить от Берлина вооружение для армии, но руководство ФРГ отвечает отказом, ссылаясь на национальную доктрину, запрещающую продавать любую боевую технику в страны, охваченные войнами и конфликтами, и в кризисные регионы вообще (единственное исключение — Израиль в силу исторической ответственности Германии за Холокост). Изначально прилететь в Берлин должен был и министр обороны Украины Андрей Таран, но в итоге в составе правительственной делегации его не было.

Но если вернуться к логике Подоляка о правиле дипломатического соответствия, да, Зеленский провёл переговоры со своим коллегой президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, хотя реальных властных полномочий он не имеет, но в бытность министром иностранных дел принимал активное участие в переговорах об урегулировании внутриукраинского кризиса. Главы государств обсудили ситуацию с безопасностью в Донбассе, стремление Украины вступить в Евросоюз и НАТО, реформы (в частности, законопроект об олигархах) и инвестиционный климат на Украине, борьбу с пандемией коронавируса, по словам пресс-секретаря президента Украины Сергея Никифорова, речь не шла ни о «формуле Штайнмайера», ни о газопроводе «Северный поток-2», только если бегло. Зеленский задал кандидатам в канцлеры ФРГ вопросы в лоб и получил не те ответы © REUTERS, Gleb Garanich

Хорошо, переговоры президента страны с президентом страны — дело обычное, привычное и логичное, но зачем Зеленский практически с трапа самолёта встретился с председателем Христианско-демократического союза, премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом? Он наиболее вероятный преемник Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, но пока он только кандидат и по статусу явно находится ниже министра обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, с которой Зеленскому якобы общаться необязательно, как утверждают в Офисе президента Украины.

Просто-напросто Киев пытается накануне выборов в Бундестаг установить контакты с будущим немецким руководством, к слову, украинские чиновники общаются также и с другими кандидатами в канцлеры. Зеленский в беседе с Лашетом отметил, что для его страны важна поддержка следующего правительства ФРГ по вопросу восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, а также вступлению в ЕС и НАТО, в ответ на что немецкий политик подчеркнул, что Украине необходимо постоянно придерживаться режима прекращения огня в Донбассе и вернуться к соблюдению принципа нерушимости границ. Это явно было не то, что хотел услышать Зеленский.

Главный собеседник, ради которого президент Украины прибыл в Берлин, — это действующий канцлер ФРГ. Общение Зеленского и Меркель продлилось более 4 часов и завершилось ближе к полуночи. Одной из ключевых тем переговоров также был газопровод «Северный поток-2», который построен на 98% и, как ожидается, начнёт функционировать уже в 2021 году.

За несколько часов до начала переговоров Никифоров назвал программой максимум Зеленского на предстоящий визит остановить строительство газопровода даже после того, когда по нему пойдёт газ. Он отметил, что позиция президента заключается в том, что этот проект не только экономический, но будет касаться и безопасности, многие страны попадут в зависимость от газа, который уже сейчас дорожает.

«Если не удастся это (остановить "Северный поток-2". — Ред.) сделать, то о компенсациях не говорим, говорим об определённых гарантиях в безопасности. И самое вероятное, если о них будет идти речь, то эти гарантии будут касаться возвращения тем или иным путём временно оккупированных территорий. Я думаю, что на это мы можем поменять», — добавил Никифоров. Киев ждал помощи США в борьбе с «Северным потоком-2», а Штаты санкциями ударили по интересам Украины © president.gov.ua / president.gov.ua / Перейти в фотобанк

Иными словами, Киев готов согласиться с запуском газопровода в обмен на возвращение под свой контроль Донбасса и Крыма, да ещё и навязать эту повестку Германии с Францией.

«Я считаю, что "нормандский формат" может быть одной из площадок, где будут подниматься энергетические вопросы. Я сказал госпоже канцлеру не забывать о рисках. Если Украина будет отключена от газа, от транзита газа, то газ может не получить и временно оккупированная территория Донбасса. А это уже гарантии безопасности, которые на себя брали участники "нормандского формата". Вот что я имею в виду», — заявил Зеленский на совместной пресс-конференции с Меркель.

Опять же он хочет свалить в кучу обсуждение всех вопросов, и не важно, что для каждого из них есть своя тематическая площадка, а также перевести разговор с неудобных для себя аспектов украинской тематики на те, которыми может парировать перед зарубежными партнёрами, пытаясь добиться от них помощи: с прекращения огня в Донбассе на призыв к Западу совместно остановить «Северный поток-2».

«Мне кажется, что у Зеленского с головой не всё в порядке. При чём тут коммерческий проект России с Германией и "нормандский формат"? Что теперь, надо обсуждать в "нормандском формате" всё подряд, всё, что происходит в мире?» — задаётся вопросом первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Не воодушевилась инициативой Зеленского и Меркель. Наталья Никонорова: Зачем нужны представители США на переговорах в нормандском формате © из личного архива Натальи Никоноровой

«Формально энергетическая безопасность не относится к "нормандскому формату". Мы не в рамках Минских соглашений говорим о газе и газовом транзите. Если мы вчетвером будем встречаться, то энергетика — это тоже одна из тем, о которой мы говорим. Но это не есть часть Минских соглашений», — ответила Меркель.

Во-первых, «Северный поток-2» никак не связан с ситуацией в Донбассе, во-вторых, немецким властям форсировать тему газопровода невыгодно — они только-только одержали такую непростую победу, добившись от США отказа от усиления санкционного давления на участников проекта, и это явно стало результатом переговоров, которые Берлин и Вашингтон так активно ведут последние месяцы.

«Немецкая сторона считает, что Украина должна оставаться транзитной страной, даже когда "Северный поток-2" будет достроен. Мы обещали это Украине и будем придерживаться этого. Я забочусь о том, чтобы придерживаться своих обещаний, и думаю, это относится и к каждому следующему немецкому канцлеру. Что касается США, я с президентом Байденом буду говорить (на встрече в Вашингтоне 15 июля. — Ред.), будут ли готовы документы об общей позиции. Я не уверена, но, может, какие-то детали будут», — сказала Меркель.

Раз уж президент Украины заговорил о Донбассе, то канцлер ФРГ — одной из стран — гарантов Минских соглашений — обратила внимание на недостаточный прогресс в минском процессе урегулирования конфликта.

«Хочу подчеркнуть, что Украина была готова открыть на линии соприкосновения пункты перехода, но это не было в одинаковой степени согласовано с представителями Луганска и Донецка. Мы нуждаемся, с другой стороны, в имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство, в конечном итоге нам нужны выборы в Донбассе», — сказала Меркель.

«Формула Штайнмайера» предусматривает, что закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей вступает в силу на временной основе в день местных выборов, а на постоянной основе — после публикации отчёта ОБСЕ об их итогах.

«Германия будет и дальше прилагать усилия — я думаю, что это будет продолжать любое новое правительство — для продолжения реализации Минских соглашений и достижения прогресса, но мы должны были в последние дни констатировать, что это будет сложно», — подытожила Меркель. Путин назвал две причины, почему Донбасс не нужен Киеву © POOL / POOL / Перейти в фотобанк

Зеленский считает, что добиться каких-то подвижек можно за счёт встречи лидеров «нормандской четвёрки».

«Мне кажется, что все страны, мы все вместе должны обращаться к российской стороне и давить на то, чтобы была встреча в "нормандском формате", и всё-таки мы закончили войну на востоке Украины и вернули наши незаконно аннексированные территории», — заявил он.

Позиция России по этому поводу всем давно прекрасно известна — никакой встречи ради встречи, для начала нужно воплотить в жизнь договорённости, достигнутые на предыдущих переговорах. По итогам первой более чем за 3 года встречи «нормандской четвёрки» на высшем уровне 9 декабря 2019 года в Париже Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель постановили:

1. Альтернативы Минским соглашениям нет.

2. В законодательство Украины необходимо внести изменения в соответствии с «формулой Штайнмайера».

При этом Зеленский подчеркнул, что никогда не согласится на федерализацию, потому что статья Конституции об унитарном устройстве государства неизменна, а также добавил, что местные выборы в Донбассе возможны только по украинскому законодательству и стандартам ОБСЕ.

3. Разведение сил и средств на 3 новых участках, определённых Контактной группой, должно завершиться к концу марта 2020 года.

4. Полное прекращение огня до конца 2019 года, контроль за соблюдением режима тишины со стороны мониторинговой миссии ОБСЕ будет усилен.

«Стороны 20 раз договаривались о прекращении огня, но сейчас мы договорились, что мы будем относиться к этому серьёзно. Россия, имея большое влияние на сепаратистов, и мы, Украина, тоже будем на это влиять и контролировать. Уверен, что если все стороны хотят, то до конца года тоже это осуществится», — заявлял Зеленский.

5. До 31 декабря 2019 года стороны конфликта должны были провести обмен пленными по принципу «всех установленных на всех установленных» и обеспечить к ним доступ представителей Международного Красного Креста.

6. Следующий саммит «нормандской четвёрки» на высшем уровне предполагалось провести через 4 месяца в Берлине, то есть весной 2020 года.

Выглядело очень обнадёживающе, однако 30 апреля, как раз по прошествии чуть более 4 месяцев с парижского саммита, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по окончании переговоров глав МИД «нормандской четвёрки», прошедших по видеосвязи, констатировал, что за это время выполнена только 1 договорённость лидеров, и то частично — обмен пленными.

Спустя год, в апреле 2021-го, дипломат в интервью генеральному директору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселёву напомнил, что в июле 2020 года в Контактной группе было достигнуто самое серьёзное и самое эффективное соглашение о прекращении огня, предусматривающее комплекс мер, прежде всего обязательства каждой из сторон не отвечать на огонь немедленно на месте, а доложить о том, что произошло нарушение, высшему командованию. И если народные республики соответствующие приказы опубликовали, то Киев этого не сделал. Любые попытки призвать украинскую сторону к выполнению этой договорённости и в Контактной группе, и в «нормандском формате» оканчивались безрезультатно. «Может быть жёстко»: Байден напугал Зеленского © REUTERS, Gleb Garanich

Помимо изменения тематики переговоров (добавить вопрос «Северного потока-2»), Зеленский хочет изменить и сам формат «нормандской четвёрки» — превратить её в «пятёрку» за счёт Соединённых Штатов.

«Что касается привлечения президента Байдена к «нормандскому формату», мы не успели об этом поговорить. И я действительно хотел бы, чтобы США помогали нам в решении вопроса мирного урегулирования в Донбассе и деоккупации наших территорий. Это будет в "нормандском формате", если участники "нормандского формата" будут "за" — ну Украина точно поддерживает такой формат — или это будет в другом формате, это уже вопрос переговоров и госпожи Меркель (с Байденом. — Ред.), и также у меня будет встреча с президентом Байденом, и я также буду поднимать этот вопрос», — заявил президент Украины.

По мнению члена Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдана Безпалько, таким образом Зеленский пытается привлечь США как мощного проукраинского игрока и повысить свой уровень в переговорном процессе.

«Он пытается постоянно говорить об этом, чтобы повысить свой уровень, свою репутацию, улучшить свой имидж, повысить свой авторитет. Он (Зеленский. — Ред.) пытается добиваться своих целей, но участие Байдена и США в каких-либо форматах явно не зависит от Зеленского. Это зависит от того, как на это смотрят американцы. Если до сих пор они не изъявили никакого пожелания, даже заинтересованности в участии в каком-либо из этих форматов: в минском, "нормандском", разработке "формулы Штайнмайера", в своём собственном новом формате, — то очевидно, что им это не нужно», — считает эксперт.

Ранее заместитель главы Администрации Президента РФ Дмитрий Козак сказал, что Россия не против участия США в переговорном процессе по Донбассу, если у них есть конструктивные идеи в рамках Минских соглашений, но если речь идёт просто об увеличении количества участников переговоров, то это бессмысленно. При этом Козак подчеркнул, что если американская сторона сможет оказать воздействие на украинскую позицию, то есть шанс сдвинуть ситуацию с мёртвой точки.

О готовности Вашингтона присоединиться к урегулированию конфликта в Донбассе журналисты напрямую спрашивали высокопоставленных чиновников, однако пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уходила от ответа, предлагая переадресовать этот вопрос в Госдепартамент, а затем заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд говорила, что у Вашингтона нет уверенности в наличии серьёзных оснований для работы над Минскими соглашениями. Посмотрим, удастся ли Зеленскому убедить Байдена в том, что такие основания есть. Тайные переговоры по Донбассу: в чём суть «кластерных» предложений © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Перед отъездом Зеленского в Берлин глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обещал, что разговор президента с канцлером ФРГ будет принципиальным, прежде всего по «Северному потоку-2». В итоге все остались на своих позициях и никаких ультиматумов, например (хотя какие тут могут быть ультиматумы?), не было: Киев пытается помешать реализации проекта, хотя теперь готов согласиться на его запуск, если получит гарантии по Донбассу и Крыму, хотя полуостров уже давно и прочно входит в состав РФ, а Берлин прикладывает максимум усилий для завершения строительства газопровода и введения его в эксплуатацию, не обращая внимания ни на какие разговоры и мнения об угрозе «Северного потока-2» безопасности Европы и Германии в частности. По Донбассу тоже никакой дополнительной помощи украинская сторона по итогам переговоров не получит, немецкое оружие так и останется нереализованной мечтой Банковой, а о подключении США к переговорам по Донбассу решение будет принимать Белый дом, это от Меркель напрямую не зависит, но, судя по реакции американских политиков, большого желания у Вашингтона нет.

Хорошей новостью для тысяч украинцев станет только известие, что Германия предоставит Украине 1,5 млн доз вакцины от COVID-19, как объявила на брифинге канцлер ФРГ, не уточнившая, правда, ни производителя препарата, ни сроки поставок.