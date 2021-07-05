В понедельник, 5 июля, на 82-м году жизни скончался режиссёр и актёр Владимир Меньшов. Его работы вошли в золотой фонд советского и российского кино

О смерти Меньшова сообщил сайт киноконцерна «Мосфильм».

«Киноконцерн «Мосфильм» и семья Владимира Меньшова с прискорбием сообщают, что сегодня Владимир Валентинович ушел из жизни», — говорилось в сообщении концерна. Ушел из жизни режиссер Владимир Меньшов © РИА Новости, Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Коллектив «Мосфильма» выразил глубокие соболезнования родным и близким, а также коллегам режиссёра.

«Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей», — указывалось в соощении.

О болезни Меньшова стало известно 26 июня. Тогда РИА Новости со ссылкой на пресс-службу партии «Справедливая Россия — За правду», в которой состоял режиссёр, сообщило о том, что Меньшов переносит инфекцию в лёгкой форме. Сам режиссёр планировал принять участие в осенних выборах в Государственную Думу.

Теперь родные, близкие, друзья, коллеги и почитатели его творчества скорбят. Меньшов был одним из самых народных артистов России в самом широком смысле этого слова.

Самый народный образ

Владимир Меньшов родился в Баку 17 сентября 1938 года. Но ни его отец Валентин Михайлович, ни его мать Антонина Александровна не были местными жителями. Они — уроженцы Астраханской области. Именно там и вырос сам Владимир.

В 1961 году он поступил на актёрский факультет школы-студии МХАТ имени В. Немировича-Данченко, который окончил в 1965 году. А ещё пять лет спустя — в 1970 году — он окончил аспирантуру при кафедре режиссуры во ВГИКе в мастерской Михаила Ромма.

Первая же роль в кино Владимира Меньшова была не эпизодической, а главной. В 1972 году на советские киноэкраны вышел фильм «Человек на своём месте». В нём Меньшов исполнил главную роль — председателя колхоза Семёна Боброва. Москва слезам не верит: Минкульт Украины запретил въезд Алентовой и еще шестерым артистам © РИА Новости, Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Фильм был снят на «Мосфильме». Сценаристом фильма был Валентин Черных. Для него «Человек на своём месте» тоже был дебютной картиной.

В следующий раз пути Меньшова и Черных пересеклись семь лет спустя — на всём то же «Мосфильме» во время съёмок картины «Москва слезам не верит». Однако в этот раз Меньшов выступал уже в роли режиссёра. Его фильм стал третьим советским фильмом, получившим «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Сама «Москва» для Меньшова была в чём-то автобиографической. В одном из своих интервью он признавался, что они с женой Верой Алентовой (а в фильме она исполнила главную роль) тоже прошли через общежитие и покоряли советскую столицу как провинциалы.

Примечательно также, что сам сценарий фильма был Черных написан за 19 дней для участия в конкурсе сценариев о Москве. На этом конкурсе работа заняла третье место.

Вряд ли тогда кто-то предполагал, что фильм не только будет успешным за рубежом, но его будет смотреть такой человек, как 40-й президент США, в прошлом киноактёр Рональд Рейган. И смотреть не один и не два, а целых восемь раз. И всё для того, чтобы понять «загадочную русскую душу» перед первой встречей с генсеком ЦК КПСС Михаилом Горбачёвым. Почему звезда фильма «В бой идут одни старики» так навсегда и остался «Кузнечиком» © РИА Новости, Осипов / Перейти в фотобанк

«Буквально для того, чтобы несколько повернулись мозги и чтобы он понял, что такое Россия, помощники этот фильм, что называется, ему «впарили». Это тоже очень, конечно, приятный момент», — прокомментировал позже этот эпизод сам Меньшов в одном из интервью.

В этом фильме в отличие от жены он исполнил эпизодическую роль и даже не попал в титры как актёр.

Ещё одна его режиссёрская работа и ещё одна мелодрама «Любовь и голуби» тоже завоевала популярность у советских кинозрителей. Как и «Москва слезам не верит», этот фильм 1984 года разошёлся на цитаты.

А потом был большой перерыв длиной в 11 лет, правда, лишь в режиссёрской деятельности. В это время Меньшов активно снимался в фильмах. Так, советским зрителям полюбился его персонаж в романтической комедии «Где находится нофелет?».

Наконец, в 1995 году выходит ещё одна режиссёрская работа Меньшова — комедия-фарс «Ширли-Мырли». Этот фильм некоторые критики относят к так называемому кинопятикнижию — пятёрке фильмов («ДМБ», «Особенности национальной охоты», «Даун-хаус», «Жмурки»), рассказывающих об эпохе 90-х годов и оказавших значительное влияние на формирование российского кино, а также на рунет — российский сегмент интернета. Последнее — за огромное количество цитат, ушедших в народ, и гэгов.

В карьере Меньшова были и другие весьма успешные режиссёрских работы. Тут можно вспомнить и «Зависть богов», и его полнометражный режиссёрский дебют «Розыгрыш» (кстати, дебютный фильм и для такого популярного актёра как Дмитрий Харатьян).

Актёрский талант Меньшова неоспорим. Для многих поколений советских, а затем российских людей он стал воплощением образа простого мужчины — честного, трудолюбивого и скромного. Хотя, конечно, случалось ему играть и отрицательных или глубоко противоречивых персонажей. Прощайте, капитан Грэй, прощайте, товарищ Варавва. Как жил и умер Василий Лановой © РИА Новости, Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Ну а в жизни Меньшов демонстрировал пример не только как режиссёр и актёр, но и как гражданин.

Артист и гражданин

Меньшова — успешного режиссёра, актёра и преподавателя — часто приглашали на различные церемонии награждения киноработ. Во время одной из таких церемоний случился скандал. 19 апреля 2007 года Меньшов отказался вручать приз фильму «Сволочи» на церемонии, организованной компанией «MTV Россия».

«Я надеялся, что пронесёт, — не пронесло. Вручать приз за лучший фильм этому фильму, достаточно подлому и позорящему мою страну, я попросил бы Памелу Андерсон. Я, к сожалению, этого делать не буду. До свидания», — сказал он и бросил конверт на пол.

Спустя четыре года — в 2011 году — он как председатель российского Оскаровского комитета отказался подписывать решение о выдвижении на премию «Оскар» фильма Никиты Михалкова «Утомлённые солнцем-2: Цитадель», тоже рассказывающем о Великой Отечественной Войне.

Сам Меньшов болезненно относился к очернению советской истории.

«Двадцатый — это век России. 70 лет мы были светочем, маяком для трёх четвертей человечества. Нам подражали. Волна освобождения от колониализма — это, безусловно, наше влияние. И тем более обидно видеть, что мы от этого величайшего наследия открещиваемся…» — заявил он в 2017 году в интервью газете «Аргументы и Факты».

Человек с такими взглядами не мог равнодушно наблюдать за тем, что происходило на Украине в 2014 году. Он назвал присоединение Крыма «одним из доказательств существования Бога».

«К власти в Киеве пришли бандеровцы, которые первым делом запретили русским разговаривать на родном языке. Потом, правда, опомнились, отмотали всё назад, но люди уже чётко поняли, какое будущее их ждёт. Первым прорвался нарыв в Крыму. То, что Крым, каждый клочок земли которого полит русской кровью и который в результате самодурства двух партийных бонз оказался в другом государстве, вдруг вернулся в состав России, — это же сверхъестественное событие в самом прямом смысле слова, его можно приравнять к одному из доказательств существования Бога. Во всяком случае Русского Бога. И что вы лезете со своей банальной арифметикой — что приобрели, что потеряем? Просчитать последствия таких событий не может ни высшая математика, ни квантовая механика», — говорил он в интервью «АиФ» в конце апреля 2014 года. Тема фильмов о войне в Донбассе должна «отстояться» — режиссер Меньшов © РИА Новости, Нина Зотина / Перейти в фотобанк

В том же интервью Меньшов обвинил Запад в постоянном нарушении правил игры.

Такие взгляды на Украине Меньшову не простили. В 2016 году Служба безопасности Украины запретила въезд Меньшову в страну сроком на пять лет.

Спустя год — в апреле 2017 года — писатель Захар Прилепин рассказал о том, как Меньшов оказал помощь Донбассу.

«Пришёл ко мне на съёмки программы «Чай с Захаром» великий актёр и режиссёр, замечательный человек, человечище Владимир Валентинович Меньшов. Говорит: вот я денег привёз — помочь Донбассу. И ноутбук. И передал пакет со всем этим. Снимать момент передачи подарков отказался, говорит: не надо, лучше в тишине делать такое. Но молчать я ему не обещал всё равно. В общем, я пересчитал, что там было в пакете. Там был один миллион рублей», — написал Прилепин у себя в Facebook 4 апреля.

Память о Меньшове сохранится в его актёрских и режиссёрских работах и в сердцах его родных, близких, коллег и почитателей творчества.